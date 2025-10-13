Bí kíp vi vu ở những điểm đến đắt đỏ nhất hành tinh mà vẫn dư tiền

SINGAPORE

Thủ đô của Singapore thường xuyên góp mặt trong top những nơi có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới. Nhưng, điều đó không có nghĩa bạn phải bỏ ra cả gia tài mới có thể đặt chân đến “quốc đảo sư tử” này.

Có một mẹo nhỏ cho dân du lịch chính là đặt vé máy bay từ sớm, chọn đi vào mùa thấp điểm. Bạn có thể đến Singapore vào tháng 1 hoặc tháng 11. Đây có thể là thời điểm giúp tiết kiệm đáng kể chi phí di chuyển.

Thủ đô Singapore thường xuyên nằm trong top những thành phố có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất thế giới.

Ngoài ra, muốn tiết kiệm hơn, bạn hãy ăn uống như một người bản địa chính gốc. Du khách có thể thưởng thức các món ăn tại khu ẩm thực bình dân ngoài trời nổi tiếng của Singapore. Đây là nơi có hàng chục quầy bán đủ món ăn hấp dẫn, mà mỗi bữa chỉ tốn khoảng 6 bảng (~180.000 đồng).

Hơn thế, Singapore cũng có nhiều điểm tham quan miễn phí giúp bạn có thời gian khám phá, như Vườn Bách thảo Singapore, khu Supertree Grove với màn trình diễn ánh sáng rực rỡ hay dạo quanh Little India và Chinatown để cảm nhận văn hóa đa sắc của đảo quốc.

Về phần chỗ ở, lựa chọn nơi lưu trú tại những khu vực như Bencoolen, Bugis, Kampong Glam và Rochor là lý tưởng nhất. Bạn vừa có thể ở khách sạn giá phải chăng, lại di chuyển đến các điểm du lịch dễ dàng vì ngay trung tâm.

THỤY SĨ

Thụy Sĩ được xem là điểm đến có chi phí đắt hơn cả Anh và thường xuyên góp mặt trong top đầu những nơi có giá ăn uống và cà phê cao nhất thế giới.

Tuy nhiên, nếu biết cách săn vé, bạn vẫn có thể đặt chân đến vùng đất xinh đẹp này mà không cần tiêu quá nhiều. Các hãng hàng không giá rẻ thường mở vé bay đến đây với giá ưu đãi, đặc biệt trong mùa thấp điểm tháng 10 - 11.

Hình ảnh một chiếc tàu điện đang chạy trên phố Bahnhofstrasse, trung tâm Thụy Sĩ.

Các khách sạn gần sân bay hoặc khu trung tâm thường có giá cả khá cao. Do đó, bạn có thể tiết kiệm đáng kể nếu chọn lưu trú ở khu Zurich West, Langstrasse hoặc thị trấn lân cận Winterthur, chỉ cách trung tâm Thụy Sĩ 20 phút đi tàu. Về phần ăn uống, ẩm thực đường phố và các quán cafe tự phục vụ có thể coi là “cứu cánh” cho ví tiền của bạn.

Nếu muốn tiết kiệm thêm chi phí di chuyển, bạn nên tận dụng các phương tiện miễn phí hoặc "siêu rẻ" như đi bộ, thuê xe đạp Züri rollt.

HONG KONG

Hong Kong từ lâu đã nổi tiếng là một trong những điểm đến tốn kém nhất châu Á. Ngay cả vé máy bay đến đây cũng có thể “ngốn” kha khá ngân sách của khách du lịch. Nhưng, nếu chọn bay vào tháng 10, tháng 11, bạn sẽ thấy giá cả mềm hơn hẳn thời kỳ cao điểm.

Về chỗ ở tại Hong Kong, để tìm một nơi có giá phải chăng, bạn nên tránh xa khu vực trung tâm mà chọn các quận thuộc khu Tân Giới như Tsuen Wan, Tuen Mun, Yuen Long hoặc Tai Po. Đây là những khu vực vừa tiết kiệm, vừa yên tĩnh.

Tháp đồng hồ Tsim Sha Tsui – biểu tượng nổi tiếng của Hong Kong.

