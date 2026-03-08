Du khách Ukraine tử vong sau khi bị bắt cóc ở Bali

Theo CBS, ngày 6/3, cảnh sát Bali xác nhận nạn nhân là Igor Komarov, 28 tuổi. Danh tính được xác định thông qua xét nghiệm ADN từ các phần thi thể tìm thấy trên bãi biển và gần một con sông, đối chiếu với mẫu của mẹ anh.

Komarov là con trai một doanh nhân Ukraine. Theo truyền thông quốc tế, những kẻ bắt cóc được cho là yêu cầu gia đình nạn nhân trả hàng triệu USD tiền chuộc. Tuy nhiên, cảnh sát cho biết động cơ chính xác của vụ án vẫn đang được điều tra.

Cảnh sát phát hiện nhiều phần thi thể người tại cửa sông Wos, phía đông nam Bali. Ảnh: New York Post

Komarov bị bắt cóc ngày 15/2 tại Jimbaran, khu du lịch ven biển ở Bali, khi đang đi xe máy cùng một người bạn. Một nhóm người đi trên nhiều ôtô đã chặn đường, ép anh lên xe rồi rời khỏi hiện trường. Người bạn đi cùng sau đó báo cảnh sát.

Theo dữ liệu GPS từ một phương tiện liên quan, Komarov được đưa đến một biệt thự tại Tabanan, khu vực bờ tây của Bali. Cảnh sát cho rằng anh bị giam giữ tại đây trước khi thi thể được phát hiện.

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội được cho là ghi lại cảnh nạn nhân cầu xin gia đình trả 10 triệu USD tiền chuộc. Cảnh sát Bali cho biết đang xác minh tính xác thực của đoạn video này.

Ngày 27/2, nhà chức trách thông báo phát hiện nhiều phần thi thể người tại cửa sông Wos, phía đông nam Bali, cách Tabanan khoảng 30 km. Kết quả giám định pháp y cho thấy các phần thi thể thuộc về một người đàn ông đã tử vong vài ngày trước khi được phát hiện.

Nạn nhân được xác định là Igor Komarov, 28 tuổi. Ảnh: New York Post.

Ban đầu, việc nhận dạng gặp khó khăn do thi thể phân hủy nặng. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp y phát hiện một số hình xăm trùng khớp với đặc điểm của Komarov, trước khi có kết quả ADN xác nhận danh tính nạn nhân.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã bắt giữ một người nước ngoài bị cáo buộc thuê chiếc xe sử dụng trong vụ bắt cóc bằng hộ chiếu giả. Từ lời khai của người này, nhà chức trách xác định thêm sáu nghi phạm khác, đều là người nước ngoài.

Cảnh sát Bali cho biết, bốn nghi phạm đã rời Indonesia qua sân bay quốc tế, trong khi hai người khác có thể vẫn đang lẩn trốn tại Bali hoặc một khu vực khác trong nước. Tất cả đã bị đưa vào danh sách truy nã của Indonesia và Interpol phát lệnh truy nã đỏ để hỗ trợ truy tìm.

Komarov đến Bali du lịch cùng bạn gái là Yea Mishalova, một người có ảnh hưởng trên mạng xã hội với gần 200.000 người theo dõi trên Instagram. Theo New York Post, bức ảnh hai người đăng vào dịp Valentine có thể đã vô tình làm lộ vị trí của nạn nhân.

Trả lời CBS, người phát ngôn cảnh sát Bali, Ariasandy, cho biết các nghi phạm có thể sở hữu nhiều hộ chiếu. "Tất cả đều là người nước ngoài. Một số có hai hoặc ba hộ chiếu, việc xác minh đang được tiến hành ở nước ngoài", ông nói.