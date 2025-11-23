Việt Nam được vinh danh có nền ẩm thực tuyệt vời nhất thế giới vào mùa đông

Mới đây, Tạp chí du lịch Time Out đã công bố danh sách 20 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới trong mùa đông này. Đáng chú ý, Việt Nam được xếp vào danh mục đất nước có "Món ăn ngon nhất". Đây là minh chứng rõ ràng cho sự đa dạng và phong phú của nền ẩm thực Việt, đồng thời khẳng định sức hút mạnh mẽ đối với du khách quốc tế.

Bảng xếp hạng của Time Out gồm những điểm đến đáng chú ý như:

Bãi biển tốt nhất: Thái Lan

Nơi lý tưởng nhất cho kỳ nghỉ ngắn ngày tại thành phố: Cape Town, Nam Phi

Nơi ấm nhất ở châu Âu: Tenerife, Tây Ban Nha

Điểm đến tốt nhất để khám phá động vật hoang dã: Namibia

Nơi lý tưởng nhất để khám phá nghệ thuật: Cartagena, Colombia

Món ăn ngon nhất: Việt Nam

Time Out giới thiệu Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn quanh năm. Tuy nhiên, theo tạp chí, tháng 1 là thời gian lý tưởng nhất để du khách khám phá Việt Nam. Thời tiết lúc này không quá nóng, ít mưa và chi phí sinh hoạt cũng phải chăng, giúp du khách có thể thoải mái khám phá mọi miền đất nước.

Ngoài Việt Nam, trong danh sách còn có những cái tên sau:

Sharm El Sheikh, Ai Cập

Thời điểm tuyệt vời nhất để ghé thăm Sharm El Sheikh, Ai Cập là tháng 11. Ảnh: Unsplash/Youssef Ahmed.

Sharm nổi tiếng với làn nước ngọc lam và bầu trời trong xanh quanh năm, vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi nơi đây là điểm đến quen thuộc của du khách châu Âu. Thời gian lý tưởng nhất để khám phá Sharm là tháng 10.

Đến đây, du khách có thể tận hưởng kỳ nghỉ thư giãn với đa dạng trải nghiệm từ thả mình bên hồ bơi, nhâm nhi đồ uống đến lặn biển ở Biển Đỏ, đắm mình trong hương vị gia vị, đồ trang sức và hàng dệt may... Có các chuyến bay thẳng từ hầu hết các nước châu Âu giúp du khách tiết kiệm chi phí và di chuyển thuận tiện hơn.

Namibia

Namibia. Ảnh: Shutterstock.

Với Namibia, Công viên Quốc gia Etosha là một trong những nơi tuyệt vời nhất thế giới để khám phá safari. Cùng với đó, những cồn cát và hẻm núi hùng vĩ tạo nên khung cảnh thiên nhiên ấn tượng.

Vào tháng 10, thời tiết ở đây khá mát mẻ, dễ chịu và ít mưa phùn, là thời điểm thích hợp để khám phá Namibia.

Sip

Sip có 340 ngày nắng mỗi năm. Ảnh: Shutterstock.

Sip có 340 ngày nắng mỗi năm, vì vậy đây là một lựa chọn khá an toàn cho một kỳ nghỉ trong mùa đông.

Bạn nên đến đây vào tháng 10 và khám phá Đường mòn Aphrodite dài 7,5km (dễ nhất là từ Limassol).

Bali, Indonesia

Hòn đảo Indonesia này là một thiên đường đúng nghĩa đen. Ảnh: Shutterstock.

Tháng 10 là thời điểm tuyệt vời cho một chuyến nghỉ dưỡng ở Bali. Nơi đây thật sự là một "thiên đường" bởi nước biển trong vắt, bãi biển rợp bóng cọ và người dân địa phương hòa đồng, nhiệt tình.

Nhiệt độ ở Bali vào tháng 10 vẫn ở mức 20 độ C và trung bình 12,5 giờ nắng mỗi ngày trong suốt mùa đông.

Alicante, Tây Ban Nha

Alicante nằm trên bờ biển Địa Trung Hải phía Nam Tây Ban Nha, ít mưa và nhiều nắng quanh năm. Ảnh: Shutterstock.

Nếu bạn muốn tận hưởng chút nắng ấm mùa đông mà không phải rời khỏi châu Âu thì Alicante ở Tây Ban Nha chính là lựa chọn lý tưởng.

