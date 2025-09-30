5 hòn đảo bí mật ở Thái Lan đẹp như mơ, thiên đường bị lãng quên ở Đông Nam Á

Nằm rải rác ở vùng biển Andaman và gần biên giới Campuchia, những “viên ngọc ẩn mình” này mang đến trải nghiệm thiên nhiên hoang sơ, bãi biển cát trắng, nước xanh ngọc cùng nhịp sống chậm rãi đậm chất Thái Lan truyền thống.

1. Koh Jum

Nằm êm đềm giữa vùng biển Andaman, Koh Jum là nơi lý tưởng để “ngắt kết nối” và hòa mình vào thiên nhiên. Với rừng rậm bao phủ và những vịnh nhỏ chỉ có thể khám phá bằng thuyền đuôi dài hoặc kayak, nơi đây như một thế giới biệt lập.

Điều đặc biệt ở đây là không khí yên bình, hoang sơ, có thác nước ẩn mình giữa rừng và rạn san hô rực rỡ cho những ai mê lặn biển, cuộc sống ngư dân truyền thống vẫn được gìn giữ nguyên vẹn.

Cách đi: Từ Krabi, đi phà đến bến Ao Si Daeng của đảo Koh Jum.

2. Koh Kood

Cách Bangkok hơn 300km về phía Đông, Koh Kood nằm gần biên giới Campuchia và là một trong những hòn đảo xa xôi nhất Thái Lan. Chỉ có khoảng 200 cư dân sinh sống, nhưng đảo vẫn có nhiều khu nghỉ dưỡng sang trọng, hòa mình giữa rừng dừa và thác nước nguyên sơ.

Đây là địa điểm lý tưởng để “detox” tâm trí, cơ thể, có rạn san hô phong phú, phù hợp cho lặn ngắm.

Cách đi: Từ tỉnh Trat đi xe đến bến Laem Sok rồi lên phà ra đảo.

3. Koh Lanta

Là một huyện đảo nằm bên bờ Andaman, Koh Lanta nổi tiếng với rừng ngập mặn, bãi biển trải dài, những vách đá vôi hùng vĩ và công viên quốc gia Mu Ko Lanta. Khu vực phía nam còn là nơi sinh sống của cộng đồng người biển Chao Leh bán du mục.

Khí hậu ở đây dễ chịu, đồ ăn giá rẻ, phù hợp với du khách ba lô, có nhiều vịnh nhỏ bí ẩn cho người thích khám phá bằng kayak. Nhịp sống của nơi này chậm rãi, khác biệt so với những điểm du lịch khác của Thái.

Cách đi: Có phà nối giữa Koh Lanta với Phuket và Krabi.

4. Koh Bulon Lae

Ẩn mình tại tỉnh Satun, Koh Bulon Lae chỉ rộng hơn 3 km2 với khoảng 150 cư dân sống tập trung một bên đảo, phần còn lại gần như vắng bóng người, tạo cảm giác như bạn đang sở hữu cả hòn đảo.

Biển ở đây trong xanh, cát trắng mịn, vẻ hoang sơ khiến nhiều du khách phải trầm trồ. Ngoài tắm biển, bạn có thể trekking xuyên rừng, khám phá thác nước hoặc chèo kayak qua rừng ngập mặn.

Cách đi: Từ bến Pak Bara Pier có phà đi đảo mỗi ngày.

5. Ko Yung

Cách đảo Phi Phi Don khoảng 3 km, Yung Island là một hòn đảo nhỏ yên tĩnh, nổi bật với những vách đá vôi dựng đứng và bãi biển biệt lập.

Hòn đảo này hoàn toàn tách biệt khỏi đám đông, một nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng yên tĩnh. Du khách có thể leo núi đá, lặn ngắm san hô, chèo thuyền kayak. Đặc biệt, hình ảnh ba mỏm đá vôi nhô lên giữa biển tạo khung cảnh không thể nào quên.

Cách đi: Từ Krabi, Phuket hoặc đi tàu cao tốc từ đảo Phi Phi.