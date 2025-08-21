2/9 ở Hà Nội: Điểm văn hóa, bảo tàng mở cửa miễn phí cho du khách

Bảo tàng Hồ Chí Minh

Địa chỉ: số 19 phố Ngọc Hà, phường Đội Cấn.

Trưng bày chuyên đề Đất nước trọn niềm vui do Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh hiện đang trưng bày phong phú hiện vật, hình ảnh và tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp và di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây, khách tham quan có thể tìm hiểu từ tuổi thơ, hành trình hoạt động cách mạng, những chiến thắng lịch sử cho đến những cống hiến to lớn của Người đối với dân tộc. Bảo tàng còn tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm hấp dẫn như tìm hiểu "Đôi dép cao su Bác Hồ", xem phim, hay tham gia chương trình "Pác Bó cách mạng" với trải nghiệm in báo Việt Nam độc lập và đánh máy thơ của Bác.

Nhân dịp Quốc khánh, bảo tàng giới thiệu hai trưng bày đặc biệt: 80 năm Công an Nhân dân - Khắc ghi lời Bác (từ 15/8) và bức tranh sơn dầu khổ lớn Mùa xuân độc lập (ra mắt 2/9). Đây là những không gian giàu giá trị giáo dục và nghệ thuật, góp phần tái hiện sinh động hành trình đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia

Địa chỉ: Trụ sở 1: số 1 phố Tràng Tiền, phường Phan Chu Trinh. Trụ sở 2: Số 216, phường Trần Quang Khải.

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề 'Bình dân học vụ - Thắp sáng tương lai' tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia từ ngày 22/8 đến tháng 12/2025.

Hệ thống trưng bày chính của Bảo tàng Lịch sử rộng khoảng 2.000 m2, bố trí theo các tuyến tham quan gắn với chủ đề và mốc thời gian lịch sử.

Nội dung gồm bốn phần: Việt Nam thời tiền sử; từ buổi dựng nước đầu tiên đến triều Trần; từ triều Hồ đến Cách mạng tháng Tám 1945; và bộ sưu tập điêu khắc đá Chăm Pa.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam

Địa chỉ: số 66 đường Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên.

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, và phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, bà Brigitte Macron, thăm Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, chiều 26/5.

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam hiện có diện tích hơn 4.700 m2, trong đó 3.000 m2 dành cho trưng bày. Nơi đây lưu giữ trên 18.000 hiện vật, phản ánh dòng chảy mỹ thuật Việt Nam từ thời tiền sử đến nay, gồm mỹ thuật triều đại, dân gian, đương đại, ứng dụng và gốm nghệ thuật từ thế kỷ 11-20. Nhiều tác phẩm của các danh họa nổi tiếng như Nguyễn Gia Trí, Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Phan Chánh, Lương Xuân Nhị được giới thiệu tại bảo tàng.

Triển lãm chuyên đề "Những người con của Tổ quốc" mở cửa từ ngày 15/8 đến 10/9 tại tầng 1, Nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội), nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Triển lãm giới thiệu 80 tác phẩm giai đoạn 1947-1986, khắc họa chân dung các anh hùng, trí thức, công nhân, nông dân và những con người thầm lặng cống hiến cho Tổ quốc. Các tên tuổi lớn như Phan Kế An, Nguyễn Sáng, Bùi Xuân Phái, Diệp Minh Châu... góp mặt qua những tác phẩm tiêu biểu, tạo nên hoạt động nghệ thuật giàu giá trị tri ân, khơi dậy niềm tự hào và tinh thần yêu nước.

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam

Trụ sở 1: số 58, phường Kim Mã. Trụ sở 2: số 16, phường Lê Thái Tổ.

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam quy tụ những chương trình biểu diễn đặc sắc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại.

Nhà hát Nghệ thuật Đương đại Việt Nam sưu tầm, phát triển và nâng cao nghệ thuật Ca, Múa, Nhạc Dân tộc mang hơi thở đương đại, tạo dấu ấn riêng so với nhạc nhẹ khu vực và góp phần khẳng định hình ảnh nghệ thuật Việt Nam trên bản đồ thế giới. Đơn vị quy tụ các thế hệ nghệ sĩ nổi tiếng như: Nguyễn Văn Thương, Phạm Đình Sáu, Ái Vân, Lệ Quyên, Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Hồ Quỳnh Hương, Việt Hoàn, Tô Minh Thắng...

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

Địa chỉ: Khu du lịch Đồng Mô, thôn Đồng Mô, thị xã Sơn Tây.

Làng Văn Hóa Các Dân Tộc Việt Nam được xây dựng để lưu giữ và truyền bá những nét đẹp lâu đời của mỗi dân tộc trên đất nước Việt Nam. Ảnh: FB Làng Văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam

Đặt chân đến Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, du khách như được "du hành" qua không gian văn hóa của 54 dân tộc trên dải đất hình chữ S. Nơi đây quy tụ nhiều công trình đặc sắc như Chùa Khmer, Tháp Chăm, các làng dân tộc Ê Đê, Xơ Đăng, Cơ Tu... mở ra cơ hội trải nghiệm đời sống thường nhật, tham gia homestay, thưởng thức ẩm thực, trò chơi dân gian và các hoạt động cuối tuần.