Nằm bên bờ biển Địa Trung Hải, Alicante có khí hậu ấm áp, ít mưa và nhiều nắng quanh năm. Vào tháng 11, bạn có thể tham quan Lâu đài Santa Bárbara hoặc Barrio de Santa Cruz mà không phải lo lắng quá đông đúc.

Nếu trời hơi se lạnh, bạn có thể ghé thăm chợ trời Mercado Central để thưởng thức tapas và tránh xa thời tiết khắc nghiệt. Bảo tàng Nghệ thuật Đương đại Alicante cũng là điểm đến không nên bỏ qua. Đây là nơi trưng bày những tác phẩm của Miró, Picasso và Dalí.

Phoenix, Hoa Kỳ

Ánh nắng quanh năm giúp Phoenix trở thành điểm đến lý tưởng. Ảnh: Shutterstock.

Phoenix được mệnh danh là "Thung lũng Mặt trời", nổi tiếng với ánh nắng quanh năm. Thành phố lớn nhất bang Arizona có tới 330 ngày nắng mỗi năm, nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác ở Hoa Kỳ.

Mặc dù mùa hè ở đây rất nóng nhưng vào tháng 11, thời tiết lại rất dễ chịu, lý tưởng để tham quan Vườn Bách thảo Sa Mạc hoặc Công viên South Mountain.

Gran Canaria, Tây Ban Nha

Gran Canaria, Tây Ban Nha. Ảnh: Shutterstock.

Quần đảo Canary, đặc biệt là Gran Canaria, là điểm đến nổi tiếng với những tín đồ yêu thích nắng ấm mùa đông.

Đây không chỉ là nơi lý tưởng để tắm nắng trên bãi biển mà còn có thể khám phá các công viên khảo cổ như Cueva Pintada.

Gran Canaria còn có những khu vực dã ngoại tuyệt đẹp cùng khách sạn từ bình dân đến cao cấp để bạn thoải mái lựa chọn.

Praia, Cape Verde

Praia là một trong những điểm đến ấm áp và khô ráo bởi lượng mưa thấp. Ảnh: Shutterstock.

Praia - thủ đô của Cape Verde, là một trong những điểm đến ấm áp và khô ráo nhất trong mùa đông. Đây thực sự là “thiên đường” cho những ai yêu thích thời tiết khô ráo.

Praia nổi bật với sự pha trộn độc đáo giữa ảnh hưởng văn hóa châu Phi và Bồ Đào Nha, đặc biệt là qua ẩm thực và kiến trúc. Sau những phút giây thư giãn trên bãi biển, bạn có thể khám phá các khu phố cổ kính của thành phố.

Mexico

Cancun là một trong những thành phố biển nổi tiếng của Mexico, đặc biệt trong mùa đông. Đến đây vào tháng 11, bạn sẽ có cơ hội tận hưởng vẻ đẹp của bờ biển mà không bị đông đúc. Hãy thử khám phá bảo tàng dưới nước, thưởng thức món ăn Mexico truyền thống và tham quan các khu nghỉ dưỡng tuyệt vời.

Tháng 12, thành phố Mexico có thời tiết lý tưởng với nhiệt độ 24 độ C, rất thích hợp cho những cuộc dạo chơi ngoài trời.

Veracruz với sự pha trộn văn hóa phong phú giữa bản địa và Afro-Cuba là một điểm đến ít mưa và ấm áp trong mùa đông.

Cộng hòa Dominica

Tháng 12 thực sự là thời điểm hoàn hảo ở vùng Caribe. Ảnh: Shutterstock.

Vùng Caribe luôn là điểm đến hấp dẫn và tháng 12 là thời gian lý tưởng để khám phá Cộng hòa Dominica. Đây là thời điểm chưa phải mùa cao điểm nhưng lại đủ để bạn tránh khỏi giai đoạn cuối của mùa bão. Bạn có thể thỏa thích thư giãn trên bãi biển Bavaro, khám phá những ngọn thác tuyệt đẹp hay đơn giản là tận hưởng ánh nắng mùa đông ấm áp.

Được khen ngợi là nơi có bãi biển tuyệt vời nhất cho mùa đông, Thái Lan đứng thứ 15 trong danh sách này. Với khí hậu ấm áp và ít mưa, du khách có thể tham quan Chiang Mai tuyệt đẹp, thưởng thức ẩm thực phong phú hoặc ghé thăm Bangkok sôi động.

Nếu muốn thư giãn, các bãi biển của Thái Lan như Krabi và Koh Lipe là lựa chọn hoàn hảo. Koh Lipe được gọi là "Maldives của Thái Lan", sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm không thể quên.