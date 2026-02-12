Tận thấy tượng đài Giọt Nước trong Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19

Công viên số 1 Lý Thái Tổ chính thức khánh thành tối 12/2, đưa vào sử dụng giai đoạn 1, mở ra thêm một không gian sinh hoạt cộng đồng khang trang, giàu ý nghĩa giữa lòng đô thị.

Công viên số 1 Lý Thái Tổ là một trong chín dự án trọng điểm, hiện thực hóa định hướng đưa mảng xanh và không gian cộng đồng trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển siêu đô thị của TPHCM giai đoạn mới. Khu đất rộng 4,3 ha giữa trung tâm TPHCM - nơi từng mang nhiều giá trị thiên nhiên, lịch sử và tinh thần - đã trải qua nhiều năm bị bỏ hoang.

Việc hồi sinh không gian này thể hiện quyết tâm của TPHCM trong việc trả lại đất cho cộng đồng, kiến tạo môi trường sống bền vững và nhân ái cho người dân.

Biểu tượng của Công viên tưởng niệm COVID-19 rộng 4,3 ha ở TPHCM là tượng đài Giọt Nước.

Tượng đài Giọt Nước có kích thước hơn 4 m bề rộng, 6 m chiều cao.

Tượng đài Giọt Nước được chế tác nguyên khối bằng inox gương và yêu cầu hoàn thiện ở mức thẩm mỹ rất cao, toàn bộ quá trình sản xuất và lắp đặt chỉ gói gọn trong 45 ngày.

Sau nhiều ngày tìm kiếm trong nước mà không khả thi do tiến độ gấp và các nhà máy đã kín đơn hàng trước Tết, dự án buộc phải triển khai phương án sản xuất quốc tế.

Các nhà máy chuyên chế tác biểu tượng tại Quảng Châu (Trung Quốc) đã được liên hệ, lựa chọn và làm việc trực tiếp thông qua họp trực tuyến, dựng mô hình 3D, đồng thời chế tác mô hình tỷ lệ 1:1 ngay tại công trường để kiểm soát chặt chẽ chất lượng.

Trong suốt quá trình sản xuất, nhà máy cập nhật tiến độ bằng hình ảnh và video định kỳ 2 ngày một lần. Nhờ sự phối hợp quyết liệt và tăng ca liên tục, tượng đài Giọt Nước đã được hoàn thiện và vận chuyển về Việt Nam sớm hơn kế hoạch, lắp đặt hoàn tất vào sáng 2/2.

Sẽ có 360 ngọn nến cùng gần 1.000 điểm ánh sáng trên quảng trường tạo nên một không gian lung linh, lặng lẽ, như khu rừng ánh nến, tưởng niệm những con người đã không may mắn trong đại dịch COVID-19.

Tượng đài cũng là tâm điểm của công viên, có chiều cao 6 m, chu vi 13 m, được chế tác từ inox gương. Bên trong giọt nước là hình ảnh một trái tim - biểu tượng của sự tri ân, tình yêu thương.

Các biệt thự cũ được tôn tạo và mở ra những không gian triển lãm, thư viện…

Trên những bậc cấp có in hình những dấu chân đá, biểu trưng cho hành trình sống và ký ức còn lại.

Từng chi tiết nhỏ nhất tại quảng trường tưởng niệm này được tinh tế kiến tạo, để lưu giữ ký ức đô thị, bằng cả sự trân trọng và nhân văn.

Ngoài ra, công viên còn có nhiều không gian mở dành cho các hoạt động thể thao, sinh hoạt cộng đồng.

Cùng với đó, công viên cũng xây dựng những khu vườn tượng, biến nơi đây thành điểm đến thư giãn, chữa lành và nơi tổ chức những sự kiện văn hóa nghệ thuật ý nghĩa, không chỉ hôm nay mà cho nhiều thế hệ sau.

Ngoài các hạng mục kiến thiết tại công viên, trên diện tích hơn 4 ha, công viên sẽ trưng bày gần 30.000 cây trái và chậu hoa các loại, hội tụ hương sắc Tết Việt đặc trưng.

Điểm nhấn trung tâm là tiểu cảnh Song Mã với ngựa vàng và bạc, biểu tượng thịnh vượng, phát đạt, “Mã đáo thành công”.

Không gian hoa tổ chức thành 12 tiểu cảnh với Vườn đào Miền Bắc, Vườn quất Miền Trung, Vườn mai Miền Nam, tạo hành trình du xuân ba miền đậm đà bản sắc Tết Việt trong cùng một điểm đến.

Cây xanh trong công viên được bảo tồn.

Mai vàng khoe sắc Xuân.

Khu thể thao trong công viên.

Người dân tham quan công viên.