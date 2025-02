Diễn biến lạ của giá vàng trong nước, chuyên gia lý giải điều hiếm thấy

Lý do giá vàng trong nước có thời điểm thấp hơn thế giới

Trong hai ngày qua, giá vàng trong nước đã có những diễn biến “lạ” khi có khoảng thời gian, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn lần đầu tiên trong nhiều năm đã thấp hơn vàng thế giới quy đổi.

Cụ thể, từ chiều đến 20h ngày 12/2, giá vàng thế giới là 2.885 USD/ounce, tương đương 90,4 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước là 90,2 triệu đồng/lượng (bán ra); thấp hơn thế giới 200.000 đồng/lượng.

Đến chiều 13/2, giá vàng thế giới ở mức 2.912 USD/ounce. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức 90,9 triệu đồng/lượng. Trong khi giá vàng SJC trong nước là 90,7 triệu đồng, cũng thấp hơn thế giới 200.000 đồng/lượng.

Trước diễn biến của thị trường vàng trong nước, chia sẻ với PV VietNamNet, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho hay: Trong khoảng một tuần nay, nhu cầu mua vàng thấp, yếu tố tâm lý sợ đầu tư vào thời điểm này sẽ rủi ro khiến nhiều người không mua mà bán chốt lời.

Theo ông Phương, lượng cung nhiều hơn cầu; mức giá quá cao nên không có nhiều người đầu tư; từ đó xảy ra tình trạng vàng trong nước không tăng kịp theo vàng thế giới nên có thời điểm mức giá thấp hơn.

Theo chuyên gia, giá vàng trong nước thấp hơn giá thế giới chỉ là yếu tố cục bộ, trong quá khứ đã từng diễn ra nhưng không bền. Ảnh: Phạm Hải

“Hiện tượng giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước có thời điểm thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi trong ngày 12 và 13/2 là khá hiếm gặp”, PGS.TS Ngô Trí Long, chuyên gia kinh tế chia sẻ với VietNamNet.

Theo vị chuyên gia, điều này có thể xuất phát từ một số nguyên nhân như: chênh lệch cung - cầu trong nước, nhu cầu mua giảm sút; ảnh hưởng từ giá vàng thế giới; chính sách điều tiết thị trường của Ngân hàng Nhà nước; biến động tỷ giá...

Cụ thể, theo ông Long, sau Tết Nguyên đán, nhu cầu mua vàng tích trữ của người dân giảm mạnh, trong khi lượng cung từ các nhà đầu tư bán ra tăng, khiến giá vàng trong nước không còn giữ mức cao so với vàng thế giới. Giá vàng thế giới tăng mạnh trong hai ngày qua do những yếu tố như lo ngại về lạm phát tại Mỹ, tình hình căng thẳng địa chính trị và nhu cầu trú ẩn an toàn.

“Ngân hàng Nhà nước có thể đã có động thái điều tiết nhằm ổn định thị trường vàng, đặc biệt là trong bối cảnh giá vàng thế giới biến động mạnh. Trước đây, vàng SJC thường có mức chênh lệch cao hơn 10 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới quy đổi, nhưng nay khoảng cách này thu hẹp, thậm chí có lúc thấp hơn.

Nếu tỷ giá USD/VNĐ giảm, giá vàng thế giới quy đổi sang VNĐ sẽ cao hơn, làm cho giá vàng trong nước có vẻ thấp hơn so với thế giới. Theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhà nước ngày 13/2, tỷ giá USD bán ra đã giảm nhẹ so với đầu tháng, góp phần khiến giá vàng thế giới quy đổi cao hơn mức bình thường”, PGS.TS Ngô Trí Long phân tích.

Song, theo ông Long, hiện tượng giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn trong nước có thời điểm thấp hơn giá vàng thế giới quy đổi có thể chỉ mang tính tạm thời, vì nếu nhu cầu vàng tăng trở lại, giá vàng trong nước có thể tiếp tục chênh lệch dương so với giá thế giới.

Giá vàng sắp tới diễn biến thế nào?

Theo nhận định của chuyên gia vàng Trần Duy Phương, giá vàng trong nước sẽ khó suy giảm mạnh, rất có khả năng sẽ quay đầu tăng lại.

“Giá vàng trong nước thấp hơn giá thế giới chỉ mang yếu tố nhất thời trong một thời điểm ngắn, khoảng 1 tuần đến 10 ngày; chứ không thể duy trì lâu dài. Giá vàng thế giới trong một vài tuần tới nếu vẫn duy trì mức ổn định thì giá vàng trong nước sẽ tăng lên”, ông Phương cho hay.

Tuy nhiên, theo vị chuyên gia, giá vàng thế giới vẫn tiềm ẩn nguy cơ giảm sâu, có thể giảm về mức 2.700 USD/ounce trước khi tăng lại. Vì thế, thời điểm này nhiều người e ngại mua vàng, không dám mạo hiểm.

“Giá vàng trong nước sẽ đi ngang nếu giá vàng thế giới giảm nhẹ hoặc giảm tương đối. Còn nếu giá thế giới giảm mạnh, khoảng 100-200 USD/ounce, giá trong nước cũng giảm theo.

Chẳng hạn, giá thế giới giảm khoảng 50 USD/ounce, giá trong nước thay vì giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng, sẽ chỉ giảm khoảng 500.000-700.000 đồng/lượng; không giảm mạnh theo giá thế giới, để từ mức đang thấp hơn khoảng 200.000-300.000 đồng/lượng; sẽ kéo lên cao hơn 300-500.000/lượng. Từ mốc này trở đi, giá vàng nhẫn sẽ tăng giảm theo thế giới. Trường hợp giá vàng thế giới tăng tiếp, giá trong nước sẽ tăng mạnh theo để kéo sự chênh lệch đang âm thành ngang bằng hoặc dương”, ông Phương phân tích.

Ông cũng lưu ý, giá vàng trong nước thấp hơn giá thế giới trong quá khứ đã từng diễn ra nhưng không bền. Giá thấp sẽ khiến tâm lý mua vàng của người nhà đầu tư quay trở lại.

“Nếu một vài tuần nữa, giá thế giới không giảm mạnh, khả năng cao trong nước sẽ có lực mua “bắt đáy” trở lại và sẽ gia tăng trở lại. Tuy nhiên, sẽ không chênh lệch nhiều, chỉ cao hơn thế giới 200.000-300.000 đồng/lượng chứ khó cách vài triệu đồng như trước đây”, ông Phương nhận định thêm.

"Điều này cũng cho thấy các giải pháp, chính sách ổn định thị trường vàng trong thời gian qua của Ngân hàng Nhà nước, các cơ quan chức năng cũng đã phát huy vai trò. Đây là sự thành công của chính sách điều hành kinh tế của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước. Việc giá trong nước chỉ chênh 1-2 triệu đồng/lượng so với giá thế giới là điều chấp nhận được”, ông Phương đánh giá.