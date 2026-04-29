Tranh chỗ ngắm bình minh, du khách xô xát gây ra cảnh tượng hỗn loạn

Rạng sáng 25/4/2026, tại Khu danh thắng núi Thái Sơn (Thái An, Sơn Đông, Trung Quốc), một vụ xô xát nghiêm trọng đã xảy ra tại điểm ngắm bình minh Nam Thiên Môn, khiến nhiều du khách hoảng loạn, trang HK01 đưa tin.

Theo trang 163, thời điểm cuối tháng 4 là mùa cao điểm ngắm bình minh tại núi Thái Sơn. Riêng ngày 25/4, thời tiết thuận lợi, thậm chí có khả năng xuất hiện biển mây hiếm gặp, khiến lượng khách tăng đột biến.

Nhiều người đã leo núi suốt đêm để “săn” khoảnh khắc bình minh ngắn ngủi. Đến khoảng 5h, khu vực quan sát gần như không còn chỗ trống, các mỏm đá hẹp và dốc rơi vào tình trạng quá tải.

Cảnh tượng hỗn loạn ở khu vực ngắm bình minh đẹp của núi Thái Sơn. Ảnh: HK01

Nhân chứng cho biết, một nam thanh niên đeo balo đã cố chen qua đám đông để leo lên vị trí cao hơn. Trong quá trình đó, người này liên tục xô đẩy, va chạm vào người và thiết bị của du khách xung quanh.

Khi bị nhắc nhở, hai bên xảy ra cãi vã gay gắt, trực tiếp xung đột.

Do không gian chật hẹp, lại nằm trên vách đá dốc, việc giằng co khiến người đàn ông mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau. Trong lúc hoảng loạn, anh kéo theo 2 người khác, khiến cả 3 cùng trượt xuống bậc đá lởm chởm.

Cú ngã còn va vào nhóm người phía dưới, tạo hiệu ứng dây chuyền khiến nhiều người chao đảo. Rất may, những người xung quanh kịp thời hỗ trợ, ngăn không để ai rơi xuống vực.

Sau khi trượt ngã, người đàn ông tiếp tục gây gổ. Những người bị ảnh hưởng mất bình tĩnh, lao vào đánh trả, đẩy người này ngã xuống.

Tiếng la hét, xô đẩy vang lên liên tục, cho đến khi lực lượng an ninh khu du lịch có mặt, can thiệp và tách các bên ra. Toàn bộ vụ việc kéo dài khoảng 3 phút.

Sự việc được du khách ghi lại và nhanh chóng lan truyền trên mạng, thu hút sự chú ý lớn. Nhiều ý kiến cho rằng hành vi thiếu ý thức nơi công cộng đã biến một chuyến đi ngắm cảnh thành tình huống nguy hiểm.

Theo đại diện khu danh thắng, các du khách liên quan chỉ bị trầy xước nhẹ, không có trường hợp phải nhập viện.

Ngay sau sự việc, lực lượng công an Khu danh thắng núi Thái Sơn đã tiếp nhận tin báo, nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ổn định trật tự và lấy lời khai các bên liên quan.

Cơ quan chức năng cũng trích xuất camera, đối chiếu với video lan truyền trên mạng và xác thực nội dung. Các cá nhân liên quan đã được triệu tập để phục vụ điều tra.

Theo cơ quan công an, hành vi đánh nhau nơi công cộng có thể bị xử lý theo quy định pháp luật.

Đại diện Khu danh thắng núi Thái Sơn cho biết, nguyên nhân một phần do lượng khách tăng đột biến, vượt khả năng kiểm soát tại khung giờ cao điểm, khiến việc can thiệp không kịp thời.

Sau sự cố, khu du lịch cam kết: tăng cường phân luồng khách; lắp đặt rào chắn tại khu vực nguy hiểm; bổ sung lực lượng quản lý tại điểm đông người và ngăn chặn hành vi chen lấn, tranh chỗ.

Vụ việc vẫn đang được điều tra, kết quả xử lý sẽ được công bố sau khi hoàn tất.