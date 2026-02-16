Người dân Đoan Hùng cười rạng rỡ qua cầu phao trong ngày 29 Tết

Sáng 16/2 (tức 29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), cầu phao Đoan Hùng chính thức thông xe, bắc qua sông Lô, thuộc xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, kịp thời phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong những ngày cao điểm cuối năm.

Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa giải tỏa áp lực giao thông trước thềm năm mới mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình quân – dân sâu sắc.

Dự lễ thông xe có Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; cùng Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Phạm Đại Dương phát biểu tại buổi lễ.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhiệt liệt biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và những đóng góp to lớn của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ bắc cầu phao.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương khẳng định, cầu phao Đoan Hùng là công trình có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ về mặt giao thông mà còn thể hiện rõ trách nhiệm chính trị, tình cảm gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân.

Trong không khí rộn ràng của ngày 29 Tết, thời khắc thông xe cầu phao trở thành dấu mốc đặc biệt với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân địa phương.

Giữa dòng sông Lô lịch sử những ngày giáp Tết, cầu phao Đoan Hùng không chỉ là giải pháp kỹ thuật mang tính cấp bách, mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ” của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Nhịp cầu nối đôi bờ hôm nay cũng chính là nhịp cầu của niềm tin, của sự gắn bó bền chặt quân – dân trong thời bình, góp phần làm nên một mùa xuân Bính Ngọ 2026 ấm áp, nghĩa tình trên quê hương Đất Tổ.

Nhân dân phấn khởi chờ đón giây phút quan trọng trong buổi lễ.

Việc bắc cầu phao để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân khi cầu sông Lô hư hỏng nặng, đã được hoàn thành trước 29 tết Bính Ngọ.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao quà của Thủ tướng tặng các lực lượng tham gia bắc cầu phao. Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ cũng trao quà của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với các lực lượng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương gặp gỡ nhân phương đến dự buổi lễ.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương trao quà tặng đại diện các lực lượng tham gia bắc cầu phao Đoan Hùng.

Cầu phao được lắp đặt cách cầu sông Lô đang hư hỏng nặng khoảng 500m.

Cầu phao PMP của công binh là bộ cầu vượt sông hiện đại nhất của Quân đội nhân dân Việt Nam, lưỡng dụng cho cả mục đích quân sự lẫn dân sinh.

Cầu dài 229m, gồm 32 đốt khơi và hai đốt mố.

Lữ đoàn 249 Công binh huy động hơn 150 cán bộ chiến sĩ cùng 60 đầu phương tiện tham gia bắc cầu phao.

Ngoài ra, Sư đoàn 316 Quân khu 2 tăng cường 100 bộ đội cùng hàng chục đầu phương tiện của người dân phục vụ san gạt, vận chuyển đất đá hai bên đầu bến.

Cầu sông Lô (cũ) khởi công xây dựng tháng 8/2010 và khánh thành tháng 3/2015, chiều dài gần 518m, tải trọng 30 tấn. Sau 10 năm sử dụng, một số trụ cầu trơ lõi thép, hư hỏng nghiêm trọng và có nguy cơ gây mất an toàn.

Cầu phao Đoan Hùng được triển khai theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong bối cảnh thời gian gấp, khối lượng công việc lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và phải bảo đảm an toàn tuyệt đối. Lực lượng Binh chủng Công binh giữ vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Quân khu 2, Quân chủng Phòng không-Không quân, cùng cấp ủy, chính quyền, nhân dân tỉnh Phú Thọ và lực lượng tại chỗ.

Điều khiến lãnh đạo Bộ Quốc phòng xúc động và tự hào chính là tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ của các lực lượng tham gia. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đang trong thời gian nghỉ Tết, có người vừa trở về sum họp với gia đình sau một năm công tác; có người đang chuẩn bị đón Xuân bên cha mẹ, vợ con.

Theo đánh giá của lãnh đạo địa phương, việc hoàn thành cầu phao đúng dịp 29 Tết có ý nghĩa hết sức thiết thực. Trong những ngày cuối năm, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, thăm hỏi, chúc Tết của người dân tăng cao; việc thông xe cầu phao giúp bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn, góp phần ổn định đời sống, tạo điều kiện để nhân dân vui Xuân, đón Tết trọn vẹn.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, kết quả đạt được là minh chứng cho sự chủ động, quyết tâm cao của lực lượng Công binh làm nòng cốt; sự phối hợp hiệu quả giữa các đơn vị quân đội và địa phương; sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân và doanh nghiệp. Sự hiệp đồng nhịp nhàng, tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó đã tạo nên sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong thời gian ngắn.

Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các đơn vị tiếp tục tổ chức vận hành cầu chặt chẽ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện; đồng thời theo dõi, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, góp phần duy trì giao thông ổn định trên địa bàn cho đến khi công trình cầu mới được triển khai hoàn thiện.

Hiện tại, các phương tiện ô tô dưới 7 chỗ ngồi có thể lưu thông qua cầu phao. Cầu phao sẽ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong thời gian sửa chữa, khắc phục hư hỏng cầu Sông Lô. Thời gian hoạt động từ 6 giờ đến 21 giờ hàng ngày, riêng trong những ngày Tết Nguyên đán, lữ đoàn 249 sẽ vận hành 24/24h để phục vụ nhân dân đi lại vui Xuân, đón Tết.