Thành phố cổ 1000 năm tuổi Kashgar - nơi lưu giữ nhiều bí mật về nền văn minh

Thành cổ Kashgar nằm ở phía tây Tân Cương, Trung Quốc. Đây là một trong những thành phố quan trọng nhất của khu vực vì có vị trí địa lý rất đặc biệt do gần biên giới của nhiều quốc gia như Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Khám phá Kashgar, bạn không chỉ tìm hiểu về một thành phố cổ mà còn có cơ hội trở về với những giá trị lịch sử và văn hóa độc đáo của vùng đất này.

Mùa thu là thời điểm lý tưởng nhất để khám phá khu vực phía Nam đầy mê hoặc của khu tự trị Tân Cương, nơi hội tụ trái cây ngọt lành, phong cảnh hữu tình và bức tranh đa sắc về các nền văn hóa dân tộc. Kashgar là "trái tim" của Con đường Tơ lụa, nơi giao thoa mạnh mẽ giữa văn hóa Đông và Tây, tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng, phong phú với kiến trúc đặc trưng. (Ảnh: silkroadtravel)

Ngoài những màn hát múa mang đậm bản sắc dân tộc trong lễ mở cổng phố cổ, du khách còn có thể hòa mình cùng cư dân địa phương trong những con ngõ nhỏ, nơi các em nhỏ nô đùa trên đường sau giờ tan học. Cuộc sống nơi đây bình yên và giản dị không xô bồ như thành phố phồn hoa. (Ảnh: commons.wikimedia)

Rất nhiều phòng trưng bày, cửa hàng đồ cổ, cửa hàng đồ khô, quán trà và quán cà phê cũng chờ đón các du khách trong khu phố cổ. Bạn có thể bắt gặp rất nhiều hàng đồ lưu niệm mang nét đặc trưng văn hóa. (Ảnh: Chinadaily)

Ngoài những quầy hàng với xiên thịt cừu nướng thơm lừng, kem sữa, nước ép lựu ngọt lịm và quả sung tươi, du khách cũng có thể thưởng thức một số món ăn đường phố đơn giản. (Ảnh: Chinadaily)

Nếu muốn tìm kiếm quà lưu niệm độc đáo, bạn có thể mua trà thảo mộc địa phương, trái cây khô, táo tàu đỏ, thảm mang phong cách phương Đông. Ngoài ra, các sản phẩm thủ công bằng đồng truyền thống cũng đặc biệt thu hút du khách. (Ảnh: Chinadaily)

Người dân bày bán khá nhiều đồ lưu niệm trong khu phố cổ. Du khách có thể thoải mái lựa chọn làm quà lưu niệm vì hình dáng và màu sắc đều rất ấn tượng mang dáng dấp đặc trưng của vùng đất này. (Ảnh: Chinadaily)

Đồ đồng truyền thống luôn được nhiều người ưa chuộng vì không chỉ bắt mắt mà giá cả cũng phải chăng. Nếu đã ghé qua Kashgar, gần như ai cũng sẽ tự sắm một món đồ làm bằng đồng làm kỷ niệm vì khó cưỡng lại được vẻ đẹp lấp lánh của chúng. (Ảnh: Chinadaily)

Hình ảnh một thợ rèn ở khu phố cổ. Rất nhiều du khách thích thú với trải nghiệm được chứng kiến tận mắt quy trình rèn sắt ở đây. (Ảnh: Chinadaily)

Kashgar hiện là khu đô thị kiểu mê cung duy nhất được bảo tồn nguyên vẹn ở Trung Quốc, bao gồm 171 đơn vị tài nguyên du lịch thuộc 6 hạng mục bao gồm cảnh quan thiên nhiên, di tích, cơ sở kiến ​​trúc, hoạt động văn hóa và sản phẩm du lịch phi vật thể đẳng cấp thế giới. (Ảnh: Chinadaily)

Khi màn đêm buông xuống, hình ảnh khu phố cổ hiện lên càng huyền ảo và mang chút bí ẩn. Bạn sẽ có cảm giác như đang bước đi giữa câu chuyện cổ tích, nơi mỗi góc phố lưu giữ một phần lịch sử. (Ảnh: Chinadaily)