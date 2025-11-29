Xếp hàng chụp ảnh Noel ở con ngõ dài 100 m mang phong cách Hàn Quốc

Hơn một tuần nay, Block D6 Trung Tự (ngõ 4B Đặng Văn Ngữ, phường Đống Đa, Hà Nội) được trang hoàng rực rỡ. Không khí lễ hội tràn ngập con ngõ với cây thông, gấu bông khổng lồ, hộp quà, dây ruy băng và những quả châu đỏ cỡ lớn được bố trí khắp các góc, tạo nên không gian nổi bật sắc màu.

Dù ngày thường, ngõ vẫn đông, giới trẻ ra vào liên tục. Trước các quán cà phê, nhiều bạn trẻ xếp hàng chờ đến lượt chụp ảnh.

Con ngõ chỉ dài khoảng 100 m nhưng nơi đây gồm nhiều tiện ích như: quán trà bánh, cafe, cửa hàng quần áo, tiệm cây xanh...

Khu vực mặt tiền quán Maison de Éte là góc sống ảo thu hút nhiều bạn tới check-in nhất.

Thảo Huyền, 18 tuổi, sinh viên Cao đẳng Y Dược Hà Nội, cho biết đây là lần đầu cô ghé con ngõ sau khi xem nhiều hình ảnh trên mạng. Đây cũng là địa điểm Giáng sinh thứ hai cô tới trong năm, sau một quán cà phê trang trí theo chủ đề lễ hội. Huyền nói mình mê chụp ảnh, thường chọn nơi có view đẹp, đồ uống ngon và hợp gu nhẹ nhàng. Dịp này, cô dự định đến Nhà thờ Lớn và có thể ghé thêm phố Hàng Mã.

Giang Thương, 20 tuổi ở phường Cầu Giấy, chọn phong cách ngọt ngào, trong trẻo với váy trắng kết hợp áo lông mềm và mũ tai thỏ, tạo cảm giác ấm áp giữa không gian Giáng sinh.

Khánh Linh, 21 tuổi, sống tại Cầu Giấy, tự trang điểm, chuẩn bị quần áo và phụ kiện mất khoảng hai tiếng. Đây là lần thứ 3-4 cô ghé các điểm chụp Giáng sinh để có những bức ảnh ưng ý, chủ yếu tại các quán cà phê quanh Đặng Văn Ngữ và Cầu Giấy.

Nguyễn Thị Hoài (25 tuổi, Hoài Đức) chọn áo crop-top cổ cao, chân váy ngắn và bao tay cùng chất liệu lông trắng. Kết hợp mũ beret trắng, set đồ của cô nổi bật và phù hợp với concept chụp ảnh lễ hội.

Khánh Linh có mặt lúc 14h30 và đây là lần đầu cô ghé 'con ngõ Hàn Quốc' sau khi xem nhiều video trên TikTok. Dù nơi đây đông đúc, cô vẫn tìm được các góc chụp phù hợp với nét nhẹ nhàng, nữ tính và phong cách nàng thơ.

Khu vực gấu tuyết khổng lồ thu hút đông đảo bạn trẻ đến 'sống ảo'. Du khách có thể ngồi hoặc ôm gấu để tạo những bức ảnh đáng yêu, độc đáo.

Đặng Huyền Trân, 22 tuổi, ở phường Thanh Xuân (phải), cho biết cô mất khoảng hai tiếng để chuẩn bị trang phục và làm tóc trước khi tới đây. Lần đầu tới địa điểm này sau khi xem nhiều video trên mạng xã hội, Trân nhận xét cảnh thực tế đạt khoảng 70% so với tưởng tượng và mong muốn có thêm nhiều cây thông để tạo thêm góc chụp ảnh, tránh phải chờ đợi.

Yêu thích chụp ảnh, cô thường chọn những không gian được trang trí cá tính để chụp theo sở thích. Mùa Giáng sinh năm nay, Trân chỉ mong có vài bức ảnh đẹp để đăng Facebook và dự định sẽ đăng ngay sau khi chỉnh sửa xong. Ngoài địa điểm hiện tại, cô cho biết sẽ ghé thêm một điểm chụp ảnh khác ở Hàng Bún.

Đinh Thị Hồng Gấm, sống tại Thanh Xuân, nhận xét không gian thực tế đẹp hơn so với tưởng tượng. Gấm cho biết thường chọn những địa điểm đông người bởi theo cô, những nơi đông thì chắc chắn sẽ đẹp, dù có lúc cũng hơi vướng khi chụp ảnh. Cô không chạy theo trend mà chủ yếu đi chụp khi hứng thú hoặc có bộ đồ mới muốn thử.