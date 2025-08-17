Trung tâm Hà Nội nhìn từ trực thăng quân sự

Theo lệnh Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân đã điều động máy bay trực thăng Mi-17 (Trung đoàn Không quân 916, Sư đoàn Không quân 371) bay khảo sát khu vực trung tâm Thủ đô. Đây là nhiệm vụ huấn luyện, hợp luyện quan trọng, chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, diễn ra sáng 2/9/2025.

Một số hình ảnh công trình lịch sử của Thủ đô Hà Nội nhìn từ máy bay trực thăng quân sự.

Quảng trường Ba Đình được xây dựng từ những năm 1950, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945. Đây là không gian chính trị – văn hóa đặc biệt của cả nước, nơi tổ chức các lễ diễu binh, duyệt binh, sự kiện trọng đại và là điểm đến của đông đảo du khách, gắn liền với Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tòa nhà Quốc hội khánh thành năm 2014, tọa lạc cạnh Quảng trường Ba Đình, là trung tâm quyền lực lập pháp cao nhất của Việt Nam – nơi Quốc hội họp, quyết định những vấn đề trọng đại của đất nước. Công trình có kiến trúc hiện đại nhưng vẫn giữ bản sắc Việt với nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống.

Hồ Hoàn Kiếm là thắng cảnh nổi tiếng gắn với truyền thuyết vua Lê trả gươm, hồ được bao bọc bởi phố cổ và các công trình văn hóa – lịch sử. Hồ xanh thẳm quanh năm, là không gian công cộng lý tưởng cho người dân và du khách, biểu tượng thiêng liêng của Hà Nội.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam mới được xây dựng với thiết kế hiện đại, nhiều công năng, kiến trúc Bảo tàng không chỉ đơn thuần là một công trình trưng bày về lịch sử chiến tranh, mà còn tạo không gian chung để khách tham quan tương tác và trải nghiệm về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Cầu Long Biên hoàn thành năm 1902 do người Pháp xây dựng, là "chứng nhân" lịch sử qua nhiều giai đoạn chiến tranh và hòa bình. Cầu nối trung tâm Hà Nội với Gia Lâm, Bắc Ninh, Hải Phòng, từng là huyết mạch giao thông và biểu tượng kiến trúc thép của Thủ đô.

Cầu Chương Dương khánh thành năm 1985, là cây cầu lớn đầu tiên do kỹ sư Việt Nam thiết kế và thi công, góp phần giảm tải giao thông cho Long Biên, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội hai bên bờ sông Hồng.

Nhà hát Lớn Hà Nội - Khánh thành năm 1911, mô phỏng kiến trúc Nhà hát Opéra Garnier ở Paris, là công trình kiến trúc Pháp tiêu biểu tại Hà Nội. Đây là trung tâm biểu diễn nghệ thuật lớn, nơi diễn ra nhiều sự kiện văn hóa – chính trị quan trọng.

Đền Ngọc Sơn - Nằm ở phía Bắc hồ Hoàn Kiếm, xây dựng từ thế kỷ XIX, ẩn mình dưới tán cây cổ thụ. Đền thờ Trần Hưng Đạo, Văn Xương Đế Quân và các bậc danh nhân, là điểm đến tâm linh và tham quan nổi tiếng.

Chùa Trấn Quốc - ngôi chùa cổ kính hơn 1.500 năm tuổi, ban đầu nằm bên bờ sông Hồng, sau được chuyển về bán đảo hồ Tây. Nổi tiếng với kiến trúc hài hòa, cảnh quan thơ mộng, là điểm hành hương và du lịch tâm linh quan trọng của Hà Nội.

Sân vận động Hàng Đẫy khánh thành năm 1958, từng là sân vận động lớn nhất miền Bắc. Nơi đây diễn ra nhiều sự kiện thể thao, bóng đá và hoạt động văn hóa – xã hội.

Vòng xuyến vành đai 1 – từ Trần Quang Khải – Trần Nhật Duật lên cầu Chương Dương - là nút giao quan trọng nối phố cổ với hướng Gia Lâm, Long Biên, giúp lưu thông hàng hóa và hành khách.

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình là một trong những công trình thể thao lớn nhất và hiện đại nhất Việt Nam.

Nhìn từ trên cao, Hà Nội là một bức tranh hài hòa giữa truyền thống và phát triển được thu trọn trong tầm mắt.