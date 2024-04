5 điểm du lịch 30/4 không cần bay từ TP HCM

Anh Minh Quân, quản lý truyền thống tại một công ty lữ hành tại TP HCM, đưa ra 5 gợi ý cho du khách có nhu cầu du lịch từ TP HCM, dễ dàng đặt xe khách, đường đi thuận tiện cho phương tiện cá nhân và có thể chuẩn bị lịch trình tự túc một tuần trước nghỉ lễ.

Tuy Hòa - Sông Cầu

Điểm đến này phù hợp với chuyến đi 3-4 ngày. Theo khảo sát, giá vé máy bay dịp lễ từ TP HCM đến Tuy Hòa có giá 4 triệu đồng khứ hồi. Du khách có thể chọn phương tiện xe khách với thời gian khoảng 9 tiếng, đi chuyến đêm để tiết kiệm thời gian di chuyển. Vé xe khách khứ hồi TP HCM - Phú Yên dịp lễ có giá gần 1,7 triệu đồng, tăng hơn 50% so với ngày thường.

Ở lại Tuy Hòa 1-2 ngày sau đó đến Sông Cầu, cách 111 km, bằng xe buýt địa phương chuyến 08, tuyến chạy từ 5h đến 18h, 30-45 phút có một chuyến. Vé xe buýt Tuy Hòa - Sông Cầu khoảng 10.000-15.000 đồng.

Thị xã Sông Cầu là địa điểm chưa quá phổ biến với phần đông khách du lịch, cách trung tâm Phú Yên khoảng 111 km, cách Tuy Hòa khoảng 70 km. Nơi này được bao quanh bởi đồi núi nhấp nhô xen kẽ đồng bằng, mang không khí nhộn nhịp của những làng chài ven biển lúc bình minh.

Đầm Cù Mông ở thị xã Sông Cầu. Ảnh: Quỳnh Mai

Ngoài nghỉ dưỡng, tận hưởng cảnh biển, du khách có thể khám phá cuộc sống địa phương ở Sông Cầu. Tour khám phá Sông Cầu đưa du khách đến làng nghề đan bóng Mò O ở thôn Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh. Du khách sẽ được hướng dẫn, thử làm bóng, tự tay cầm rựa đẩy cây mò để chẻ nan, lấy ruột nan chụm lửa, đến đan tấm mê thành hình bóng rồi lận toi vào.

Đổ bánh tráng nước dừa cũng là hoạt động nên thử trong ngày ở Sông Cầu. Thị xã có hơn 1.000 ha được sử dụng để trồng dừa. Người dân thường lấy cơm dừa và nước dừa làm cháo, làm xôi và món bánh tráng nước dừa thủ công. Du khách có thể mua bánh tráng, tự đổ bột nướng bánh và thưởng thức trực tiếp tại cơ sở làm bánh tráng thủ công địa phương.

Đi thuyền thúng, giăng lưới bắt cá tại đầm Cù Mông là trải nghiệm không thể bỏ qua khi đến Sông Cầu. Đến đầm Cù Mông, du khách sẽ ra khơi cùng ngư dân trên những chiếc thuyền thúng đánh bắt hải sản. Sau buổi ra khơi, du khách sẽ thưởng thức mẻ hải sản đã đánh bắt được.

Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Dịp lễ 30/4 là dịp cuối để tận hưởng thời tiết khô ráo ở Đắk Lắk trước khi nơi này bước vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11. Cách TP HCM khoảng 350 km, du khách có thể đến điểm du lịch nổi tiếng Tây Nguyên bằng ôtô trong 8 tiếng. Vé xe khách từ TP HCM đến Buôn Ma Thuột dao động trong khoảng 200.000-400.000 đồng ngày thường, dịp lễ khoảng 720.000 đồng hai chiều.

Từ trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột, trong vòng bán kính khoảng 50 km, có nhiều nơi để khám phá. Các thắng cảnh thiên nhiên đẹp nằm khá xa thành phố, do đó phù hợp với chuyến đi 3 ngày 2 đêm, hoặc dài hơn nếu muốn khám phá thêm.

Thác Đray Sáp cách TP Buôn Ma Thuột khoảng 30 km, năm 2023. Ảnh: Ngọc Loan

Các điểm du lịch gồm Khu du lịch Buôn Đôn, Hộc Cá Sấu cách Buôn Đôn khoảng 40 km, đá Voi Yang-tao, thác Đray Nur - Thác Đray Sáp, làng gốm cổ của người M'nông Rlăm ở xã Yang Tao.

Có nhiều lựa chọn về lưu trú nếu ở ngay trung tâm thành phố Buôn Ma Thuột. Khách sạn Mường Thanh, Thanh Mai Hotel, Nice, Bazan Xanh, Biệt Điện, Elephants, Sai Gon Ban Me, Hami Garden là những cơ sở lưu trú được đánh giá cao trên các nền tảng trực tuyến. Giá dao động từ 300.000 đến 900.000 đồng một đêm. Một số homestay có Zan Homestay, Lee’s House, Đồi Sao homestay giá từ 300.000 đến 1.200.000 đồng một đêm.

Nếu đi theo nhóm đông có thể ở trong khu du lịch Bản Đôn hay hồ Lắk để gần gũi thiên nhiên. Lak Tented Camp là khu nghỉ dưỡng ven hồ nổi tiếng tại Buôn Ma Thuột.

