Khách sạn tồi tệ nhất nước Anh trong 10 năm liên tiếp

Theo The Guardian, khách sạn Adelphi được mệnh danh là một trong những chuỗi khách sạn tồi tệ nhất của Vương quốc Anh, sau khi đứng cuối trong cuộc khảo sát người tiêu dùng năm thứ 10 liên tiếp.

Tập đoàn Britannia có hơn 60 khách sạn trên khắp Vương quốc Anh, nhiều khách sạn có lịch sử lừng lẫy. Chẳng hạn khách sạn Adelphi ở Liverpool, Winston Churchill là một trong số những vị khách nổi tiếng của tập đoàn.

Tuy nhiên, nhiều vị khách đã nhận thấy những khách sạn khác xa với hạng nhất. Cuộc khảo sát về khách sạn mô tả Adelphi là "mệt mỏi và tồi tàn", với cảm giác "tạm chấp nhận được". Khách đã đánh giá khách sạn với điểm trung bình 2 sao ở mọi hạng mục, đạt tổng điểm hài lòng của khách hàng chỉ là 56%.

Cơ sở vật chất trong phòng khách sạn Adelphi bị đánh giá là tồi tàn. Ảnh: Tripadvisor.

Bảng xếp hạng khách sạn tốt nhất dựa theo đánh giá của người tiêu dùng trên gần 4.500 lượt lưu trú tại 35 chuỗi, những người được hỏi được mời đánh giá trải nghiệm của họ theo 10 hạng mục, bao gồm mức độ sạch sẽ, tiện nghi trên giường, đồ ăn, dịch vụ khách hàng và giá trị đồng tiền.

Hơn 1/4 (28%) những người từng ở khách sạn Adelphi không hài lòng với ít nhất một khía cạnh nào đó trong thời gian lưu trú của họ, hơn một nửa trong số đó (54%) nhận thấy vấn đề về sự sạch sẽ. Một vị khách mô tả căn phòng của họ "hoàn toàn tồi tàn, buồn tẻ và bốc mùi", trong khi một người khác phàn nàn về bụi bẩn và nấm mốc.

Guy Hobbs - biên tập viên của tờ Which? Travel - cho biết: "Mức giá trung bình của một lần lưu trú tại khách sạn ở Anh hiện cao hơn 1/5 so với năm ngoái. Khách du lịch muốn họ chắc chắn được trải nghiệm những thứ tốt nhất so với số tiền bỏ ra".

2 chuỗi khác - Mercure và tập đoàn Jurys Inn & Leonardo Hotels - cũng hoạt động kém trong cuộc khảo sát, đạt điểm hài lòng của khách hàng là 58%. Trong khi nhiều khách ca ngợi Mercure về các khách sạn "có vị trí thuận tiện" và "nhân viên thân thiện", họ lại mô tả cơ sở vật chất là "cơ bản".

Jurys Inn & Leonardo Hotels với nội thất trong phòng chỉ ở mức cơ bản nhưng lại có vị trí thuận tiện. Ảnh: Leonardo hotels.

Jurys Inn & Leonardo Hotels cũng đưa ra phản hồi tương tự, với một khách mô tả kỳ nghỉ của họ là "tuyệt, nhưng không có gì đặc biệt so với mức giá". Tuy nhiên, nhiều người ca ngợi chuỗi này vì các cơ sở có vị trí thuận tiện và "dịch vụ tốt".

Premier Inn là chuỗi khách sạn tốt nhất về tổng thể, với số điểm khách hàng là 78%, được xếp hạng cao về sự sạch sẽ, thoải mái và dịch vụ khách hàng. Khách ca ngợi chuỗi khách sạn này là "đáng tin cậy" và cung cấp "dịch vụ chất lượng", với nhiều người được hỏi cho biết họ là khách quay lại vì thương hiệu luôn tốt trên tất cả địa điểm.

Premier Inn là chuỗi khách sạn giá rẻ thứ 2 trong bảng, phân tích sâu hơn của Which? Travel nhận thấy giá của một đêm lưu trú trung bình tại các cơ sở kinh doanh của họ đã tăng 35% so với năm 2021 - cao hơn đáng kể so với mức trung bình toàn quốc (21%). Sự gia tăng đó khiến nhiều vị khách đánh giá cho khách sạn chỉ 2 sao.

Trong số các chuỗi khách sạn nhỏ, Warner Hotels đứng đầu với số điểm của khách hàng là 77% và được khen ngợi về các phòng "hiện đại, tiện nghi", "sự chào đón thân thiện".

Warner Hotels đứng đầu với số điểm của khách hàng là 77%. Ảnh: Warner Leisure Hotels.

Được đánh giá là một trong những chuỗi khách sạn đắt đỏ hơn, với giá phòng trung bình là 205,1 USD/đêm, nhưng Warner Hotels đã đạt được 4 sao về giá trị đồng tiền, với một số khách nhận xét việc bao gồm dịch vụ giải trí, bữa sáng và bữa tối khiến kỳ nghỉ đáng giá hơn với mức giá phải trả.

Malmaison cũng hoạt động tốt trong số các chuỗi nhỏ hơn, với số điểm khách hàng là 76%. Khách ca ngợi trải nghiệm "dịch vụ tuyệt vời" và "sang trọng thuần túy", cho 5 sao về sự sạch sẽ, chất lượng phòng và trải nghiệm đúng như mô tả.