Điểm đặc biệt khi đi du lịch Hong Kong là các trải nghiệm "đỉnh" nhưng hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể tản bộ dọc bến cảng Tiêm Sa Chủy, ngắm đường chân trời rực sáng về đêm, hoặc lang thang qua những khu chợ địa phương đầy màu sắc.

Ngoài ra, nếu muốn thưởng thức ẩm thực Hong Kong cũng không cần quá xa xỉ vì các món ăn đường phố, quán ăn bình dân và khu chợ địa phương luôn có hương vị hấp dẫn mà giá lại rất “dễ chịu”.

Hong Kong cũng có hệ thống tàu điện ngầm MTR giúp bạn có thể di chuyển tiện lợi và tiết kiệm nhất vì nối liền hầu hết các khu vực và điểm tham quan lớn.

PARIS

Không thể phủ nhận Paris luôn nằm trong top những điểm đến mơ ước của mọi tín đồ du lịch với những biểu tượng huyền thoại như tháp Eiffel, Disneyland Paris hay đại lộ Champs-Élysées.

Nói về mẹo đến Paris với chi phí rẻ, bạn nên chọn đặt sớm và vào các mùa thấp điểm (từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 3), ví tiền sẽ tiết kiệm được kha khá.

Đài phun nước Médicis – công trình kiến trúc nổi bật nằm trong vườn Luxembourg, thuộc quận 6 của Paris.

Được biết, hệ thống giao thông công cộng của Paris cũng cực kỳ thuận tiện ví dụ như hệ thống tàu điện ngầm, xe buýt, tàu điện và tàu RER kết nối khắp trung tâm đến vùng ngoại ô.

Về chỗ ở, những khu vừa túi tiền mà vẫn đậm chất Paris mà bạn có thể tham khảo là Belleville, Montmartre và Latin Quarter. Những khu vực này tập trung nhiều khách sạn nhỏ, hostel, quán cà phê nghệ thuật và không khí địa phương rất mang hơi hướng của Paris sầm uất.

Đặc biệt, thủ đô của nước Pháp cũng có hàng loạt điểm tham quan miễn phí như vườn Luxembourg, bảo tàng Carnavalet, cùng vô số công viên, quảng trường và khu phố đi bộ cho bạn tha hồ check-in.

Ngoài ra, nếu muốn ăn ngon mà không lo “cháy túi”, bạn có thể thử các quán ăn Pháp bình dân nổi tiếng như Bouillon Chartier hay Le Petit Cler - nơi giúp bạn có thể thưởng thức ẩm thực chuẩn Paris với mức giá siêu “mềm”.

TOKYO

Tokyo từ lâu đã nằm trong top những điểm đến chi phí cao nhất nhì thế giới, từ chỗ ở, ăn uống đến mua sắm, đều có thể khiến ví tiền trở nên "trống rỗng" nếu bạn không biết cách chi tiêu.

Người dân và du khách tham gia lễ hội ngắm hoa anh đào (Hanami) tại công viên Ueno ở Tokyo.

Nhưng, thành phố này còn có vô số quán mì ramen bình dân, ngon nức tiếng mà giá cực mềm. Thậm chí, nhiều nơi còn cho bạn thêm mì miễn phí thoải mái miễn là bạn còn có thể ăn tiếp.

Ngoài ra, nếu bạn đang tìm những điểm đến miễn phí mà vẫn trọn vẹn trải nghiệm Tokyo, Công viên Ueno ở quận Taito chính là nơi không thể bỏ qua. Vào mùa xuân, công viên phủ đầy hoa anh đào nở rộ khắp lối đi.

Ngoài ra, khu Asakusa cũng là điểm dừng chân lý tưởng dành cho du khách. Bạn có thể ghé thăm ngôi chùa cổ Senso-ji, biểu tượng văn hóa của Tokyo, dạo quanh các cửa hàng, quán ăn truyền thống trong khu phố đầy sức sống này.

NEW YORK

New York vốn nổi tiếng là thành phố không bao giờ ngủ… và cũng chẳng bao giờ rẻ. Nhưng, nếu biết tính toán và có mẹo chi tiêu, bạn hoàn toàn có thể ăn, uống, khám phá và nghỉ ngơi ở đây mà không phải “cháy ví”.

