“Thư viện trong vách đá” độc lạ đang gây sốt mạng xã hội Trung Quốc

Nằm gần làng Mianhua, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, thư viện Mianhua khiến du khách ngỡ như bước vào một khung cảnh chỉ có trong trí tưởng tượng. Thay vì đặt trong tòa nhà như bình thường, thư viện này lại được xây dựng trong một hang động lớn nằm cheo leo bên vách đá.

Khai trương từ tháng 5 năm nay, thư viện nhanh chóng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc. Thư viện vốn không phải là điểm đến “hot” trên mạng, nhưng Mianhua thì khác, vừa dành cho những người mê sách, vừa là điểm check-in đầy ấn tượng cho tín đồ du lịch ưa thích phong cảnh ngoạn mục.

Tựa lưng vào vách núi hùng vĩ, bao quanh là cây xanh, Mianhua Library trông chẳng khác gì một công trình do trí tuệ nhân tạo tạo ra, nhưng lại hoàn toàn có thật và sẵn sàng chào đón bất cứ ai đủ kiên nhẫn đi tới.

Ấn tượng bên ngoài là hệ thống lối đi và ban công bằng gỗ treo lơ lửng giữa không trung. Nhưng vào bên trong, du khách còn choáng ngợp hơn khi thấy hàng nghìn cuốn sách được sắp xếp dọc theo vách hang đá, tạo nên một không gian vừa huyền bí vừa độc đáo.

Dù nằm ở vùng quê hẻo lánh, thư viện không chỉ phục vụ cộng đồng địa phương mà còn trở thành điểm đến du lịch mới, thu hút du khách từ khắp nơi trên đất nước.

Nếu bạn yêu thích những không gian đọc sách kỳ lạ, có thể tham khảo thêm nhà sách Dujiangyan Zhongshuge ở thành phố Đô Giang Yển (Trung Quốc) hay thư viện tu viện lớn nhất thế giới tại Admont Abbey (Áo).