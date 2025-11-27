Đằng Xung mùa lá bạch quả vàng, đẹp như chốn bồng lai

"Đẹp ngỡ ngàng" là 3 từ Thế Vũ, travel blogger 30 tuổi, ở Lào Cai, thốt lên khi đến làng Bạch Quả, thị trấn Cố Đông, huyện Đằng Xung.

Anh cho biết thêm: "Mình không nghĩ tại đây tồn tại một ngôi làng cổ với những cây bạch quả có tuổi đời 1.800 năm đẹp như vậy".

Theo nam blogger, đây là nơi giao thoa giữa hai nền văn hoá Miến và Trung, tạo nên một nét riêng cực kỳ cuốn hút.

"Đặt chân tới Đằng Xung là mê ngay thời tiết và văn hoá bản địa. Mình bị ngợp trước vẻ đẹp mộc mạc, cực thơ của ngôi làng, và tiếc bởi thời điểm đẹp nhất này không kéo dài được lâu", Thế Vũ nói.

Vẻ đẹp mong manh nơi đây được anh miêu tả là: "Chỉ cần một cơn gió hay trận mưa to tới ngôi làng là khoảnh khắc đẹp nhất sẽ qua đi".

Để có ảnh check-in đẹp, Thế Vũ gợi ý nên chọn trang phục nhẹ nhàng, tone màu sáng, chất liệu bay bổng hoặc những chiếc áo măng-tô màu be. "Ngoài ra, tại làng cổ cũng có nơi cho thuê trang phục và make up theo style các 'tỷ tỷ Douyin', đảm bảo sẽ cực ấn tượng", anh nói thêm.

Lá bạch quả bắt đầu ngả vàng từ tháng 11, nhưng theo Thế Vũ, thời điểm đẹp nhất để đến Đằng Xung là khoảng 15/11 - 15/12.

Ngoài ngôi làng với những hàng câu bạch quả nổi tiếng, Vũ gợi ý thêm điểm đến đáng tham khảo là cổ trấn Hoà Thuận. Nét cổ kính, không xô bồ, yên bình với các lối kiến trúc pha trộn Miến - Trung là điều gây ấn tượng, cuốn hút anh.

Thế Vũ chọn lịch trình 4 ngày 3 đêm đến Đằng Xung với chi phí hơn 9 triệu đồng. Trong đó, với anh, khoản tốn kém nhất là chi phí mua sắm và nhu cầu cá nhân.

Về lịch trình, theo blogger quê Lào Cai, cách tối ưu cho khách Việt Nam là đi theo tour để không phải lo lắng các vấn đề như di chuyển, visa hay lưu trú.

Nếu đi đường bộ, nên di chuyển từ cửa khẩu Lào Cai tới Đại Lý và từ Đại Lý đi Bảo Sơn bằng tàu. Sau đó di chuyển bằng ôtô tới Đằng Xung. "Phải đi Đại Lý mới đi được Đằng Xung một cách nhanh nhất vì đây là cung đường tối ưu", Vũ nhấn mạnh.

"Thủ tục nhập cảnh Trung Quốc hiện rất dễ và nhanh. Bạn đi máy bay hay đường bộ đều cần làm thủ tục nhập cảnh như nhau", blogger du lịch nói.