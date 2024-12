Ba gợi ý chơi đêm Giáng sinh ở Hà Nội

Một bữa tiệc riêng tư hay hòa vào không gian sôi động trên đường phố đều mang đến những trải nghiệm đặc biệt để đón Giáng sinh và năm mới sắp đến. Một vài gợi ý dưới đây của VnExpress sẽ giúp người dân Hà Nội và du khách có một Giáng sinh đáng nhớ. Buổi tối Giáng sinh nên bắt đầu từ khoảng 18h.

Buổi lễ nhà thờ và bữa tối lãng mạn

Góc phố nhà thờ Hàm Long. Ảnh: Hoàng Giang

Giáng sinh 2024 ở Nhà thờ Lớn trên phố Lý Quốc Sư sẽ bắt đầu từ 18h với lễ vọng Giáng sinh tiếng Pháp, 19h30 (hoan ca và diễn nguyện Giáng sinh) và 22h30 (Thánh lễ mừng Giáng sinh). Nhà thờ Cửa Bắc, các nghi lễ Giáng sinh bắt đầu từ 20h, nhà thờ Hàm Long từ 19h. Du khách có thể chọn một khung giờ kể trên để tham gia trải nghiệm buổi lễ.

Bữa tối từ khoảng 20h sau lễ nhà thờ tại một số nhà hàng cao cấp hoặc khách sạn 5 sao là lựa chọn tiếp theo. Thực khách sẽ được thưởng thức menu được thiết kế riêng cho Giáng sinh, trong không gian lãng mạn. Một số nơi có các chương trình ca nhạc kết hợp.

Địa chỉ gợi ý: Khách sạn Pan Pacific có "Santa Night Buffet" kèm live music, giá từ 1,8 triệu đồng một người; Khách sạn Melia Hà Nội có tiệc tự chọn tại nhà hàng Mosaico giá từ 1,9 triệu đồng một người; Khách sạn Hanoi Daewoo có tiệc "Dining Under The Stars" giá từ 1,5 triệu đồng một người.

Dạo chơi khu trung tâm và một bộ phim đêm

Không khí Giáng sinh trên phố Hàng Mã. Ảnh: Hoàng Giang

Tham dự một phần buổi lễ tại nhà thờ như trải nghiệm kể trên, sau đó hòa mình vào dòng người trên các tuyến phố trung tâm là hoạt động đêm Giáng sinh dành cho những người thích sự náo nhiệt.

Các không gian công cộng như phố Hàng Mã, các trung tâm thương mại như Tràng Tiền Plaza, Lotte Mall, Royal City, Aeon Mall, Times City, các rạp chiếu phim có nhiều hoạt động dành cho người dân và du khách. Hồ Gươm không có phố đi bộ, nhưng trên vỉa hè những con phố quanh hồ như mọi năm vẫn là điểm đến đông vui. Những khu vực này đều có nhiều quán ăn để nạp năng lượng cho bữa tối.

Đêm Giáng sinh sẽ kết thúc bằng một bộ phim với suất chiếu muộn, sau 22h tại các cụm rạp. Các bộ phim chiếu rạp hiện nay gồm có Kính vạn hoa, Yêu em không cần lời nói, Mufasa: Vua sư tử, Linh miêu, Gia đình hoàn hảo. Một số rạp còn có quà tặng cho dịp Giáng sinh và năm mới.

Bữa tối cùng âm nhạc

Không gian live music tại Tenderness. Ảnh: Tenderness

Nhà hàng Salmonoid (32 Cao Bá Quát) hay Pincho - Tapas Kitchen and Drinks (34 Cao Bá Quát) thiết kế hai khung giờ cho bữa tối Giáng sinh, từ 17h30 đến 20h15 và từ 20h30 đến 23h30 để đáp ứng những nhu cầu của thực khách và phục vụ được nhiều người hơn trong đêm Giáng sinh. Một bữa tối sớm trong khoảng hai tiếng với các món ăn mùa lạnh như gan ngỗng áp chảo, trứng cá caviar, salad burrata, phô mai chảy Raclette sẽ là lựa chọn phù hợp.

Giáng sinh năm nay vào giữa tuần nhưng một số quán bar, cà phê vẫn tổ chức các show nhạc sống. Các chương trình thường bắt đầu từ khoảng 21h. Vé vào cửa kèm một đồ uống. Các không gian này thường có âm nhạc Giáng sinh với nhiều ca khúc quen thuộc, nhạc jazz, nhạc cổ điển, không gian lãng mạn, thức uống ấm áp như mulled wine (vang nóng), trà quế, vang với các loại thảo mộc.

Địa chỉ gợi ý: Ấy Lounge (63 Hàng Bún), Blake’s House of Jazz (64 Nguyễn Hữu Huân), The Lavish (15 Hàng Tre), Tenderness (12 Hàng Dầu), The Embassy Music Bar (An Khánh).