"Bỏ túi" 3 điểm đến hoang sơ ở Khánh Hòa cho chuyến “đổi gió” cuối tuần

Khi mùa hè bước vào cao điểm, nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng tăng cao, nhiều du khách bắt đầu tìm đến những tọa độ yên bình, ít người biết đến để tận hưởng không gian thiên nhiên trong lành và thư giãn tâm trí. Tại Khánh Hòa và vùng phụ cận, ba cái tên: Bích Đầm, làng chài Ninh Vân và công viên đá Ninh Thuận đang trở thành lựa chọn mới mẻ cho những ai muốn trải nghiệm thiên nhiên theo cách nhẹ nhàng và nguyên bản nhất.

Bích Đầm – viên ngọc xanh của đảo Hòn Tre

Nằm ở phía đông đảo Hòn Tre, thuộc vịnh Nha Trang, Bích Đầm sở hữu vẻ đẹp nguyên sơ với màu nước biển xanh ngọc, những con đường ven biển yên bình rợp bóng cây và các bãi đá tự nhiên tạo hình độc đáo.

Được UBND thành phố Nha Trang (cũ) công nhận là điểm du lịch cộng đồng theo hướng phát triển bền vững, hoạt động du lịch tại Bích Đầm được tổ chức gắn với bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc làng chài.

Bích Đầm – viên ngọc xanh của đảo Hòn Tre. Ảnh Hải

Nơi đây chưa có quá nhiều dịch vụ thương mại, các điểm check-in cũng còn hạn chế, song chính điều đó lại khiến Bích Đầm giữ được nét yên bình, phù hợp với những ai yêu thiên nhiên và mong muốn tránh xa sự náo nhiệt.

Chỉ với khoảng 500.000 đồng, du khách có thể trải nghiệm một ngày tại đảo, bao gồm chi phí tàu, ăn uống và thuê xe máy tham quan. Ngoài ngắm cảnh và chụp ảnh, du khách có thể thưởng thức các loại hải sản tươi ngon do người dân địa phương nuôi trồng hoặc đánh bắt như mực, cá, tôm…

Ảnh nhph.thao.

Làng chài Ninh Vân – chốn yên bình cho tâm hồn lặng sóng

Thuộc phường Đông, thị xã Ninh Hòa, làng chài Ninh Vân nằm trên bán đảo Hòn Hèo với ba mặt giáp biển, cách trung tâm Nha Trang khoảng 80km. Khác với những khu du lịch náo nhiệt, Ninh Vân không dành cho các hoạt động vui chơi tập thể sôi động, mà là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai cần một không gian thư thái, tĩnh lặng để tái tạo năng lượng.

Ảnh Tuyên Parafu

Thiên nhiên ở Ninh Vân vẫn còn nguyên sơ, đời sống người dân làng chài mộc mạc, chưa chịu nhiều tác động của du lịch đại trà. Dạo bước qua con đường đất nhỏ, lắng nghe tiếng sóng vỗ nhẹ, ngắm những ngôi nhà ven biển và nhịp sống chậm rãi, du khách có thể cảm nhận sự bình yên hiếm có.

Ảnh Minh Tâm

Tại đây, du khách có thể thưởng thức nước giải khát ven đường với giá chỉ từ 10.000 đồng, tham gia trải nghiệm bắt nhum, bạch tuộc khi thủy triều rút hoặc theo chân ngư dân ra bãi đá gần bờ để xem họ đánh cá.

Công viên đá Ninh Thuận – bản hòa tấu của đá, nắng và gió

Không nhiều cây xanh, không nhiều hoa lá, công viên đá Ninh Thuận mang đến một khung cảnh khô cằn nhưng cuốn hút đến lạ. Nằm trong khu vực Vườn quốc gia Núi Chúa, cách trung tâm Phan Rang – Tháp Chàm khoảng 30km, công viên đá là tổ hợp những khối đá tự nhiên xếp chồng lên nhau kỳ lạ, được hình thành qua hàng triệu năm phong hóa bởi gió và nước biển.

Công viên đá Ninh Thuận – bản hòa tấu của đá, nắng và gió. Ảnh Thúy Kiều

Điểm đặc biệt hút khách tại đây là các mỏm đá chênh vênh vươn ra biển, tạo thành phông nền hoàn hảo cho các bức ảnh checkin giữa thiên nhiên hoang dại. Thời điểm lý tưởng nhất để tham quan là từ 5h – 7h30 sáng, khi trời chưa quá nắng và ánh sáng bình minh phủ vàng những khối đá.

Do không có bóng cây lớn và thời tiết nắng gắt, du khách nên chuẩn bị nón, kem chống nắng, nước uống đầy đủ nếu muốn khám phá toàn bộ khu vực. Ngoài ra, công viên đá có thể kết hợp tham quan cùng các điểm du lịch nổi bật khác trên cung đường Cam Ranh – Vĩnh Hy – Phan Rang như đảo Bình Ba, Bình Hưng, Hang Rái, làng chài Vĩnh Hy, biển Ninh Chữ, làng gốm Bàu Trúc…

Ảnh Vi Đây

Lưu ý cho du khách

Mùa hè, thời tiết miền Trung khá oi bức và nắng gắt, đặc biệt từ 10h – 15h. Du khách nên hạn chế đi lại trong khung giờ này, đồng thời chuẩn bị mũ, kính râm, nước uống và kem chống nắng đầy đủ.

Các điểm đến hoang sơ thường ít dịch vụ tiện nghi, nên cần chủ động mang theo đồ ăn nhẹ, sạc dự phòng, túi đựng rác để giữ gìn vệ sinh môi trường.

Luôn tôn trọng đời sống người dân bản địa và không xả rác tại khu vực tham quan.

Với vẻ đẹp thiên nhiên còn nguyên vẹn cùng nhịp sống chậm rãi, ba điểm đến hoang sơ ở Khánh Hòa và Ninh Thuận là lựa chọn lý tưởng cho chuyến “đổi gió” cuối tuần – vừa thư giãn, vừa tìm lại sự cân bằng giữa những ngày hè vội vã.