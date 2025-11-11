Công an xác minh vụ cô gái bị khách sạn ở Hà Nội từ chối nhận phòng lúc 2h

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện clip về vụ việc xảy ra tại một khách sạn ở phố Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) khiến nhiều người bức xúc.

Nữ du khách bất bình khi lễ tân khách sạn từ chối cho nhận phòng. Ảnh cắt từ clip

Trong clip, vị khách nữ N.Y.Q. (sống tại TPHCM) tranh cãi với một nam lễ tân tại khách sạn trên phố Hàng Cháo vào lúc 2h ngày 9/11. Chị Q. đã đặt phòng tại khách sạn cho 3 ngày (7, 8, 9/11) qua ứng dụng đặt phòng, trả trước 100% tiền thuê.

Do ảnh hưởng của thời tiết, chuyến bay từ TPHCM ra Hà Nội của chị bị hoãn, khiến chị tới muộn. Tuy nhiên, khi đến nơi, lễ tân thông báo phòng đã kín và khách sạn không giữ phòng do chị check-in muộn mà không thông báo trước.

"Khi đặt phòng trên app (ứng dụng) đều ghi rõ giờ check-in (giờ vào) và check-out (giờ ra). Chị không tới check-in, cũng không thông báo cho khách sạn", lễ tân nói và từ chối cho khách nhận phòng.

Do không tìm được tiếng nói chung, cuối cùng chị Q. không được hoàn lại số tiền đã thanh toán, đành kéo vali rời đi trong đêm.

Chị Q. cho biết: “Trước khi tôi đến, khách sạn chưa từng gọi một lần nào. Tôi nghĩ rằng đã trả toàn bộ tiền phòng thì có thể đến nhận phòng bất cứ lúc nào. Mặc dù tôi đã đưa hóa đơn thanh toán cho nam lễ tân, nhưng mong muốn của tôi vẫn không được đáp ứng”.

Trước khi đăng clip lên mạng xã hội, chị đã nhắn tin cho khách sạn theo số liên hệ sẵn có nhưng không nhận được phản hồi. Vì vậy, chị đăng tải sự việc để bày tỏ bức xúc.

Cũng theo chị Q., sau khi vụ việc lan truyền, khách sạn đã liên hệ xin lỗi và đề nghị hoàn tiền nhưng chị từ chối do khách sạn liên tục đổ lỗi qua lại giữa nhân viên và quản lý. “Đến giờ này, tôi không phản ứng gì nữa và bỏ qua cho họ”, chị nói.

Câu chuyện nhanh chóng thu hút nhiều bình luận, đa phần bày tỏ bức xúc trước cách làm việc thiếu chuyên nghiệp của khách sạn.

Trưa 11/11, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Công an phường Ô Chợ Dừa cho biết sau khi nắm thông tin, đơn vị đã phân công cán bộ xác minh, làm rõ sự việc và sẽ sớm cung cấp thông tin cụ thể.