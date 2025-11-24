Có gì ẩn chứa bên trong khu vườn bí mật của vua Càn Long

Tọa lạc ở góc đông bắc Tử Cấm Thành, Vườn Càn Long rộng hơn 6.000 m², nổi tiếng là khu vực tinh xảo và lộng lẫy nhất trong toàn bộ quần thể Cố Cung. Khác với vẻ uy nghi của các điện lớn, khu vườn mang đậm phong cách miền Nam Trung Quốc: mềm mại, yên tĩnh và rất “thiền”.

Vườn Càn Long nằm phía đông bắc Tử Cấm Thành. Ảnh: CFP

Hiện tại, du khách có thể tham quan 2 khu sân đầu tiên trong tổng số 4 sân nối tiếp nhau của Vườn Càn Long. Mỗi sân mở ra một góc nhìn mới, khiến ai đi cũng mê mẩn vì sự tinh tế trong từng chi tiết.

Vườn Càn Long có bố cục bốn sân. Hình ảnh là sơ đồ tổng quan toàn cảnh khu vườn. Ảnh: The Palace Museum

Nỗ lực phục hồi Vườn Càn Long kéo dài hơn 20 năm, tiêu tốn khoảng 15–18 triệu USD (300–500 tỷ đồng). Trong khi đó, công trình lớn như điện Thái Hòa chỉ mất chưa đầy 2 năm để trùng tu – đủ thấy mức độ phức tạp và giá trị đặc biệt của khu vườn.

Các hạng mục như hòn non bộ nhiều lớp, mái ngói mang biểu tượng cầu may, nội thất tinh xảo trong phòng của hoàng đế Càn Long, hay mô hình tái dựng đời sống vua chúa đều được làm mới với độ chi tiết ấn tượng.

Nhiều du khách thích thú khi chỉ cần đứng ở một góc nhỏ cũng có thể nhìn thấy vô số bố cục ảnh đẹp – từ tầng lầu nhìn xuống hay từ sân vườn nhìn lên đều mang đến cảm giác như đang bước vào phim cổ trang.

Một góc của Vườn Càn Long, một nơi nghỉ dưỡng tuyệt đẹp, hé lộ gu thẩm mỹ tinh tế và cá nhân của Hoàng đế.

Bên trong khu Juanqinzhai (Tĩnh Cư Trai) sau khi bảo tồn, năm 2008.

Nội thất Vườn Càn Long được phục chế vào tháng 9 năm 2025.

Đình Cổ Hoa - công trình chính của sân đầu tiên, được đặt tên trên một tấm bảng gỗ do Hoàng đế Càn Long khắc.

Tây Thượng Các tọa lạc ở phía tây của sân thứ nhất, có họa tiết tre thống nhất trong toàn bộ thiết kế.

Điện Suichu, công trình chính của sân thứ hai, được trang trí bằng những thanh xà sơn theo phong cách Tô Châu và đóng vai trò là lối đi đến sân thứ ba.

Đình Tùng Tú ở sân thứ ba có tầm nhìn toàn cảnh ra khu vườn và xa hơn nữa.

Mái nhà đầy màu sắc của khu vườn, với những thanh xà có viền vàng theo phong cách Tô Châu, phản ánh niềm yêu thích của Vua Càn Long đối với nghệ thuật Giang Nam.

Fuwang Pavilion, công trình chính của sân thứ tư, là tòa nhà cao nhất trong khu vườn.

Lối đi ngang qua các hòn non bộ trong vườn.

Đình Tạ Thương trong Vườn Càn Long.

Hiện nay, Vườn Càn Long còn có khu trưng bày hiện vật. Mô hình và công nghệ tương tác tại đây cho phép du khách khám phá từng ngóc ngách kỹ nghệ thủ công thời Thanh - một trải nghiệm đặc biệt mà trước đây không thể có.

Khu trưng bày hiện vật và mô hình thu hút nhiều sự chú ý.

Mô hình kiến trúc trong vườn, được tái tạo bằng kỹ thuật và vật liệu phù hợp với thời kỳ đó.

Vào thế kỷ 15 dưới triều Minh, Tử Cấm Thành chính thức được xây dựng và trở thành nơi làm việc, sinh sống của nhà vua và hậu cung. Sau đó, dưới triều nhà Thanh, khu vực này được trùng tu và tiếp tục mở nhiều hạng mục. Năm 1925, vua Phổ Nghi rời cung, nơi đây trở thành Cố Cung hay Bảo tàng Cung điện.

Sự kiện mở cửa Vườn Càn Long không chỉ là tin vui đối với giới nghiên cứu di sản mà còn là “món quà đặc biệt” dành cho du khách quốc tế. Nhiều người cho rằng chuyến đi Bắc Kinh năm 2025 sẽ “chưa trọn vẹn” nếu bỏ qua điểm đến độc đáo này – nơi được ví như “viên ngọc ẩn giữa lòng hoàng cung” sau tròn 100 năm chìm trong im lặng.