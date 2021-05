Tạm quên vàng đi, đây mới là kim loại vừa tăng lên mức cao nhất mọi thời đại

Đây có thể vẫn chưa phải là mức giá cuối cùng của kim loại này trong năm nay.

Theo Bloomberg, trong tuần qua, giá đồng đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại, trước đó nó đã tăng gấp đôi trong năm 2020. Tại London, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu (7/5), giá đồng ở mức 10.440 USD/tấn.

Cũng theo Bloomberg, giá đồng tăng mạnh một phần do sự phục hồi ở các nền kinh tế công nghiệp lớn với sản lượng tăng mạnh như Mỹ, Đức và Nhật Bản. Các nhà đầu tư cũng đổ xô vào đồng khi đặt cược rằng những nỗ lực toàn cầu nhằm cắt giảm lượng khí thải carbon cũng đồng nghĩa với việc cần nhiều kim loại hơn, gây căng thẳng về nguồn cung. Việc khai thác mỏ mới có thể chậm chạp vì khó tìm và chi phí đầu tư ban đầu đắt đỏ.

Mỗi chiếc xe điện được sản xuất ra tiêu tốn lượng đồng gấp khoảng 4 lần so với xe hơi thông thường và cần có một lượng lớn dây đồng trong các trụ sạc bên đường để chúng có thể hoạt động. Việc dẫn điện từ các cánh đồng gió ngoài khơi vào lưới điện quốc gia cũng tốn rất nhiều đồng.

Các nước trên thế giới đã công bố kế hoạch đầu tư đầy tham vọng, trong đó phần lớn liên quan đến xây dựng, năng lượng xanh hoặc cả hai.

Bloomberg khẳng định các sản phẩm này sẽ càng ngày càng đắt. Các nhà sản xuất lớn đã tăng giá thiết bị điều hoà không khí và tủ lạnh trong những tháng qua, đồng thời đưa cảnh báo sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, đồng thường được sử dụng với một lượng nhỏ trong các mặt hàng tiêu dùng, và do đó, việc giá đồng tăng gấp đôi trong năm qua không tác động nhiều đến người tiêu dùng như giá thực phẩm hoặc giá nhiên liệu.

Nhu cầu tăng cao đẩy giá đồng lên

Các nhà phân tích dự báo nó còn có thể tăng lên ngưỡng 15.000 USD/tấn, thậm chí 20.000 USD/tấn nếu nguồn cung gặp vấn đề.

Thậm chí Bank of America còn dự đoán con số này có thể lên tới 20.000 USD/tấn nếu có những vấn đề nghiêm trọng phát sinh từ phía nguồn cung.

Bản thân thị trường đồng cũng đang phải đối mặt với những thay đổi lớn. Nhu cầu ở Trung Quốc sẽ sụt giảm do tiêu dùng gia tăng ở phần còn lại của thế giới trong thập kỷ tới, một sự đảo ngược so với các xu hướng gần đây. Điều này có thể giúp thúc đẩy một siêu chu kỳ tăng giá mới trên thị trường đồng, khiến nó tăng cao hơn nhiều lần so với những ước tính hiện tại.

