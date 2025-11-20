Thị trấn Trung Quốc ngừng mọi hoạt động để ngủ trưa 3 tiếng mỗi ngày

Khảo sát giấc ngủ khỏe mạnh Trung Quốc năm 2022 cho thấy Sơn Tây đứng đầu cả nước về tỷ lệ ngủ trưa với 63,9% - tức cứ 10 người thì có 6-7 người duy trì thói quen này. Người dân địa phương gọi khoảng 11h30-14h30 là "giữa trưa lớn", xem trọng nó như dịp Tết Nguyên Đán. Khung giờ này thay đổi theo mùa: mùa đông từ 12h-14h30, mùa hè kéo dài đến 15h.

Nhiều cửa hàng ở Sơn Tây treo biển nghỉ trưa từ 12h-15h. Ảnh: Sina.

Theo Shanxi Evening News, văn hóa ngủ trưa tại đây phổ biến đến mức nhiều nhà hàng đồng loạt đóng cửa từ 12h đến 15h. Trước cửa thường treo biển "đang nghỉ trưa, xin đừng làm phiền"; bên trong, nhân viên phục vụ nằm ngủ trên bàn dài, còn bếp trưởng trải tạm bao bột mì xuống sàn làm gối. Một chủ quán thẳng thắn: "Buổi sáng bận rộn, nếu không ngủ trưa thì tối sẽ không đủ sức phục vụ khách".

Một tài xế ở Sơn Tây tranh thủ ngủ trưa trên xe. Ảnh: YBWC News

Một số du khách từng bị yêu cầu hủy đơn đặt đồ ăn lúc 14h vì quán đang ngủ, hoặc phải chờ đến gần 18h mới có người giao hàng. Giữa trưa, tại các trạm giao hàng tài xế gom các kiện hàng chồng lên nhau thành "pháo đài", rồi chui vào bên trong để ngủ, dùng phiếu giao hàng làm miếng che mắt. "Làm từ 5-6h sáng, không ngủ trưa thì không trụ nổi buổi chiều", một shipper nói.

Nhiều người từ nơi khác đến Sơn Tây công tác đã đăng bài than thở trên mạng: "Tôi đang công tác ở Thái Nguyên (tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc), 1h30 chiều đi gặp đối tác thì thấy cả văn phòng ngủ quên, kể cả lãnh đạo. Mọi người đều nói: Đừng xếp lịch công tác trước 4 giờ chiều, để họ ngủ trước đã".

Người dân địa phương nghỉ trưa ở bất cứ đâu có thể. Ảnh: YBWC News

Trang Liusha.com mô tả văn hóa ngủ trưa ở Sơn Tây phổ biến "ở mọi tầng lớp". Người Sơn Tây đối xử với giờ ngủ trưa nghiêm túc đến mức ở trường tiểu học, học sinh thậm chí phải có chữ ký phụ huynh xác nhận "đã ngủ trưa". Ngay cả các điểm du lịch như Hoàng Thành Tương Phủ cũng bố trí khu vực nghỉ trưa để du khách "trải nghiệm như người bản địa".

Một cư dân nói vui: "Ở Sơn Tây, kể cả chó cũng nằm im vào buổi trưa, chim chóc cũng ngừng hót". Có người đến sở thú Thái Nguyên vào đúng giờ nghỉ trưa và thấy toàn bộ động vật đều đang ngủ.

Nhiều du khách bất ngờ về văn hóa ngủ trưa ở Sơn Tây. Ảnh: 163.

Theo Finance Sina, văn hóa ngủ trưa ở Sơn Tây chịu ảnh hưởng từ ba yếu tố chính: địa lý, lịch sử và ẩm thực. Về địa lý, Sơn Tây nằm trong lòng chảo cao nguyên Hoàng Thổ, chênh lệch nhiệt độ ngày - đêm lớn, không khí khô, địa hình gợn sóng. Ngày xưa, công việc của người dân đòi hỏi sức lực nên phong tục "nghỉ trưa" hình thành từ rất sớm để giúp cơ thể hồi phục.

Về ẩm thực, Sơn Tây là "tỉnh sản xuất mì" nổi tiếng với hàng chục loại mì như mì dao, mì tijian, mì boyuer. Do giàu carbohydrate, mì được tiêu hóa nhanh và khiến đường huyết tăng đáng kể. Nhiều du khách chia sẻ: "Sau khi ăn một bát mì cắt dao khi đi du lịch ở Sơn Tây, tôi hiểu tại sao họ phải ngủ trưa; thực sự không thể chịu đựng được".

Sơn Tây là tỉnh khai thác than lớn với nhiều doanh nghiệp nhà nước, công nhân sống gần khu làm việc - điều kiện lý tưởng để về nhà ngủ trưa. Nếp sống đều đặn này duy trì qua nhiều thế hệ và trở thành bản sắc văn hóa địa phương.

Với người Sơn Tây, giấc ngủ trưa là phần không thể thiếu trong ngày. Bữa trưa chỉ để chuẩn bị cho giấc ngủ, ăn gì không quan trọng bằng việc đảm bảo được ngủ.