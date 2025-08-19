8 điểm đến thú vị dành cho khách quốc tế tới Việt Nam dịp Quốc khánh 02/9

Theo Tạp chí National Geographic, Việt Nam đã có sự phát triển nhanh kể từ sau năm 1975. Đất nước tri ân quá khứ thông qua việc xây dựng các bảo tàng và tượng đài để tưởng niệm những đóng góp của các thế hệ trước. Nhiều địa điểm đã trở thành điểm đến nổi tiếng, thu hút sự quan tâm của những du khách yêu lịch sử.

Tại TP.HCM, du khách quốc tế có thể thăm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nơi ghi lại tội ác chiến tranh, đặc biệt là vụ thảm sát Mỹ Lai và hậu quả chất độc da cam. Bên cạnh đó, Hội trường Thống Nhất (Dinh Độc Lập) – Biểu tượng kết thúc chiến tranh, gắn liền với sự kiện 30/4/1975 của dân tộc, cũng là nơi đáng để đến. Ngày nay, bên trong tòa dinh thự vẫn giữ nguyên nội thất từ năm 1966, cùng điểm nhấn là tầng hầm tác chiến độc đáo. Cuối cùng là Địa đạo Củ Chi với hệ thống hầm ngầm dài hàng trăm cây số, từng là nơi trú ẩn và chiến đấu của quân dân Củ Chi.

Một góc trưng bày về Chiến tranh Đông Dương II tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

Tại Quảng Ngãi, "địa chỉ đỏ" Chứng tích Sơn Mỹ mang đến cho du khách cái nhìn toàn vẹn về sự khốc liệt của cuộc chiến năm xưa. Đặc biệt không thể bỏ qua bảo tàng và tượng đài về vụ thảm sát Mỹ Lai.

Hình ảnh cựu binh Mỹ Mike Boehm kéo đàn vĩ cầm trước tượng đài tưởng niệm vụ thảm sát Mỹ Lai như một hành động tạ lỗi của chính ông.

Tại Quảng Trị, có hai điểm đến hấp dẫn đáng chú ý mà những du khách yêu lịch sử không thể bỏ qua. Cụ thể là Khu phi quân sự (DMZ)–Ranh giới Bắc - Nam thời chiến, gồm căn cứ Khe Sanh, sân bay Tà Cơn với nhiều di tích chiến tranh và Địa đạo Vịnh Mốc–Nơi trú ẩn của 90 gia đình trong chiến tranh, có giếng nước, bếp, nhà hộ sinh nơi 17 em bé từng sinh ra tại đây.

Bên trong Địa đạo Vịnh Mốc.

Cuối cùng, Thủ đô Hà Nội ngày 02/9 tới đây không chỉ có các màn diễu binh, diễu hành đầy hùng tráng mà còn có hai điểm đến lịch sử thú vị. Đó là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nơi trưng bày hơn 150.000 hiện vật, gồm máy bay MiG-21, xe tăng 30/4, bản đồ chiến dịch Hồ Chí Minh và Nhà tù Hỏa Lò từng giam giữ tù binh Mỹ, nổi bật với hiện vật của John McCain.

Nhà tù Hỏa Lò đang là điểm đến được giới trẻ Hà Nội yêu thích.