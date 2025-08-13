Các khách sạn sang ở Hà Nội chạy đua 'lập kỷ lục chưa từng có'

Khách sạn đua nhau "lập kỷ lục"

Theo Sở Du lịch Hà Nội, lượng khách đặt phòng tại các khách sạn trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đã tăng 40–50% so với cùng kỳ năm trước.

Trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến, nhiều khách sạn ở trung tâm TP Hà Nội đã hiển thị trạng thái “không còn chỗ nghỉ” từ 30/8 đến hết 3/9.

Đại diện chuỗi A25 Hotel, với 40 khách sạn trên khắp địa bàn Hà Nội, cho biết chuỗi đã đạt 90% công suất dịp lễ 2/9 năm nay. Số phòng trống còn lại chủ yếu ở các khu vực xa trung tâm như Mỹ Đình, Cầu Giấy.

Giá phòng của chuỗi khách sạn A25 dao động từ 500.000 đồng đến 4 triệu đồng/đêm tùy phân khúc, không tăng dịp lễ.

Tại nhiều khách sạn phân khúc hạng sang 4–5 sao, giá phòng từ 2 triệu đồng/đêm trở lên, tỷ lệ đặt phòng cũng tăng nhanh từng ngày.

Nhiều khách sạn dự kiến đây sẽ là kỳ nghỉ Quốc khánh đón lượng khách đông nhất từ trước đến nay, lập “kỷ lục chưa từng có”, bởi kỳ nghỉ 2/9 hằng năm thường không phải mùa cao điểm du lịch của Hà Nội.

Cách Quốc khánh 2/9 gần 1 tháng, khách sạn Pullman Hà Nội với 237 phòng đã được đặt kín 100% từ đêm 30/8 đến đêm 2/9. Khách sạn này nằm trên đường Cát Linh, được xem là vị trí thuận lợi để theo dõi sự kiện A80, cách khu vực phố cổ chỉ 10 phút di chuyển. Tại đây, giá phòng dao động từ 2,8–3,2 triệu đồng/đêm.

Khách sạn Grand Mercure gần Văn Miếu – Quốc Tử Giám với 181 phòng, hiện đã được đặt kín 60% vào đêm 1/9 và 50% vào đêm 2/9. Đại diện khách sạn cho biết, dự kiến tới kỳ nghỉ lễ sẽ đạt công suất phòng 80–90%. Khách sạn cũng tung ra các gói nghỉ lễ ưu đãi, bổ sung vào thực đơn "mâm cơm cách mạng", đồ uống chủ đề 2/9 và trang trí cờ hoa từ sớm.

Nhiều khách sạn trang trí cờ, hoa để chào mừng Quốc khánh. Ảnh: Khách sạn Grand Mercure

Khách sạn 5 sao Pan Pacific Hà Nội với 328 phòng và căn hộ dịch vụ cũng ghi nhận lượng đặt phòng đạt khoảng 73% trong kỳ nghỉ lễ 2/9, trong đó du khách nội địa chủ yếu đến từ TPHCM và các tỉnh phía Nam. Với tốc độ đặt phòng hiện tại, khách sạn này kỳ vọng đạt mức lấp đầy 80–90%.

“So với dịp 2/9 năm ngoái, lượng khách năm nay tăng 30–40%. Khách sạn tung ra các gói ưu đãi 4,3 triệu đồng/đêm dành cho cặp đôi và 5,5 triệu đồng/đêm dành cho gia đình, được du khách hưởng ứng”, đại diện khách sạn chia sẻ.

Các khách sạn cao cấp khác như Novotel Hà Nội, Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake, Lotte Hotel Hanoi đều ghi nhận tỷ lệ đặt phòng cao hơn nhiều so với các dịp 2/9 trước đây. Nhiều khách sạn 4–5 sao của thành phố không tăng giá hoặc chỉ tăng nhẹ 5–10% nhưng kèm theo nhiều ưu đãi hơn so với ngày thường.

Theo khảo sát từ các ứng dụng đặt phòng trực tuyến, các khách sạn 1-3 sao, nhà nghỉ, homestay sẽ có mức tăng giá cao hơn, có nơi tăng gấp đôi so với ngày thường, nhất là khu vực phường Hoàn Kiếm, Ba Đình.

Bùng nổ tour thiết kế riêng dịp 2/9

Thời điểm này, để có chuyến du lịch Hà Nội dịp 2/9 với chi phí hợp lý, du khách có thể chọn phương án đặt trọn gói vé máy bay và khách sạn hoặc cân nhắc lưu trú ở xa trung tâm.

Du khách cũng có thể kết hợp lịch trình khám phá Hà Nội với các điểm đến nổi tiếng ở Ninh Bình, Quảng Ninh, Hải Phòng, Mai Châu (Phú Thọ), Mộc Châu (Sơn La) để chia nhỏ thời gian lưu trú tại Thủ đô.

Các công ty lữ hành trên cả nước đã tung ra nhiều tour thiết kế riêng dịp Quốc khánh.

BenThanh Tourist phát hành gần 30 tour lễ, trong đó nổi bật là hai hành trình theo chủ đề "Hòa nhịp concert quốc gia", tuyến Hà Nội - Ninh Bình - Tràng An và Hà Nội - Hạ Long.

Đơn vị lữ hành Saigontourist giới thiệu hành trình đặc biệt mang tên "Hành trình tự hào Việt Nam".

Du lịch Việt giới thiệu các hành trình như Hà Nội - Ninh Bình kết hợp xem diễu binh (3 ngày 2 đêm, giá từ 10,99 triệu đồng), hay tuyến Hà Nội - Hạ Long - Sa Pa - Ninh Bình (5 ngày 4 đêm, giá từ 10,59 triệu đồng), tour Đông - Tây Bắc khám phá Tuyên Quang (Hà Giang cũ), Sơn La, Điện Biên (giá từ 11,39 triệu đồng).

Hanoitourist cũng giới thiệu hàng loạt tour đặc biệt, trong đó đáng chú ý là tour tham quan hầm tránh bom dưới khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Ngoài ra, đơn vị còn phát triển các chương trình city tour, tour xe đạp, tour ẩm thực và các trải nghiệm về đêm, kết hợp khám phá kiến trúc, văn hóa và đời sống hiện đại của Hà Nội.

Căn hầm tránh bom dưới khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội. Ảnh: Thế Sơn

Trong tháng 7 và 8, ngành du lịch Hà Nội ra mắt nhiều sản phẩm mới như tuyến “Con đường di sản Nam Thăng Long – Hà Nội”, tour tắm lá người Dao bản Miền ở Ba Vì, du lịch nông nghiệp tại xã Phúc Thọ (TP Hà Nội).

Hà Nội cũng đưa vào vận hành các chuyến tàu đêm chất lượng cao: Tàu Sjourney, tàu Hoa Phượng Đỏ (tour ẩm thực Hà Nội – Hải Phòng) và chuyến tàu du lịch “Năm cửa ô” khởi hành từ ngày 19/8.