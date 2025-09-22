Hàng chục nghìn người đổ về xem đèn Trung thu khổng lồ rực sáng ở Tuyên Quang

Buổi tối cuối tuần ngày 19 và 20/9, đường phố khu vực phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang nhộn nhịp với nhiều tiết mục rước đèn Trung thu khổng lồ với đủ loại hình các con vật.

Tham dự ngày hội năm nay có 55 mô hình tiêu biểu của các phường trung tâm như Minh Xuân, An Tường, Nông Tiến, Mỹ Lâm, Bình Thuận và 5 mô hình của Hiệp hội Du lịch tỉnh Tuyên Quang.

Năm nay có sự xuất hiện của nhiều mẫu công và cá chép đẹp mắt, được chế tác khá cầu kỳ bởi các nghệ nhân trong và ngoài tỉnh. Cá chép thường gắn với tích “Cá chép hóa rồng”, tượng trưng cho ý chí vươn lên, học hành đỗ đạt, cũng là biểu tượng của sự kiên trì và thành công.

Các mô hình giúp trẻ em hiểu thêm về truyền thuyết, truyện cổ tích Việt Nam, khơi gợi ký ức về tuổi thơ, về tết Trung thu truyền thống. Trong đó hổ cũng là một loài vật gây chú ý, tượng trưng cho sức mạnh và tinh thần dân tộc Việt Nam.

Rất nhiều đơn vị, tổ chức, đoàn thể làm mô hình rồng đưa đi rước dịp này. Đây là loài vật biểu tượng cho quyền lực, sức mạnh, sự cao quý, cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.

Rùa Hồ Gươm và tháp rùa trên xe diễu hành. Điều này gắn với câu chuyện vua Lê Lợi trả gươm báu cho Thần Kim Quy, biểu tượng của chính nghĩa, tinh thần yêu nước và sự thiêng liêng của dân tộc Việt Nam.

Voi là biểu tượng của sức mạnh, lòng trung thành và sự bền bỉ, gợi nhớ hình ảnh voi trận trong lịch sử dân tộc. Năm nay người Tuyên Quang còn làm cả hình tượng Hai Bà Trưng cưỡi voi đánh giặc.

Trong ảnh là hình tượng ong. Đây là loài vật luôn sống theo bầy đàn, tổ chức chặt chẽ, mỗi con có một nhiệm vụ, là hình ảnh đẹp về sự đoàn kết, kỷ luật, hợp tác vì lợi ích chung.

Hình tượng trâu gắn với nền văn minh lúa nước, cần cù lao động, biểu tượng của mùa màng, no đủ.

Mô hình tôm phát sáng độc đáo được trang trí thêm hiệu ứng pháo hoa điện, tạo nên không khí náo nhiệt, sôi động. Dáng tôm cong lưng, bật nhảy thể hiện sự dẻo dai, linh hoạt, gợi nhắc tới sự vươn lên trong cuộc sống, vượt khó khăn để tiến về phía trước.

Tuần lộc là loài sống ở vùng băng giá, quen với cuộc sống khắc nghiệt cũng xuất hiện trong những mô hình đèn Trung thu tại đây. Hình ảnh tuần lộc gắn với sự dẻo dai, sức bền, khả năng chịu đựng. Người Tuyên Quang thường biến tấu tuần lộc thành mô hình nhiều màu sắc, tạo hình vui tươi, giúp trẻ em cảm thấy thích thú. Đồng thời, nó còn thể hiện sự giao thoa văn hóa Đông - Tây, làm cho lễ hội vừa mang bản sắc dân tộc, vừa có nét hiện đại, hội nhập quốc tế.

Lễ hội Trung thu ở Tuyên Quang còn có nhiều mô hình đèn trang trí khác, thu hút hàng chục nghìn người đổ về tham dự mỗi tối. Chương trình chính thức sẽ được tổ chức vào đêm 15/8 âm lịch.