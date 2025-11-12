Theo chân khách Việt săn khoảnh khắc thu vàng nước Nga

Đỗ An Ninh, giáo viên tiếng Hàn sống tại Hà Nội, cùng bạn đồng hành chọn tháng 10 để thực hiện chuyến đi 19 ngày khám phá nước Nga, ngắm trọn mùa thu nổi tiếng của xứ sở bạch dương. Mặc dù đến Nga lần đầu, cả hai tự lên kế hoạch và lịch trình di chuyển mà không qua các dịch vụ tour.

"Chuyến đi được ấp ủ từ lâu sau nhiều lần trì hoãn", Ninh nói và cho biết anh cùng bạn đã thuê xe tự lái khám phá các thành phố thuộc "Vành đai vàng" quanh Moscow như Sergiev Posad, Rostov Velikiy, Suzdal và thị trấn Plyos bên dòng sông Volga (ảnh). Vành đai Vàng là tên gọi của cụm thành phố cổ nằm quanh Moscow, được xem là cái nôi của văn hóa và tôn giáo Nga, nổi tiếng với những nhà thờ mái vòm hành tỏi, tu viện cổ, pháo đài và kiến trúc gỗ truyền thống được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Ninh cho biết Plyos để lại ấn tượng bởi vẻ yên bình. Thị trấn nhỏ với những con đường lát đá, mái nhà gỗ và khung cảnh như tranh vẽ. Plyos cũng là niềm cảm hứng cho danh họa Isaac Levitan sáng tác các bức tranh phong cảnh nổi tiếng.

Ninh cho hay nhiệt độ mùa thu nước Nga từ giữa tháng 10 chỉ từ 5-10 độ C, trời ẩm ướt và nhiều mây.

"Khi nắng xuất hiện, mọi khung cảnh đều như bừng sáng, đẹp đến mức không tin là thật", nam du khách chia sẻ.

Lá vàng phủ kín thành phố Pushkin, Saint Petersburg.

Ninh cho hay tổng chi phí chuyến đi 19 ngày tại Nga vào khoảng 60 triệu đồng mỗi người, bao gồm toàn bộ vé máy bay, lưu trú, di chuyển, ăn uống và tham quan.

Một số khoản cố định gồm phí xin evisa 1,5 triệu đồng, vé máy bay Air China quá cảnh tại Bắc Kinh 12 triệu đồng khứ hồi, vé máy bay nội địa Moscow - Murmansk và Murmansk - Saint Petersburg 7 triệu đồng, vé tàu Saint Petersburg - Moscow một triệu đồng, chi phí thuê xe tự lái 6 ngày 3,5 triệu đồng và lưu trú khoảng 9 triệu đồng.

Khuôn viên cung điện Catherin, Saint Petersburg trong sắc thu.

Theo Ninh, du lịch Nga an toàn, dù đất nước đang trong bối cảnh chiến sự. "Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường, đường phố sạch sẽ, buổi tối đi dạo không cảm giác bất an", Ninh nói.

Cung điện Catherin, nằm tại thị trấn Pushkin, cách trung tâm khoảng Saint Petersburg khoảng 25 km. Cung điện nổi bật với kiến trúc Baroque xanh, vàng rực rỡ và phòng Hổ Phách nổi tiếng. Ninh cho biết nên dành ít nhất nửa ngày tham quan, đặc biệt vào mùa thu khi khu vườn phủ sắc vàng tuyệt đẹp.

Một điểm ngắm lá mùa thu khác ở Saint Petersburg là Nhà thờ Thánh Isaac, công trình tôn giáo gây ấn tượng với mái vòm mạ vàng và nội thất dát đá cẩm thạch.

Để thuận tiện di chuyển, Ninh kết hợp nhiều phương tiện trong chuyến đi như tàu điện ngầm và taxi công nghệ Yandex trong thành phố, xe tự lái khi đi các vùng ngoại ô, tàu hỏa và máy bay nội địa giữa các chặng xa.

"Phương tiện công cộng ở Nga tiện và phù hợp cho người thích đi tự túc", nam du khách nhận xét.

"Bức tranh mùa thu đời thực" ở công viên gần Cung điện Mùa Hè, Saint Petersburg, trong tiết trời 7-10 độ C.

Ninh cho hay vấn đề thanh toán cũng cần lưu ý khi du lịch Nga thời điểm này. Các loại thẻ thanh toán quốc tế bị chặn, du khách nên mang theo tiền mặt mới để đổi và mở thêm thẻ nội địa Yoomoney tại sân bay để sử dụng.

Nhà thờ Đổ Máu (Church of the Savior on Spilled Blood), điểm tham quan "biểu tượng" ở Saint Petersburg. Nhà thờ gây ấn tượng mạnh với những mái vòm ngũ sắc và mặt tiền trang trí công phu. Nhà thờ còn gắn liền câu chuyện về Sa hoàng Alexander II - vị quân vương vĩ đại nhưng bạc mệnh.

Khung cảnh hoàng hôn mùa thu bên Nhà thờ Đổ Máu.

Cực quang ở Murmansk, điểm nhấn trong hành trình 19 ngày "săn" mùa thu nước Nga của Ninh. Nằm bên vịnh Kola - một khu vực của biển Barents, Murmansk là căn cứ hải quân cũng như cảng biển quan trọng của nước Nga.

Murmansk là một trong những nơi hiếm hoi ở Nga có thể ngắm cực quang. Vào những đêm quang mây, bầu trời thành phố rực lên với dải sáng xanh tím huyền ảo uốn lượn giữa không trung. Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú này thường xuất hiện từ tháng 9 đến tháng 3, thu hút du khách khắp nơi tìm đến trải nghiệm cảm giác đứng giữa bầu trời phương Bắc rực sáng.

Vùng quê Suzdal trong sắc thu tháng 10. Suzdal là điểm nổi bật của vùng Vành đai Vàng, mang vẻ đẹp thanh bình của vùng quê Nga xưa.

Giữa tiết trời thu, Suzdal tĩnh lặng với những ngôi nhà gỗ truyền thống và tiếng chuông nhà thờ vang vọng giữa không gian đồng quê.

Với Ninh, những ngày ở vùng quê nước Nga là trải nghiệm khó quên nhất trong hành trình. "Mọi thứ đều chậm rãi và bình yên, như thể thời gian ngừng lại, đó là vẻ đẹp khiến tôi lưu luyến nhất về nước Nga", Ninh nói.

Anh cho biết khó khăn trong chuyến đi là thủ tục làm sim nội địa phức tạp, yêu cầu giấy tờ công chứng và làm sinh trắc học, có thể mất đến một tuần mới kích hoạt được. Sim du lịch mua từ Việt Nam thường không hoạt động.

Ninh đã chuẩn bị sẵn vài sim nội địa Beeline không cần sinh trắc học để đặt taxi và truy cập Internet. Theo anh, du khách có thể mua sim tại các nhà mạng như MTS hoặc Beeline, giá khoảng 3.000 ruble (khoảng 800.000 đồng), có số điện thoại và dữ liệu không giới hạn, tuy nhiên không thể nghe gọi hoặc gửi tin nhắn đi. Một cách khác là đăng ký chuyển vùng dữ liệu (roaming) từ Việt Nam.

