Nhà thờ Mằng Lăng ngập trong biển nước

Mằng Lăng là một trong những nhà thờ cổ ở Việt Nam, thu hút du khách trong và ngoài nước. Công trình được xây dựng vào năm 1892, hiện là nơi lưu giữ cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên của nước ta. Nhà thờ được thiết kế theo lối kiến trúc Gothic với nhiều hoa văn trang trí hài hòa, giản dị. Điểm cao nhất nhà thờ là hai tháp chuông, chính giữa là thập tự giá.

Nhà thờ Mằng Lăng trong trận ngập lịch sử 19/11. Ảnh: Trần Quốc Tuấn

Mặt sau của nhà thờ Mằng Lăng. Ảnh: Trần Quốc Tuấn

Khu vực hành lang nhà thờ được thiết kế giống hình búp măng cách điệu. Khu thánh đường với không gian khoáng đạt, khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua các vòm cửa tạo nên một cảnh sắc rực rỡ, đẹp mắt.

Trong khuôn viên nhà thờ Mằng Lăng có một khu hầm nhỏ được xây dựng công phu bên trong quả đồi nhân tạo. Cuốn sách chữ quốc ngữ đầu tiên của nước ta được lưu giữ tại đây, trưng bày trang trọng trong hộp kính. Sách được in vào năm 1651 tại Roma, là quyển giáo lý "Phép giảng tám ngày" của giáo sĩ Alexandre de Rhodes (thường gọi là Đắc Lộ) - người khai sinh ra chữ quốc ngữ. Du khách đến đây có thể đọc trang đầu tiên của quyển giáo lý được thể hiện dưới dạng song ngữ gồm tiếng Latin bên trái và tiếng Việt bên phải.

Nhà thờ Măng Lăng là điểm check in nổi tiếng của Phú Yên (cũ) nhờ lối kiến trúc Gothic đặc trưng thế kỷ XIX. Ảnh: hngniee.263

Khu vực lưu trữ cuốn sách quốc ngữ đầu tiên. Ảnh: hnpt0901

Mưa lớn từ đêm 18 và sáng 19/11 khiến nước sông Ba dâng cao, khoảng 8.500 nhà dân ở phía đông Đăk Lăk (Phú Yên cũ) ngập sâu trong lũ. Trong đó, hàng nghìn nhà cấp bốn, nhà một tầng bị lút nóc. Hàng nghìn người dân không kịp sơ tán, phải leo lên nóc nhà khi nước dâng cao. Các lực lượng Bộ đội, dân quân, công an tiếp cận các khu vực nguy hiểm để đưa người dân ra ngoài.

Địa bàn tỉnh Đăk Lăk có 39 điểm bị sạt lở và 36 vị trí ngập nước, gây tắc đường do sạt lở, đứt đường trên tuyến Quốc lộ 19C; tuyến ĐT.646; Tuyến ĐT.643; Tuyến Quốc lộ 25. Trên đường sắt Bắc - Nam tại một số đoạn qua địa bàn tỉnh bị nước ngập, nền đường sắt bị xói lở... Hiện tại nước còn chảy mạnh, ngành đường sắt tiếp tục kiểm tra các vị trí ngập lụt.