Ô tô giảm giá tới 160 triệu, dân có “đổ xô” mua xe?

Thứ Năm, ngày 20/05/2021 13:38 PM (GMT+7)

Với tổng ưu đãi lên tới 160 triệu, Mazda là một trong những hãng xe giảm giá mạnh nhất trong tháng 5. Cũng nhờ nhưng chính sách kích cầu lớn, hãng xe này luôn nằm trong nhóm có kết quả kinh doanh ấn tượng kể từ đầu năm 2021 đến nay.

Trong cuộc đua giành thị phần tại Việt Nam từ đầu năm đến nay các hãng và đại lý phân phối xe ô tô liên tục đưa ra những chương trình ưu đãi, giảm giá lớn.

Hiện Kia Việt Nam đang triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt với tổng trị giá từ 15 đến 77 triệu đồng cho các mẫu xe đang phân phối.

Mẫu Mazda CX-8 Deluxe đang có tổng ưu đãi lên tới 160 triệu đồng

Để cạnh tranh với các đối thủ, nhiều đại lý Toyota đang dành những ưu đãi từ 10 đến 30 triệu cho mẫu xe Vios 2021 (gồm tiền mặt và quà tặng).

Dòng xe Tourneo của hãng Ford đang được giảm giá 130 triệu đồng. Ngoài ra, với dòng xe Everest được một số đại lý ưu đãi lên tới 80 triệu đồng,...

Hãng xe Việt, VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng cũng cho biết mẫu xe VinFast Lux A2.0 phiên bản Tiêu chuẩn và Nâng cao sẽ được ưu đãi 30 triệu đồng, trong khi phiên bản Cao cấp được ưu đãi lên tới 50 triệu đồng. Khách hàng còn có thể mua xe giá rẻ hơn nếu trả tiền thẳng một lần, sử dụng voucher ưu đãi và tham gia chương trình đổi cũ lấy mới của hãng.

Không thua kém các đối thủ, Thaco Auto triển khai chương trình đặc biệt với tổng giá trị ưu đãi lên đến 160 triệu đồng cho xe Mazda.

Trong đó, Mazda CX-8 Deluxe có mức ưu đãi cao nhất bao gồm ưu đãi trực tiếp giá bán đến 110 triệu đồng, tặng gói nâng cấp trị giá 50 triệu đồng.

Dòng xe Mazda6 ưu đãi đến 100 triệu đồng; Mazda3 Sedan và Mazda3 Hatchback ưu đãi đến 99 triệu đồng. Các mẫu xe còn lại như New Mazda2, New Mazda6, New Mazda CX-5 có mức ưu đãi từ 35- 64 triệu đồng.

Từ đầu năm 2021 đến nay, Mazda cũng là hãng xe tung ra nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá nhất để cạnh tranh thị phần với đối thủ. Khi liên tục tung ra những chương trình ưu đãi giảm giá từ 100 đến 120 triệu đồng/xe.

Với nỗ lực kích cầu tiêu dùng của hãng, đã có hơn 6.200 xe được bán ra được bán ra trong quý 1/2021. Trong tháng 4/2021 tiếp tục có tới 2.534 xe được giao tới khách hàng.

Trong khi đó, sau 4 tháng đầu năm 2021, các đơn vị thành viên VAMA tiêu thụ tổng cộng 101.309 xe các loại. Trong đó, có 71.524 xe du lịch, tăng 55%; 27.914 xe thương mại, tăng 66%; và 1.871 xe chuyên dụng, tăng 51% so với cùng kì năm ngoái.

Trước đó, trong năm 2020, Mazda đứng thứ 4 trong Top 10 thương hiệu ô tô bán chạy nhất tại Việt Nam sau Huyndai, Toyota và Kia với 32.180 xe được bán ra, giảm nhẹ 507 xe so với năm 2019.

