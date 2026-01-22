Chùa nổi tiếng ở Thái Lan "nổi giận" vì du khách tập yoga nhào lộn, mặc hở hang trong chùa

Chùa Wat Pha Lat, tọa lạc trên sườn núi gần thành phố Chiang Mai, Thái Lan, là điểm đến được nhiều du khách yêu thích. Đây đồng thời cũng là không gian tĩnh lặng để các nhà sư tu tập và thiền định.

Ngày 15/1, ban quản lý chùa đã đăng thông báo trên trang mạng xã hội có khoảng 11.000 người theo dõi, kêu gọi du khách ngừng những hành vi bị coi là thiếu tôn trọng.

“Wat Pha Lat là một ngôi chùa Phật giáo và là nơi linh thiêng, không phải công viên giải trí hay phòng tập gym”, thông báo nêu rõ.

Thông điệp được đăng song ngữ Thái – Anh, sau khi nhà chùa ghi nhận nhiều du khách có hành vi không phù hợp như tập acro yoga (yoga kết hợp nhào lộn), leo trèo lên các công trình cổ và mặc quần áo hở hang.

Chùa cũng đăng kèm một bức ảnh cho thấy một phụ nữ phương Tây mặc trang phục gợi cảm đang tập acro yoga cùng một người đàn ông trong khuôn viên chùa.

Cặp đôi biểu diễn acro yoga tại một di tích cổ ở Chiang Mai. Ảnh: Thaiger.

Ban quản lý nhấn mạnh việc mặc đồ hở hang và gây ồn ào làm ảnh hưởng đến sự tĩnh lặng đều bị nghiêm cấm. Nhà chùa cảnh báo sẽ buộc phải đóng cửa hoàn toàn với du khách nếu tình trạng thiếu tôn trọng tiếp diễn.

Thông báo nhận được nhiều ý kiến ủng hộ từ cộng đồng mạng địa phương.

“Chỉ có du khách mới mặc đồ hở hang khi vào chùa, người địa phương thì không", một người bình luận.

“Đi du lịch thì phải ăn mặc và cư xử theo quy tắc của nơi mình đến”, người khác viết.

“Tại sao lại có người đi tập yoga trong chùa?”, một ý kiến đặt vấn đề.

Tại Thái Lan, việc tham quan chùa chiền phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về trang phục và ứng xử. Du khách không được mặc đồ hở vai, hở chân, thậm chí ở những nơi khắt khe còn không được mặc quần áo bó sát. Mọi người cần giữ thái độ khiêm tốn, nói chuyện nhỏ nhẹ, để điện thoại ở chế độ im lặng.

Khách viếng chùa cũng được khuyến cáo chú ý ngôn ngữ cơ thể, tránh hướng bàn chân về phía tượng Phật hoặc các nhà sư – hành động bị coi là bất kính.

Những hành vi xúc phạm nơi linh thiêng ở Thái Lan có thể bị xử phạt theo pháp luật. Năm 2017, hai du khách Mỹ từng bị tạm giữ khi rời khỏi Thái Lan sau khi đăng ảnh "phơi vòng ba" trước một ngôi chùa nổi tiếng ở Bangkok, và mỗi người bị phạt 150 USD.

Đầu tháng này, một nhóm 4 phụ nữ phương Tây cũng gây tranh cãi khi hình ảnh họ phơi nắng trong trang phục bikini bên ngoài một ngôi chùa ở Chiang Mai lan truyền trên mạng xã hội.