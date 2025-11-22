Tình cờ qua ngôi làng Lạng Sơn 'đẹp như tranh', khách Tây ở vài ngày tận hưởng

Khách quốc tế say mê

Vài ngày trước, trong hành trình khám phá các tỉnh, thành miền núi phía Bắc của Việt Nam, ông David (54 tuổi, quốc tịch Ireland) tình cờ đi ngang một ngôi làng ở Lạng Sơn.

Nam du khách ngỡ ngàng trước khung cảnh đồng lúa vàng ruộm, bằng phẳng, bao quanh là những dãy núi đá vôi trùng điệp, dòng sông thơ mộng chảy vắt ngang. Nằm ven cánh đồng là những ngôi nhà gỗ truyền thống với kiến trúc độc đáo.

Không ngần ngại, David quyết định vào làng, thuê một căn homestay ở trong vài ngày, tận hưởng vẻ đẹp "như tranh vẽ", không khí trong lành, bình yên nơi đây và hòa cùng không khí lễ hội mùa vàng.

"Tôi không biết sẽ ở đây bao lâu vì nơi này quá đẹp, tôi muốn chiêm ngưỡng thật kỹ. Tôi thích thú ngắm nhìn những ngôi nhà truyền thống của bà con địa phương với mái ngói thủ công, cổ kính, cột gỗ, thang gỗ, cửa gỗ...", ông David chia sẻ.

Nam du khách Ireland say mê khung cảnh của ngôi làng ở Lạng Sơn. Ảnh: Nguyễn Huy

Không chỉ vậy, ông còn bị chinh phục bởi ẩm thực nơi đây với các món đặc sản như lạp xưởng, thịt quay, bánh chưng đen, rau xào...

"Người dân ngôi làng thân thiện một cách đáng kinh ngạc. Họ chào đón tôi như người bạn thân thiết về thăm quê, không hề có khoảng cách", nam du khách Ireland nói thêm.

Ngôi làng nơi ông David dừng chân là làng du lịch cộng đồng Quỳnh Sơn (xã Bắc Sơn, Lạng Sơn). Khi tới đây, David bất ngờ khi biết, nơi này là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025".

"Với phong cảnh đẹp, con người thân thiện, văn hóa độc đáo, tôi thấy Quỳnh Sơn xứng đáng với giải thưởng này", David bày tỏ cảm nhận.

Quỳnh Sơn là "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025". Ảnh: Nam Nguyễn

Anh Alex, du khách tới từ Canada cũng dành tới 3 ngày để khám phá vẻ đẹp của làng Quỳnh Sơn và thung lũng Bắc Sơn trong mùa lúa chín.

Lần đầu tiên trong đời, Alex được thấy người dân gặt lúa, giã gạo, khéo léo gói bánh chưng - món đặc sản anh mới chỉ nhìn thấy trên internet. Nam du khách không ngần ngại hò hét cổ vũ người dân.

"Tôi tới đây theo chỉ dẫn của Google nhưng lại bị cuốn hút bởi phong cảnh, văn hóa và nhất là con người thân thiện. Tôi chẳng cần hướng dẫn viên nào. Những cậu bé ở đây sẽ chủ động tới trò chuyện, giới thiệu cho tôi về hoạt động của người dân trong làng. Điều đó thật tuyệt vời", Alex bày tỏ.

Anh Alex cùng bà con hào hứng xem gặt lúa. Ảnh: Nguyễn Huy

Bước ra thế giới

Giải thưởng "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025" vừa khẳng định giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, vừa mở ra hướng phát triển du lịch bền vững cho làng Quỳnh Sơn.

Theo bà Trần Thị Bích Hạnh, Phó giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lạng Sơn, tiêu chí quan trọng giúp Quỳnh Sơn trở thành "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025" chính là giá trị văn hóa bản địa.

Toàn bộ làng hiện lưu giữ hơn 400 ngôi nhà sàn truyền thống, lợp mái ngói âm dương, cùng quay hướng Nam, ruộng bậc thang uốn lượn giữa thung lũng và nhiều nghề truyền thống như đan lát, dệt thổ cẩm, làm bánh chưng đen...

Nhà sàn truyền thống của người dân tộc Tày. Ảnh: Nguyễn Huy

Người dân nơi đây mến khách, sống chan hòa, vẫn gìn giữ nguyên vẹn những phong tục, tập quán của người Tày. Chính sự thống nhất và nguyên bản trong không gian, kiến trúc, con người và văn hóa đã giúp Quỳnh Sơn tạo nên ấn tượng mạnh mẽ với hội đồng quốc tế.

"Đạt được danh hiệu đã khó, nhưng duy trì và phát huy nó lại càng khó hơn. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung vào 2 nhiệm vụ trọng tâm: bảo tồn giá trị văn hóa bản địa và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch cộng đồng", bà Hạnh cho biết.

Theo đại diện một số đơn vị lữ hành, việc trở thành "Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025" đang khiến du khách trong nước và quốc tế quan tâm hơn tới Quỳnh Sơn và các tour khám phá Lạng Sơn.