Lạc bước ở Tân Cương: Cảnh đẹp tưởng như photoshop, dân mê xê dịch phát sốt

Chiếm khoảng 1/6 tổng diện tích lãnh thổ Trung Quốc, khu tự trị Tân Cương (Tây Bắc Trung Quốc) sở hữu cảnh quan địa lý đa dạng và nền văn hóa dân tộc phong phú, biến du lịch nơi đây trở thành một trong những ngành trụ cột của Tân Cương.

Từ những sa mạc mênh mông, hồ nước trong vắt đến những thảo nguyên bất tận và những ngọn núi tuyết hùng vĩ, phong cảnh của Tân Cương đẹp đến nghẹt thở dù bạn có đứng ngắm ở bất kỳ nơi đâu. Nơi đây cũng chính là "nhà" của Thiên Sơn Tân Cương - Di sản Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận - với những cảnh quan độc đáo, nơi sa mạc giao hòa với hồ nước, hẻm núi xẻ sâu và những đồng cỏ cao trải dài bất tận.

Thiên Sơn Tân Cương là một phần của hệ thống Thiên Sơn ở Trung Á, một trong những dãy núi lớn nhất thế giới. Đỉnh Bogda ở núi Thiên Sơn cao 5.445 mét so với mực nước biển, quanh năm phủ đầy tuyết và được bao phủ bởi sông băng. (Ảnh: Chinaculture.org)

Hồ Thiên Trì nằm dưới chân đỉnh Bogda ở phía đông dãy núi Thiên Sơn. Hồ được bao quanh bởi những đỉnh núi phủ tuyết và rừng lá kim. Thiên Trì là hồ nước trong vắt bao quanh là núi non, những gốc vân sam cao và phong cảnh ngoạn mục. Tại khu vực hồ, bạn còn có thể chiêm ngưỡng nhiều cảnh quan thiên nhiên đa dạng như núi tuyết, sông băng, rừng và đồng cỏ, tạo thành một vành đai cảnh quan thẳng đứng độc đáo. [Ảnh: Chinaculture.org]

Đồng cỏ Kalajun rộng lớn và đẹp như tranh vẽ ở huyện Tekes, Yili, khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Đồng cỏ có những ngọn đồi thoai thoải, tựa như những thảm nhung xanh tràn đầy sức sống. Tại đây, bạn sẽ thấy những gam màu xanh tươi thấp thoáng những đàn bò, cừu thong thả gặm cỏ, có đôi khi là cảnh người dân cưỡi ngựa lao vút giữa thảo nguyên rộng lớn. [Ảnh: Chinaculture.org]

Một chuyến tàu đi qua rừng bạch dương ở khu tự trị dân tộc Mông Cổ Bayingolin, Tân Cương vào mùa thu thực sự khiến du khách phải nức lòng. Trải dài dọc theo sông Tarim, đây là quần thể rừng bạch dương tự nhiên lớn nhất và được bảo tồn tốt nhất ở Trung Quốc. Được biết, diện tích bạch dương ở Tân Cương chiếm 91% của cả Trung Quốc. [Ảnh: Chinaculture.org]

Làng Hemu ở Altay, Tân Cương, nổi tiếng với phong cảnh mùa thu đẹp như trong truyện cổ tích. Sắc thu nơi đây say đắm lan tỏa khắp núi rừng. Khói từ những ngôi nhà nhỏ chờn vờn, tạo thành bức tranh huyền ảo thơ mộng, đẹp hơn xứ sở thần tiên. Đứng trên sườn đồi xung quanh làng Hemu, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh làng Hemu và sông Hemu hiền hòa. [Ảnh: Chinaculture.org]

Khu danh lam thắng cảnh Jiangbulake ở phía đông dãy núi Thiên Sơn là điểm đến thu hút nhiều khách du lịch. Nơi đây bao gồm cánh đồng lúa mì khô mênh mông, những con dốc kỳ lạ, thành phố Han Shule đầy màu sắc, con đường ván gỗ... Cảnh quan độc đáo và sống động của thắng cảnh này được ví như sự giao thoa của nghệ thuật nơi “Cánh đồng lúa mì của Van Gogh gặp đống cỏ khô của Monet”. [Ảnh/Chinaculture.org]

Người ta nói rằng: “Nếu không đến Kashgar, thì không được tính là đã đến Tân Cương”. Thành phố cổ Kashgar là một trong điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Tân Cương. Kashgar có lịch sử hơn 2.100 năm và là thành phố lịch sử và văn hóa đầu tiên nơi đây. Đây cũng là một trong những thành phố tiêu biểu nhất để nghiên cứu văn hóa Con đường Tơ lụa. [Ảnh: Chinaculture.org]

Khó trách có người nói rằng: "Nếu không đến Altay, tức là bạn đã bỏ lỡ một nửa vẻ đẹp tuyệt vời của Tân Cương!". Bất kể xuân hạ thu đông, vẻ đẹp của vùng Altay của Tân Cương luôn khiến người ta kinh ngạc. Mỗi chuyến đi đến Altay giống như bạn đang bước vào một giấc mơ huy hoàng, không nỡ tỉnh lại. [Ảnh: Chinaculture.org]

Toàn cảnh một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết ở Urumqi, thủ phủ của khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Urumqi vào mùa đông biến thành thiên đường tuyết trắng, thu hút hàng ngàn du khách đến trượt tuyết, ngắm tuyết rơi và tận hưởng không khí lễ hội phương Bắc. [Ảnh: Chinaculture.org]