Biển Suối Ồ, Bình Châu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Nếu đã quen với biển Vũng Tàu hay Hồ Tràm, du khách có thể ghé biển Suối Ồ nằm ở Bình Châu, huyện Xuyên Mộc để có trải nghiệm mới. Địa điểm này cách trung tâm TP HCM hơn 100 km, cách TP Vũng Tàu khoảng 58 km, phù hợp di chuyển bằng xe khách hoặc phương tiện cá nhân. Biển Suối Ồ nằm cách chợ Bình Châu khoảng 3 km, trên đường hướng về suối nước nóng Bình Châu. Thời gian hợp lý để khám phá địa điểm này là 2 ngày 1 đêm, hoặc 3 ngày 2 đêm nếu dự định dừng ở Bình Châu hoặc Hồ Tràm.

Biển nơi đây thanh bình và ít có sóng lớn, bờ cát bằng phẳng, không có đá ngầm, hợp với những gia đình có người già và trẻ nhỏ. Vì chưa được khai thác nhiều nên biển vẫn giữ được vẻ đẹp trong lành và hoang sơ với lác đác vài chiếc thuyền thúng neo trên cát. Từ biển Suối Ồ thẳng về hướng chợ Bình Châu sẽ đi ngang qua khu vực cảng Bình Châu. Nơi đây là điểm tập kết buôn bán hải sản tươi du khách có thể ghé mua mang về hoặc thưởng thức tại bè cá.

Hiện, biển Suối Ồ chưa có các dịch vụ lưu trú qua đêm. Du khách có thể ghé thăm trong ngày hoặc cắm trại tự túc qua đêm trên bãi biển. Ngoài còn lựa chọn khác là lưu trú tại Hồ Tràm hoặc Bình Châu, hai địa điểm này có đủ loại hình lưu trú từ resort cao cấp đến khách sạn, homestay đến glamping.

Bình Dương

Từ cuối tháng 4, đầu tháng 5, Bình Dương vào mùa thu hoạch trái cây, nổi tiếng nhất có trái măng cụt. Đây là dịp thích hợp để du khách ghé thăm các nhà vườn và trải nghiệm. Trung tâm Bình Dương cách TP HCM khoảng 30 km, mất 45-90 phút di chuyển bằng ôtô tùy tình hình giao thông. Bình Dương có nhiều khu du lịch, sinh thái và vui chơi giải trí gắn liền với thiên nhiên. Du khách đến đây có thể lựa chọn vui chơi trong ngày hoặc 2 ngày 1 đêm. Trong bán kính khoảng 40 km từ trung tâm thành phố Thủ Dầu Một có nhiều nơi để vui chơi, khám phá, từ các điểm du lịch sinh thái, đến di tích lịch sử, danh thắng.

Các điểm đến phù hợp du khách yêu thiên nhiên có thể kể đến Khu du lịch sinh thái Kawazo Phú Thịnh, làng tre Phú An, Thiền viện Trúc Lâm Thanh Nguyên, vườn trái cây Lái Thiêu, hồ Dầu Tiếng. Một số di tích lịch sử nên ghé bao gồm địa đạo Tây Nam Bến Cát, làng gốm cổ Đại Hưng, nhà cổ Trần Văn Hổ.

Hồ Dầu Tiếng chụp từ thuyền chở khách, phía xa là núi Bà Đen cao sừng sững, bên dưới là hàng trăm con trâu đang gặm cỏ. Ảnh: Nguyễn Thanh Tuấn

Bình Dương có nhiều lựa chọn về lưu trú, từ bình dân tới cao cấp. Các khách sạn cao cấp có The Mira, Fairfield by Marriott, Becamex Hotel, Hiive by Fusion, Citadines Central Bình Dương có giá trên dưới một triệu đồng một đêm. Các khách sạn 3 sao có giá 400.000 đến 600.000 đồng có Long Bảo Châu, Saigon Park, Elizabeth, Hoang Hung, các khu homestay và căn hộ dịch vụ.

Tiền Giang

Điểm đến này phù hợp với chuyến đi trong ngày và du khách gia đình có trẻ nhỏ. Trải nghiệm được gợi ý khi đến Tiền Giang là tham quan vườn ca cao và tìm hiểu quy trình sản xuất chocolate thủ công. Du khách được tận mắt quan sát quy trình và tự tay làm một thanh chocolate tại miệt vườn Chợ Gạo trong ngày, với chi phí khoảng 300.000 đồng. Đây là một trải nghiệm tương tác, khác với các tour tham quan miệt vườn miền Tây thông thường.

Sau khi tham quan vườn cây, xưởng sản xuất, các nghệ nhân của xưởng sẽ hướng dẫn cho từng khách tự tay rót khuôn, đóng gói một thanh chocolate và mang về miễn phí. Tại khu trưng bày sản phẩm, du khách được mời nếm thử nhiều vị chocolate dạng rắn và lỏng.

Bên cạnh tham quan vườn cacao, du khách còn có thể tham gia các trò chơi dân gian như câu bắt cá đồng, kéo co, hái trái cây, ăn bánh xèo giữa không gian miệt vườn.

Từ TP HCM, du khách có thể đến vườn cacao Chợ Gạo bằng xe máy, ôtô, hoặc xe khách giá 85.000 đồng một lượt, gồm xe trung chuyển đưa hoặc đón tận vườn. Vườn thường hoạt động 7h đến 17h.