Tàu Staten Island đi ngang qua Tượng Nữ thần Tự do.

Khu Manhattan thường có khách sạn giá khá tốt với Long Island City, Queens, hay khu Financial District cũng là lựa chọn hợp lý nếu bạn muốn ở gần trung tâm mà vẫn tiết kiệm.

Có nhiều bảo tàng lớn ở New York có thể mở cửa miễn phí. Ví dụ: Bảo tàng 9/11 mở cửa miễn phí vào thứ Hai hàng tuần, còn Whitney Museum of American Art cho phép tự chọn giá vé vào tối thứ Sáu từ 19h–22h. Ngoài ra, chỉ cần lên tàu đến Staten Island từ Lower Manhattan, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn cảnh tượng Nữ thần Tự do và skyline lấp lánh của New York.

Ngoài ra, New York không thiếu món ăn “đậm chất đường phố” như pizza, tacos, bánh mì kẹp bagel – vừa rẻ, vừa đủ năng lượng cho cả ngày khám phá. Bạn cũng có thể ghé qua các chợ ẩm thực nổi tiếng như Chelsea Market, Essex Market hay Eataly.

ROME

Nghe đến Rome, ai cũng nghĩ ngay đến một thành phố xa xỉ ngập tràn di tích và khách du lịch. Thực tế, nếu biết chỗ, bạn hoàn toàn có thể khám phá Rome mà không tốn quá nhiều. Thời điểm rẻ nhất để ghé thăm Rome là mùa đông hoặc mùa thấp điểm như mùa xuân và mùa thu.

Bậc thang Tây Ban Nha (Spanish Steps) – địa danh nổi tiếng tại Rome, Ý.

Một số trải nghiệm tham quan miễn phí dành cho bạn: Tham quan đền Pantheon, đài phun nước Trevi, quảng trường Piazza Navona hay dạo bộ trong vườn Villa Borghese và đại lộ cổ Via Appia Antica. Ngoài ra, chủ nhật đầu tiên hàng tháng, nhiều bảo tàng ở Rome mở cửa miễn phí.

Nếu thắc mắc ở đâu vừa rẻ vừa tiện, khu vực quanh ga Termini là “thiên đường khách sạn bình dân” với nhiều lựa chọn 2–3 sao giá cực cạnh tranh. Về phần ăn uống, bạn có thể mua đồ ăn từ tiệm địa phương rồi picnic giữa công viên - vừa tiết kiệm vừa lãng mạn đúng chất Ý.

DUBAI

Nhắc đến Dubai, ai cũng nghĩ ngay đến sự xa xỉ, giàu có và dát vàng. Nhưng, thực tế có rất nhiều trải nghiệm hấp dẫn ở đây hoàn toàn miễn phí. Ví dụ bạn có thể xem màn trình diễn nhạc nước hoành tráng Dubai Fountain, hoặc dạo quanh khu phố cổ Al Fahidi - nơi lưu giữ vẻ đẹp truyền thống của tiểu vương quốc này.

Khu phố cổ Al Fahidi – khu di tích lịch sử nằm bên vịnh Khor Dubai.

Nếu muốn tìm phòng giá rẻ, hãy đến khu Deira, Al Rashidiya hoặc Baniyas Square. Khách sạn ở đây vừa giá cả hợp lý vừa tiện đi lại mà vẫn sạch sẽ, an toàn. Dubai cũng có hệ thống giao thông công cộng hàng đầu thế giới, hiện đại, rẻ và dễ sử dụng.

Bạn có thể dành một ngày ở khu chợ truyền thống Al Khor để mua quà lưu niệm độc đáo hoặc đơn giản là đi dạo ngắm cảnh ở khu vực này. Nhưng, nếu thích shopping “xịn” mà vẫn miễn phí, bạn có thể vào các trung tâm thương mại lớn như Dubai Mall để ngắm thủy cung Dubai Aquarium hoặc xem bộ xương khủng long khổng lồ - không cần mua vé.