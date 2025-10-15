Vạn Lý Trường Thành vào thu góc ngắm lá đỏ 'triệu view' không thể bỏ lỡ

Bắc Kinh vào mùa thu luôn mang đến một khung cảnh tuyệt đẹp: trời trong xanh, nắng nhẹ và những rừng lá đỏ phủ kín sườn núi.

Ảnh Kevin Chai

Đây là thời điểm lý tưởng để du khách ghé thăm Vạn Lý Trường Thành, nhưng không phải đoạn tường thành nào cũng cho trải nghiệm trọn vẹn. Việc chọn đúng đoạn sẽ giúp du khách vừa ngắm cảnh vừa có những bức hình “triệu like”.

Mutianyu – Rực rỡ như tranh sơn dầu

Cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 1,5 giờ lái xe, Mutianyu là điểm ngắm lá đỏ nổi tiếng nhất. Những sườn núi trải dài với sắc đỏ, vàng, cam hòa quyện dưới ánh nắng buổi chiều tạo nên bức tranh mùa thu mê hoặc.

Đặc biệt, tháp canh 14–16 hay còn gọi là Red Leaf Tunnel, là góc ảnh không thể bỏ qua. Du khách có thể vừa đi bộ vừa thưởng ngoạn cảnh vật, vừa lưu lại những khoảnh khắc sống ảo tuyệt đẹp. Mutianyu phù hợp với cả những người đi lần đầu, nhờ đường leo dễ dàng và cơ sở hạ tầng phục vụ tốt.

Ảnh Andydorn

Jiankou – Dành cho team thích phiêu lưu

Khác với Mutianyu, Jiankou giữ trọn vẻ hoang sơ với núi non trùng điệp và tường thành cổ kính. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những ai thích trải nghiệm mạo hiểm, vừa leo vừa khám phá cảnh quan nguyên sơ.

Tuy nhiên, đoạn này khá hiểm trở, không có nhiều hệ thống bảo vệ, nên chỉ thích hợp với du khách có sức khỏe tốt và kinh nghiệm leo núi. Chinh phục Jiankou, du khách sẽ được thưởng ngoạn khung cảnh hùng vĩ mà hiếm nơi nào có được.

Badaling – Thuận tiện cho cả gia đình

Badaling là đoạn tường thành được bảo tồn tốt với hệ thống di chuyển và dịch vụ tiện lợi. Lá đỏ tại đây thường rộ muộn hơn Mutianyu một chút, nhưng bù lại, du khách sẽ có trải nghiệm an toàn, dễ dàng, phù hợp với gia đình và nhóm đông người.

Hệ thống cáp treo, cầu thang an toàn và các điểm nghỉ chân giúp mọi thành viên từ trẻ em đến người lớn tuổi đều có thể tận hưởng trọn vẹn mùa thu trên tường thành.

Ảnh Vũ Hân

Lời khuyên cho du khách

Nếu mục tiêu là vừa ngắm cảnh vừa có ảnh “nghìn like”, Mutianyu là lựa chọn hàng đầu. Những ai thích phiêu lưu và muốn tận hưởng vẻ nguyên sơ hùng vĩ có thể chọn Jiankou.

Badaling thích hợp cho chuyến đi nhẹ nhàng, an toàn và thuận tiện. Dù chọn đoạn nào, du khách cũng nên chuẩn bị giày dép thoải mái, nước uống và thời gian hợp lý để có trải nghiệm trọn vẹn.

Mùa thu trên Vạn Lý Trường Thành không chỉ là dịp thưởng ngoạn sắc lá rực rỡ, mà còn là cơ hội trải nghiệm văn hóa, lịch sử và kiến trúc vĩ đại của một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất thế giới. Chọn đúng đoạn tường thành sẽ giúp chuyến đi thêm phần đáng nhớ và trọn vẹn.