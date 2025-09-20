Miễn visa - 'chìa khóa' giúp Trung Quốc hút khách quốc tế

Trung Quốc đang đẩy mạnh nỗ lực thu hút du khách quốc tế trở lại. Một trong những công cụ hiệu quả nhất chính là chính sách miễn thị thực, được mở rộng cho nhiều quốc gia.

Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Quốc gia (NIA) hôm 18/9 cho biết từ tháng 1 đến tháng 8, nước này ghi nhận gần 25 triệu lượt khách quốc tế nhập cảnh. Trong đó, có gần 16 triệu lượt đến theo diện miễn thị thực, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khách quốc tế đến tham quan Bến Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã

Động lực tăng trưởng chính đến từ các thị trường gần, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á (ASEAN). Du khách từ các nước ASEAN đã thực hiện hơn 9 triệu chuyến đi miễn thị thực, chiếm hơn 80% trong tổng số gần 11 triệu lượt nhập cảnh từ khu vực này.

Malaysia là một ví dụ điển hình cho sự thành công của chính sách. Kể từ khi chính sách miễn thị thực cho công dân Malaysia có hiệu lực từ 17/7, nước này đã trở thành nguồn khách lớn với khoảng 150.000 trên tổng số 180.000 lượt nhập cảnh không cần xin visa.

Việc miễn visa không chỉ giúp du khách tiết kiệm chi phí, thời gian mà còn loại bỏ một trong những rào cản lớn nhất khi lên kế hoạch du lịch. Thay vì phải chuẩn bị hồ sơ phức tạp và chờ đợi, du khách giờ đây có thể quyết định đến Trung Quốc một cách nhanh chóng hơn.

Nga được xem là thị trường tiềm năng tiếp theo trong chiến lược miễn thị thực của Trung Quốc. Từ giữa tháng 9, công dân Nga có thể lưu trú tại Trung Quốc tối đa 30 ngày mà không cần visa, thời gian dài gấp ba lần so với trước đây.

Chính sách mới cho thấy hiệu quả ngay sau đó. Theo NIA, trong ngày đầu tiên áp dụng, hơn 1.000 khách Nga đã đến Trung Quốc, trong đó 890 người đi theo diện miễn thị thực. Con số này cao gấp đôi so với một ngày trước đó.

Bên cạnh việc miễn thị thực song phương, Trung Quốc còn áp dụng các chính sách linh hoạt khác. Đáng chú ý là chương trình cho phép công dân 55 quốc gia, trong đó có Indonesia là nước mới nhất được bổ sung hồi tháng 6, được quá cảnh và lưu trú tối đa 10 ngày mà không cần visa, nhằm khuyến khích khách du lịch khám phá các thành phố lớn trong thời gian ngắn.

Sự gia tăng lượng khách quốc tế đặt ra yêu cầu về khả năng đáp ứng của hệ thống cửa khẩu. Để xử lý lượng khách ngày một tăng, NIA đã triển khai các biện pháp nhằm đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh. Cơ quan này cũng điều động thêm nhân lực tới các điểm kiểm tra biên giới để đảm bảo quá trình thông quan diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

"Ngày càng nhiều công dân Trung Quốc đi du lịch nước ngoài, và nhiều người nước ngoài đến Trung Quốc để kinh doanh, du lịch, học tập và sinh sống", NIA nhận định về xu hướng phục hồi sau đại dịch.

Tổng cộng, trong 8 tháng đầu năm, các cửa khẩu trên toàn Trung Quốc đã xử lý 460 triệu lượt xuất nhập cảnh của cả công dân trong nước và người nước ngoài, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cho thấy sự sôi động trở lại của các hoạt động giao thương, du lịch sau một thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.