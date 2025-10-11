Lý do khách Trung Quốc nườm nượp đi châu Âu

Từ đỉnh Jungfraujoch của Thụy Sĩ cao 3.454m, nơi những du khách Trung Quốc háo hức chụp ảnh giữa khung cảnh tuyết trắng, đến các bảo tàng nghệ thuật ở Paris hay đấu trường Colosseum ở Rome, hình ảnh người Trung Quốc xuất hiện ngày càng nhiều trên khắp các điểm du lịch nổi tiếng của châu Âu.

Theo ông Quách Đông Kiệt - Phó Chủ tịch Ctrip.com - nền tảng du lịch trực tuyến lớn của Trung Quốc đã có hơn 30% lượt đặt tour quốc tế trong dịp lễ này hướng đến châu Âu. “Châu Âu đang là lựa chọn hàng đầu của du khách Trung Quốc, vượt qua cả các khu vực châu Á - Thái Bình Dương và Bắc Mỹ”, ông cho biết.

Một du khách Trung Quốc tạo dáng chụp ảnh tại Đấu trường La Mã ở Rome, Ý, ngày 6/10/2025.

Không chỉ các điểm đến quen thuộc như Paris, Rome, Madrid hay London, mà các quốc gia Đông Âu như Serbia, Croatia cũng ghi nhận lượng khách Trung Quốc tăng đáng kể.

Ông Đoàn - một du khách đến từ tỉnh Hà Nam - chia sẻ: “Kỳ nghỉ dài là cơ hội hiếm có để chúng tôi có thể thực hiện chuyến đi dài ngày tới tận châu Âu. Cảnh đẹp, con người thân thiện và bầu không khí châu Âu thật đáng nhớ”.

Tại Pháp, bảo tàng Louvre chật kín du khách Trung Quốc trong ngày 1/10. Nhiều người trẻ, khoảng 30 tuổi, lựa chọn hình thức du lịch tự túc hoặc theo nhóm nhỏ để khám phá sâu hơn văn hóa châu Âu.

Tại Rome, hướng dẫn viên địa phương Marina Daga - một trong số ít người Ý nói được tiếng Trung - cho biết: Lượng khách Trung Quốc “đã tăng rõ rệt kể từ cuối tháng 9 và hiện là nguồn khách chính của chúng tôi”. Theo cô, nhóm du khách nổi bật nhất là giới trẻ và các gia đình.

Du khách Trung Quốc không còn chỉ “điểm danh” các địa danh nổi tiếng mà đang hướng đến những trải nghiệm bản địa sâu sắc hơn, thể hiện xu hướng tiêu dùng tinh tế và có chọn lọc.

Một du khách Trung Quốc tạo dáng chụp ảnh trước Đài phun nước Trevi ở Rome, Ý ngày 6/10/2025.

“Khách Trung Quốc ngày càng chuộng các tour nhỏ, thiết kế riêng, giúp họ thực sự hòa mình vào lịch sử và văn hóa Ý. Họ cũng thích tham gia các lớp học làm mì pasta, thử rượu vang hay tham quan xưởng chế tác thủ công”, hướng dẫn viên Daga nói.

Tại Paris, sinh viên Vicky Li chọn tham dự buổi thử cà phê ở khu Marais. “Tôi muốn mang về không chỉ quà lưu niệm, mà cả những câu chuyện và ký ức đáng nhớ”, cô chia sẻ.

Bà Caroline Paul - Chủ tịch công ty tư vấn du lịch Talents Travel, Pháp - nhận xét: “Thế hệ du khách trẻ Trung Quốc có sức mua lớn, sẵn sàng chi trả cho những trải nghiệm mang tính cá nhân và khác biệt, từ khách sạn hạng sang đến các tour khám phá ít người biết đến”.

Tại Anh, bảo tàng quốc gia và các cửa hàng nước hoa cao cấp như Jo Malone ghi nhận lượng khách Trung Quốc tăng mạnh. “Họ đặc biệt yêu thích các phiên bản giới hạn, nhất là những sản phẩm có yếu tố văn hóa đặc trưng như hình ảnh gấu Paddington”, nhân viên bán hàng Francesca Platt cho biết.

Hai du khách Trung Quốc chụp ảnh tự sướng gần tháp Big Ben ở London, Anh, ngày 5/10/2025.

Ông Zurab Pololikashvili - Tổng Thư ký Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc - nhận định: “Trung Quốc từ lâu đã là thị trường nguồn khách lớn nhất thế giới. Sự trở lại mạnh mẽ của họ đang hỗ trợ đáng kể cho các doanh nghiệp và điểm đến tại châu Âu”.

Không chỉ thúc đẩy du lịch, làn sóng du khách Trung Quốc còn mở ra nhiều cơ hội giao lưu văn hóa. Trong các tour tham quan tại Rome, nhiều du khách Trung Quốc đã chia sẻ với hướng dẫn viên địa phương về Tết Trung thu, phong tục tập quán và các triều đại Trung Hoa cùng thời với đế chế La Mã.

“Những câu chuyện đó giúp tôi hiểu hơn về văn hóa Trung Quốc, và thật thú vị khi nhận ra nhiều điểm tương đồng lịch sử giữa hai nền văn minh. Một số khách còn tặng tôi những món quà nhỏ từ quê hương, tôi rất cảm động”, Daga chia sẻ.

Tại Tây Ban Nha, hai du khách trẻ đến từ Bắc Kinh là Trần Cát Diêu và Vu Linh Cách - cho biết họ đặc biệt ấn tượng khi tham dự trận đấu La Liga giữa Real Madrid và Villarreal. “Đó là cơ hội để chúng tôi cảm nhận văn hóa bóng đá thực thụ của Tây Ban Nha”, họ nói.

Theo bà Albena Fricke - phụ trách truyền thông của công ty Flamingo Tours, Đức: Du khách Trung Quốc trẻ tuổi là nhóm khách được châu Âu đón nhận nồng nhiệt. “Họ có học thức, tò mò, tự hào về văn hóa dân tộc và rất cởi mở với thế giới”, bà đánh giá.

Bà Fricke cho biết công ty đang lên kế hoạch mở rộng các chương trình trao đổi du lịch dành cho giới trẻ Trung Quốc. “Đây sẽ là nền tảng vững chắc để xây dựng cầu nối lâu dài giữa châu Âu và Trung Quốc”, bà nhấn mạnh.

Sự trở lại ấn tượng của du khách Trung Quốc không chỉ giúp phục hồi ngành du lịch châu Âu sau giai đoạn trầm lắng, mà còn khẳng định vai trò của du lịch như một nhịp cầu kết nối giữa các nền văn minh.

Những nụ cười, câu chuyện và trải nghiệm mà họ mang đến không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế, mà còn lan tỏa tinh thần hiểu biết, tôn trọng và sẻ chia văn hóa giữa phương Đông và phương Tây - một giá trị bền vững hơn mọi con số thống kê.