Khám phá những cánh đồng lúa chín đẹp như tranh cho kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9

Những cánh đồng lúa bậc thang chín vàng trải dài uốn lượn theo sườn đồi, ánh nắng chiếu xuống khiến mặt ruộng lấp lánh như dát vàng. Không khí trong lành, gió nhẹ thổi qua mang hương đồng nội, tạo nên cảm giác thư thái hiếm có giữa nhịp sống hối hả.

Dịp lễ 2/9 là thời điểm lý tưởng để du khách dạo bộ giữa các thửa ruộng, chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc bình yên, hoặc đơn giản là tận hưởng giây phút tĩnh lặng, sạc lại năng lượng.

Tam Cốc – Thung lũng vàng óng, điểm check-in lý tưởng dịp lễ

Nếu không muốn đi quá xa, Tam Cốc (phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình) là điểm đến lý tưởng. Từ trên thuyền, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những cánh đồng lúa chín vàng óng trải dài hai bên bờ sông Ngô Đồng, xen lẫn các hang động và núi non trùng điệp.

Tam Cốc – Thung lũng vàng óng, điểm check-in lý tưởng dịp lễ. Ảnh Phạm Ngọc Thạch

Dịp lễ 2/9, khung cảnh nên thơ như tranh thủy mặc thu hút hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế. Ngoài ngắm lúa, du khách còn có thể tham gia chèo thuyền, thăm các đền chùa, và thưởng thức đặc sản địa phương ngay bên bờ sông.

Xím Vàng – Vẻ bình dị giữa núi rừng Tây Bắc

Xím Vàng, (xã Xím Vàng, Sơn La), một trong những vùng ruộng bậc thang đẹp nhất Tây Bắc. Vào cuối tháng 8, đầu tháng 9, những thửa ruộng chín vàng hòa cùng sắc xanh mướt của núi rừng, tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa hùng vĩ vừa nên thơ.

Ảnh Mây Lang Thang

Với độ cao gần 1.500m, thời tiết mát mẻ và ít sương mù, Xím Vàng là địa điểm nghỉ dưỡng lý tưởng cho dịp lễ. Do dịch vụ du lịch tại đây chưa phát triển, du khách nên nghỉ lại ở Tà Xùa, sau đó dành một buổi chiều để khám phá ruộng bậc thang, tận hưởng không khí trong lành và bình yên của núi rừng Tây Bắc.

Y Tý – Thiên đường bình yên ít người biết

Y Tý (xã Y Tý, Lào Cai), cách thị trấn Sa Pa khoảng 80km, là điểm đến hoàn hảo cho du khách muốn tránh đông đúc. Từ giữa tháng 8, những cánh đồng bắt đầu chuyển sang màu vàng rực rỡ, xen lẫn núi non trùng điệp và các thửa ruộng bậc thang uốn lượn.

Y Tý vẫn giữ được vẻ bình yên và nguyên bản, chưa bị khai thác du lịch quá mức. Du khách có thể thong thả đi bộ giữa các thửa ruộng, chụp ảnh, hoặc trải nghiệm văn hóa địa phương như nấu cơm lam, thăm bản làng, tìm hiểu phong tục và đời sống đồng bào dân tộc. Đây là nơi lý tưởng để “sạc lại năng lượng” sau những ngày làm việc căng thẳng.

Mù Cang Chải – “Thủ phủ ruộng bậc thang” Tây Bắc

Mù Cang Chải, luôn là lựa chọn hàng đầu mỗi mùa lúa chín. Những thửa ruộng ở La Pán Tẩn, Dế Xu Phình, Chế Cu Nha trải dài khắp thung lũng, ôm trọn sườn đồi, tạo nên cảnh quan hùng vĩ và hút hồn mọi du khách.

Mù Cang Chải – “Thủ phủ ruộng bậc thang” Tây Bắc. Ảnh Vinh Đen

Đặc biệt, đầu tháng 9, màu vàng rực rỡ bao phủ cả vùng núi, khiến từng góc ảnh, từng khung cảnh đều như một bức tranh sống động. Ngoài thưởng ngoạn thiên nhiên, du khách còn có thể trải nghiệm đời sống văn hóa đậm chất Tây Bắc, từ lễ hội, trang phục dân tộc đến ẩm thực địa phương.

Gợi ý trải nghiệm và lưu ý cho du khách

Thời gian lý tưởng: Sáng sớm hoặc trước trưa là lúc ánh sáng đẹp nhất, thích hợp chụp ảnh và đi bộ giữa các thửa ruộng.

Trang phục: Nên chọn gam màu sáng như trắng, vàng, be hoặc xanh nhạt để nổi bật giữa màu vàng của lúa.

Chuẩn bị: Giày êm, nước uống, nón rộng vành, máy ảnh hoặc điện thoại. Nếu muốn, có thể mang theo đồ ăn, đồ dã ngoại, lều trại để trải nghiệm cắm trại.

Kết hợp lịch trình: Du khách có thể ghé thăm các điểm lân cận, khám phá văn hóa địa phương hoặc tham quan các khu danh thắng gần đó.