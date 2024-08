Ông "trùm" buôn xe Mercedes tại Việt Nam giàu cỡ nào?

Sau phiên tăng mạnh cuối tuần vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam diễn biến tích cực trong phiên giao dịch 19/8. Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 9,39 điểm để đóng cửa ở mức 1.261,62 điểm. Thanh khoản trên sàn HoSE đạt hơn 16.700 tỷ, giảm hơn 7.000 tỷ đồng so với phiên cuối tuần trước. Sàn HoSE có 267 cổ phiếu tăng giá, so với 152 mã giảm giá. Mức hiện tại cũng là vùng giá cao nhất trong một tháng, kể từ 19/7. Tính từ mức chốt phiên 1.184 điểm ngày 5/8, chỉ số của sàn HoSE đã tăng trở lại gần 80 điểm.

Trên sàn Hà Nội, chỉ số HNX-Index cũng tăng 0,86 điểm để đóng cửa ở mức 236,01 điểm. Chỉ số Upcom-Index tăng 0,28 điểm để đóng cửa ở mức 93,73 điểm.

Khối tài sản của đại gia Đỗ Tiến Dũng vượt mốc 300 tỷ đồng nhờ đà tăng của cổ phiếu HAX

Trong ngày thị trường chứng khoán Việt Nam tăng phiên thứ 2 liên tiếp, mã cổ phiếu HAX của CTCP Dịch Vụ Ô Tô Hàng Xanh - đơn vị phân phối xe sang Mercedes - Benz tại Việt Nam do đại gia Đỗ Tiến Dũng giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị có phiên giao dịch tích cực khi tăng kịch trần để đóng cửa ở mức 17.100đ/cổ phiếu cùng thanh khoản hơn 2,2 triệu cổ phiếu, gần gấp 2 lần so với phiên liền trước. Phiên tăng trần giúp HAX chạm mức giá cao nhất trong vòng 1 tháng, qua đó tiến sát vùng đỉnh 2 năm. Vốn hóa theo đó cũng tăng lên hơn 1.800 tỷ đồng.

Đà tăng mạnh của cổ phiếu HAX được hỗ trợ từ kết quả kinh doanh khởi sắc trong quý 2/2024. Cụ thể, doanh thu thuần ghi nhận 1.123 tỷ đồng, tăng trưởng 41% so với cùng kỳ. Khấu trừ các chi phí, Ô tô Hàng Xanh báo lãi trước thuế đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 530% so với cùng kỳ 2023. Tính chung nửa đầu năm, lợi nhuận trước thuế của HAX ghi nhận hơn 69 tỷ đồng, tương ứng tăng tới 585% so với cùng kỳ.

Cùng đà tăng của cổ phiếu HAX trong phiên giao dịch ngày 19/8, khối tài sản trên sàn chứng khoán của đại gia Đỗ Tiến Dũng ghi nhận tăng thêm hơn 20,5 tỷ đồng để vượt mức 319 tỷ đồng.

Sau hai phiên tăng điểm liên tiếp của chỉ số VN-Index để vượt mốc 1.260 điểm, nhận định về xu hướng thị trường trong phiên giao dịch ngày 20/8, chuyên gia CTCK Asean (Aseansc) duy trì quan điểm chỉ số tiếp diễn dao động hẹp và tích lũy lực cầu trên đà lên tiếp cận trở lại vùng đỉnh cũ. Nhà đầu tư tiếp tục giữ thành quả lợi nhuận đạt được, đồng thời có thể giải ngân ngắn hạn với tỷ trọng nhỏ vào nhóm cổ phiếu thể hiện sức mạnh giá ngắn hạn tích cực.

Chuyên gia CTCK KB Việt Nam (KBSV) nhận định chỉ số VN-Index tạo gap tăng điểm từ đầu phiên 19/08 và giữ nguyên thành quả đến cuối phiên, cho thấy lực cầu vẫn đang giữ nhịp chính cho chỉ số, và dòng tiền hấp thụ ổn định lượng cung bán ra.

VN-Index nhiều khả năng sẽ tiếp tục mở rộng đà hồi phục trước khi gặp áp lực rung lắc, điều chỉnh tại vùng cản kế tiếp quanh 1.270. Nhà đầu tư được khuyến nghị trải mua lại các vị thế trading gối đầu khi VN-Index hoặc các mã mục tiêu điều chỉnh về các vùng hỗ trợ gần.

Chuyên gia Công ty chứng khoán VCBS khuyến nghị các nhà đầu tư có thể cân nhắc, tận dụng những nhịp rung lắc trong phiên để lướt sóng với những nhóm cổ phiếu đang có xu hướng phục hồi từ vùng đáy sau khi đã ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh trước đó, hoặc vẫn đang tiếp tục xu hướng đi lên trung hạn bất chấp nhịp điều chỉnh của thị trường trong giai đoạn trước. Các nhóm ngành đáng chú ý là chứng khoán, may mặc, bán lẻ, dầu khí - xăng dầu.

Chuyên gia CTCK Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận định trong ngắn hạn, thị trường đang ở vùng trống về mặt thông tin. Nhà đầu tư ngắn, trung hạn nên duy trì tỷ trọng hợp lý, là cơ hội để xem xét cơ cấu danh mục các mã yếu kém hơn thị trường chung nếu có. Đối với các trường hợp gia tăng vượt mức trung bình nên chờ chỉ số VN-Index kiểm định vững chắc biên độ dưới 1.250 của kênh tích lũy.

