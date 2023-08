Tài sản bầu Đức vượt 3.100 tỷ đồng trong ngày thị trường chứng khoán rung lắc

Trong phiên giao dịch ngày 8/8, thị trường chứng khoán Việt Nam rung lắc trong biên độ hẹp khi kết phiên chỉ số VN-Index ghi nhận mức tăng 0,81 điểm để đóng cửa ở mức 1.242,23 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 23.200 tỷ đồng với hơn 1,19 tỷ cổ phiếu được sang tay.

Chỉ số HN-Index cũng tăng nhẹ 0,39 điểm để đóng cửa ở 246,07 điểm, trong khi Upcom-Index tăng 1,07 điểm để đóng cửa ở 93,64 điểm.

Trong ngày thị trường chứng khoán Việt Nam rung lắc trong biên độ hẹp, mã cổ phiếu HAG của CTCP Hoàng Anh Gia Lai tăng mạnh, có thời điểm tăng kịch trần và đóng cửa phiên giao dịch với mức tăng 6,86% so với phiên liền trước, tương đương mức tăng 630đ/cổ phiếu để đóng cửa ở mức giá 9.810đ/cổ phiếu. Cùng với đó, thanh khoản trong phiên giao dịch ngày 8/8 của cổ phiếu HAG cũng tăng mạnh với hơn 47 triệu cổ phiếu được sang tay. Đây cũng là mã cổ phiếu có thanh khoản lớn nhất trên sàn HoSE trong phiên giao dịch này.

Giá cổ phiếu HAG tăng mạnh trong bối cảnh giá heo hơi đồng loạt tăng mạnh trên nhiều địa phương thời gian gần đây, đặc biệt là tại khu vực miền Bắc với mức tăng lên tới 3.000 đồng/kg tại Thái Nguyên, Thái Bình và Tuyên Quang lên mức 63.000-64.000 đồng/kg cao nhất cả nước. Theo thống kê, giá heo hơi đã tăng khoảng 30% so với mức đáy thiết lập hồi cuối tháng 3/2023. Theo nhiều chuyên gia, ngành chăn nuôi heo sau nhiều năm có giá bán thấp, thậm chí có thời điểm giá bán thấp hơn giá thành rất nhiều, hiện đã có dấu hiệu chuyển biến tích cực trong trung hạn.

Tài sản của bầu Đức tăng mạnh cùng đà tăng của cổ phiếu HAG những phiên giao dịch gần đây

Đà tăng mạnh của cổ phiếu HAG không chỉ mang về niềm vui cho các cổ đông, mức tăng này cũng giúp khối tài sản của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức ghi nhận tăng thêm hàng trăm tỷ đồng. Theo đó, với việc đang trực tiếp nắm giữ gần 320 triệu cổ phiếu HAG, khối tài sản đại gia phố Núi ghi nhận mức tăng thêm hơn 201 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, khối tài sản bầu Đức trực tiếp nắm giữ đã vượt qua mốc 3.138 tỷ đồng nhờ đà tăng của cổ phiếu HAG trong những phiên giao dịch gần đây.

Sau phiên giao dịch giằng co của thị trường chứng khoán Việt Nam, nhận định về xu hướng thị trường trong phiên giao dịch ngày 9/8 chuyên gia của chứng khoán Vietcap dự báo thị trường sẽ tiếp tục rung lắc và phân hóa với sự giằng co của bên mua và bên bán. Hiện tại, chưa có bên nào tỏ ra chiếm ưu thế rõ rệt. Do đó, kịch bản VN-Index điều chỉnh giảm để kiểm định vùng hỗ trợ EMA5, EMA10 đang nằm tại vùng 1.223-1.233 điểm và tăng lên vùng kháng cự Fibonacci quanh 1.260 điểm đang có xác suất ngang nhau. Do đó, nhìn chung ở giai đoạn này, nhà đầu tư nên hạn chế mua mới hoặc các hoạt động trading liên tục.

Chuyên gia của CTCK Asean (Aseansc) dự báo trong phiên giao dịch 09/08, áp lực bán tại vùng kháng cự gần 1.245-1.250 điểm có thể khiến chỉ số VN-Index quay đầu giảm điểm trong phiên sáng, để kiểm tra vùng hỗ trợ gần 1.235-1.240 điểm, và xa hơn là vùng hỗ trợ 1.225-1.230 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

Lạc quan hơn, chuyên gia của CTCK Yuanta Việt Nam (Yuanta) nhận định thị trường có thể sẽ tiếp tục đà tăng trong phiên 09/08 mặc dù thị trường có thể sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh trong phiên. Đồng thời, biên độ điều chỉnh vẫn ở mức thấp cho thấy lực bán chưa quá mạnh và thị trường vẫn đang đi lên với tâm lý thận trọng khi đà tăng của thị trường chủ yếu phụ thuộc ở một vài nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đang trong giai đoạn biến động mạnh theo chiều hướng tích cực và dòng tiền lại có khuynh hướng dịch chuyển từ nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa sang nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức tăng. Do đó, Yuanta khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao nhưng hạn chế mua mới trong giai đoạn hiện tại khi chỉ số VN-Index đang tiệm cận gần vùng kháng cự 1.260-1.265 điểm.

