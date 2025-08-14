Nô nức chụp ảnh với áo dài trước Lăng mừng Quốc khánh

Chiều 11/8, bất chấp thời tiết oi bức, các cô gái vẫn chen chân chụp ảnh ở khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Phía nam khu vực Quảng trường Ba Đình đang được dựng rào chắn để lắp đặt khán đài 30.000 chỗ ngồi, phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Do đó, hầu hết người đến chỉ chụp vài bức góc chính diện nhìn ra Lăng, chủ yếu tập trung phần bên đường phía tòa nhà Bộ Ngoại giao.

Khung cảnh lúc 16h ở giữa bên ngoài trụ sở Bộ Ngoại giao. Một số người trông xe quanh khu vực nói khách đổ về đây ngày nào cũng đông, kể cả trong tuần. Đặc biệt sau 17h, nhiều người tan làm cũng đến đây để kịp lưu lại bức ảnh đẹp với nắng chiều và hoàng hôn.

Hoàng Thị Hương, sống tại Hà Nội, cho biết muốn mặc áo dài truyền thống chụp ảnh để thể hiện niềm tình yêu đất nước, dân tộc trong những ngày tháng đầy tự hào của dịp Quốc khánh 2/9.

Nguyễn Hữu Huy và vợ (áo dài trắng) từ Bắc Giang lên Hà Nội chỉ để chụp bộ ảnh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự định đăng dịp 2/9. Anh Huy cho biết những ngày này, mọi người ở xa đều muốn đến Hà Nội để lưu giữ tấm ảnh thể hiện tình yêu nước.

"Nhìn cờ Tổ quốc khắp nơi làm mình cũng thấy rạo rực", anh nói.

Nguyễn Thu Hiền, sống tại Hà Nội, vẫn lâng lâng sau khi đi xem "concert Quốc gia" hôm 10/8. Cô cho biết cảm xúc tự hào lại được khơi dậy khi nhìn thấy cảnh các cô gái mặc áo dài chụp cùng cờ Tổ quốc. Hiền cho biết dịp 30/4 cũng thuê thợ chụp ảnh ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhưng vẫn tiếp tục chụp thêm cho dịp 2/9.

Nhiều khách nước ngoài thích thú, vẫy tay với những cô gái đang chụp ảnh.

Gregoyre, du khách Pháp mới đến Hà Nội hai ngày và tình cờ đi qua khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, cho biết rất bất ngờ trước tinh thần yêu nước của người Việt Nam.

"Tôi không biết các bạn sắp đón Quốc khánh nhưng không khí ở đây thật tuyệt", anh nói, cho biết rất ấn tượng với áo dài truyền thống của Việt Nam.

Lại Văn Thành, thợ ảnh, cho biết nhu cầu thuê chụp hình ở Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu tháng 8 cao gấp 3-4 lần trước đó. Mỗi ngày, Thành nhận 2-3 đơn đặt hàng chụp, tất cả chỉ quanh khu vực này.

"Không có thời gian nghỉ, chụp từ sáng đến chiều đến tối về chỉnh ảnh là hết ngày", anh nói.

Theo tìm hiểu, giá thuê thợ chụp ảnh mỗi buổi khoảng 1,5-2 triệu đồng. Ngoài ra, người thuê còn phải chuẩn bị áo dài, trang điểm nên thường tốn nửa ngày để hoàn thành bộ ảnh.

Các "dịch vụ ăn theo" như xe bán cờ, sticker, khăn in hình cờ Tổ quốc cũng xuất hiện nhiều trong thời gian này. Giá cờ nhỏ dao động khoảng 15.000 đồng mỗi chiếc, khăn khoảng 50.000-70.000 đồng.

Theo nhiều chuyên gia trong ngành du lịch, Hà Nội sẽ là điểm đến số một trong kỳ nghỉ lễ 2/9 kéo dài bốn ngày nhờ chuỗi sự kiện dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80). Hiện tại, nhiều khách sạn ở Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Ngọc Hà và các khu vực lân cận quảng trường Ba Đình hầu như không còn phòng trống vào ngày diễn ra diễu binh, diễu hành 2/9.