Chiêm ngưỡng kho báu nghìn năm của vua Tutankhamun tại Đại bảo tàng Ai Cập

Dự án xây dựng Đại bảo tàng Ai Cập (GEM) được công bố từ năm 1992 và khởi công vào năm 2005. Công trình này nằm cách quần thể Kim Tự Tháp Giza khoảng 2 km, cách thủ đô Cairo 20km về phía tây nam, trên diện tích gần 500.000 m2.

Được biết, dự án trị giá cả tỷ đô la này được quảng bá là bảo tàng lớn nhất thế giới dành riêng cho một nền văn minh, trưng bày gần 50.000 hiện vật. Du khách lần đầu tiên có thể chiêm ngưỡng toàn bộ bộ sưu tập báu vật trong lăng mộ của vua Tutankhamun, được phát hiện năm 1922.

Ông Ahmed Ghoneim, Giám đốc điều hành GEM cho biết: “Phần lớn báu vật của vua Tutankhamun trước đây được trưng bày tại Bảo tàng Ai Cập cũ". Một số hiện vật bị phân tán ở các bảo tàng và số khác nằm trong kho lưu trữ. Việc tập hợp tất cả ở một nơi mang lại trải nghiệm toàn diện và giàu giá trị văn hóa.

Vua Tutankhamun (cai trị khoảng 1333–1323 TCN, triều đại thứ 18) là vị pharaoh trẻ tuổi. Lăng mộ của ông là lăng mộ hiếm hoi không bị cướp bóc hoàn toàn. Vì vậy, các hiện vật tiết lộ khá nhiều về văn hóa vật chất của giới quý tộc Ai Cập cổ đại.

Dự án Đại bảo tàng Ai Cập kéo dài hơn 2 thập kỷ do nhiều lần trì hoãn vì khủng hoảng tài chính toàn cầu, đại dịch COVID-19 và xung đột trong khu vực. Hiện tại, Đại bảo tàng gồm có 12 phòng trưng bày chứa nhiều hiện vật mang giá trị lịch sử to lớn. Khi vừa mở cửa, bảo tàng đã thu hút lượng lớn khách du lịch và những người yêu thích khảo cổ.

Ở lối vào Đại Bảo tàng Ai Cập là bức tượng Ramses II 3.200 năm tuổi. Tượng nặng 83 tấn, cao 11m được đặt ở trung tâm Đại sảnh của bảo tàng.

Trong sảnh chính của bảo tàng có một hàng tượng khổng lồ của các Pharaoh.

Khu Cầu thang Lớn trải rộng trên diện tích ấn tượng 6.000m2 và cao tương đương 6 tầng lầu. Khu vực này trưng bày hơn 60 hiện vật ấn tượng, bao gồm tượng hoàng gia, bia đá, cột và quan tài. Khi bước lên Cầu thang Lớn, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh Kim tự tháp.

Khung cảnh hoàn hảo của Kim tự tháp Giza ở đỉnh Cầu thang lớn.

Chiếc mặt nạ của Vua Tutankhamun là một trong những hiện vật gây chú ý nhất bảo tàng. Mặt nạ được làm bằng vàng nguyên khối, trang trí bằng đá lapis lazuli, ngọc lam, mã não và bột thủy tinh màu. Đây được coi là kiệt tác, là một trong những điểm nhấn trong số các kho báu của Đại Bảo tàng.

Được biết, chiếc mặt nạ nặng 11kg che phủ phần đầu và vai của xác ướp, khắc họa hình ảnh nhà vua khi còn là một thiếu niên. Vua Tutankhamun đội mũ miện hoàng gia với hình rắn hổ mang và một con kền kền trên trán - biểu tượng của sự thống nhất Thượng và Hạ Ai Cập.

Chiếc quan tài bằng vàng của Tutankhamun.

Ngai vàng của Tutankhamun cũng là một trong những điểm nhấn thu hút nhiều khách du lịch chiêm ngưỡng. Ngai vàng này được làm bằng gỗ, phủ vàng lá, khảm bạc và các loại đá như ngọc lam, ngọc lưu ly và mã não.

Được biết, ngai vàng được tìm thấy trong tiền sảnh của lăng mộ. Chân ngai vàng có hình dạng bàn chân sư tử, tựa trên các vật hình trụ. Hai đầu sư tử đặt trên hai chân trước, hai bên bảo vệ người ngồi trên ngai vàng.

Bàn cờ của Tutankhamun được phát hiện trong phần phụ của tiền sảnh lăng mộ, được chạm khắc bằng gỗ và khảm ngà voi. Bàn cờ lớn nhất có chân hình chân sư tử, gắn trên một chiếc xe trượt tuyết. Các bàn cờ có kích thước khác nhau - thậm chí còn có một bàn cờ bỏ túi, dành cho nhà vua mang theo trong các chuyến công du.

Bàn cờ gồm 30 ô vuông, chia thành 3 hàng, mỗi hàng 10 ô. Người chơi sẽ tung những que hoặc xúc xắc nhỏ. Nếu chặn hoặc loại bỏ hết quân của đối thủ, người chơi sẽ chiến thắng. Trò chơi này rất được ưa chuộng nên được đặt trong lăng mộ. Điều đó chứng tỏ vua cũng muốn chơi trò này ở thế giới bên kia.

Một con bọ hung có cánh cũng xuất hiện trong lăng mộ của vua Tutankhamun. Nó thuộc phòng trưng bày 10. Rất nhiều khách du lịch tò mò về chú bọ hung này.

Toàn bộ quang cảnh Phòng trưng bày 7. Đây là điểm tập trung nhiều hiện vật có giá trị lịch sử lớn.

Quan khách ấn tượng với hình ảnh một chú kền kền từ Thung lũng các vị vua xuất hiện trong phòng trưng bày 8.

Vua Thutmose III (trái) và Akhenaten (phải).

Vua Thutmose III trị vì hơn hai thập kỷ cùng Hatshepsut, mẹ kế và dì của ông. Trong ảnh, vị vua nổi tiếng ngồi với đôi chân trần đặt trên chín cây cung tượng trưng cho kẻ thù của Ai Cập.

Trong khi đó, Akhenaten được khắc họa với đôi mắt hình quả hạnh và khuôn mặt thon dài theo phong cách nghệ thuật cách mạng mới của thời đại ông. Đầu tượng này từng được dùng để trang trí một ngôi đền thờ thần mặt trời Aten.

Bức tượng Vua Khafre - người xây dựng Tượng Nhân sư vĩ đại và một trong những kim tự tháp ở Giza. Vua đội khăn trùm đầu hoàng gia, đội râu và mặc váy xếp ly. Ngai vàng của Khafre được trang trí bằng giấy cói và hoa sen, loài hoa biểu tượng của Hạ và Thượng Ai Cập.