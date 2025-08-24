Hầm di tích cách mạng lần đầu mở cửa tham quan sau 59 năm

Thời gian đón khách từ 19/8. Đây là nơi từng đặt bộ phận Cơ yếu thuộc Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, gắn với những chiến công thầm lặng của lực lượng cơ yếu - những người lính 'giữ bí mật' góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc.

Hầm Cơ yếu, khởi công ngày 10/2/1966 và hoàn thành ngày 30/6 cùng năm với tổng diện tích 37,2 m2, được sử dụng nhiều nhất vào tháng 12/1972.

Hầm có hai cửa, phía Tây và phía Nam, với nóc nhô lên mặt đất gồm ba lớp, lớp giữa đổ cát dày nửa mét. Đây là công trình then chốt, giúp Tổng hành dinh Quân đội nhân dân Việt Nam duy trì chỉ đạo và điều hành các quân binh chủng, mặt trận trong bối cảnh không quân Mỹ đánh phá ác liệt Thủ đô Hà Nội.

Hầm do Đại đội 3 tiểu đoàn 1 Trung đoàn 219, Bộ Tự lệnh Công binh thiết kế và thi công.

Cửa hầm làm bằng thép tấm hai lớp, có khả năng chịu sức ép nguyên tử, tia phóng xạ và hơi độc.

Công trình được chia thành ba phòng. Phòng đặt trang thiết bị, động cơ rộng 5 m2, đảm nhiệm vận hành hệ thống thông hơi, lọc độc, làm mát và chiếu sáng, bảo đảm kỹ thuật cho kíp trực 10-15 người làm việc, sinh hoạt liên tục ngày đêm. Hai phòng còn lại là nơi làm việc của các ca trực Tổ Cơ yếu.

Những hiện vật gắn với công việc của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ trong những năm tháng kháng chiến được trưng bày, giới thiệu tới du khách.

Hòm tôn trên cùng chứa tài liệu của Trung tâm Mã dịch, Cục Cơ yếu - Bộ Tổng Tham mưu. Ở giữa là thùng tài liệu của Đại tá Phạm Quang Triên (sinh năm 1960), nguyên Chỉ huy trưởng Trung tâm Mã dịch giai đoạn 1979-2018. Thùng cuối lưu trữ tài liệu của Thiếu tá Phạm Thị Viến (sinh năm 1948), nguyên nhân viên Mã dịch, Ban Mã dịch C, phòng Mã dịch, Cục Cơ yếu từ 1968 đến 1992.

Hầm Cơ yếu từng bảo đảm cho thủ trưởng Bộ duy trì liên lạc thường xuyên với gần 200 đầu mối. Từ đây, hàng vạn bức điện quan trọng, trong đó có nhiều điện khẩn, tối mật như chỉ đạo tác chiến tại mặt trận Quảng Trị hay chiến dịch 'Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không' năm 1972, đã được chuyển đến các đơn vị và chiến trường một cách bí mật, chính xác, kịp thời, tuyệt đối không để địch phát hiện.

Lần đầu tiên, hình ảnh và tư liệu về quá trình làm việc của cán bộ, chiến sĩ tại Hầm Cơ yếu được trưng bày, giới thiệu tới công chúng.

Việc phục hồi di tích được thực hiện trên nguyên tắc bảo tồn tối đa yếu tố gốc, hạn chế mọi tác động làm thay đổi hiện trạng. Cùng với đó, các phương pháp diễn giải hiện đại và ứng dụng công nghệ được đưa vào để tăng sức hút, nhất là đối với du khách trẻ.

Điện mật đến là loại đặc biệt, in màu đỏ và khác với mẫu điện mật thông thường ở chỗ có nội dung: 'Chuyển nhận trực tiếp, không bỏ, không hỏi và trả lời bằng điện thoại, điện rõ. Không sao chép, không lưu trữ. Không phổ biến cho người không có trách nhiệm. Giải quyết xong, trả lại Cơ yếu ngay'.

Một bức điện mật đi được trưng bày tại di tích.