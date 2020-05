Đại gia tuần qua: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ dành 10 nghìn tỷ đồng cho kế hoạch mới

Thứ Bảy, ngày 30/05/2020 16:31 PM (GMT+7)

Doanh thu từ mảng kinh doanh bất động sản khu công nghiệp sẽ chiếm khoảng 10% tổng doanh thu của Vinhomes.

Vinhomes đầu tư 10.000 tỷ đồng vào bất động sản khu công nghiệp

Công ty cổ phần Vinhomes cho biết dự kiến năm 2020, Vinhomes sẽ lấn sân sang mảng văn phòng cho thuê và bất động sản công nghiệp.

Vinhomes sẽ ưu tiên đối tượng khách thuê là VinFast.

Theo đó, doanh nghiệp này sẽ đầu tư 10.000 tỷ đồng trong vòng 1-2 năm tới để phát triển mảng bất động sản công nghiệp tại các địa phương có lợi thế về cơ sở hạ tầng. Ngoài ra, mảng văn phòng cũng sẽ được tận dụng cho thuê bên trong các khu đô thị Vinhomes.

Dự kiến, trong tương lai, doanh thu từ mảng này sẽ chiếm khoảng 10% tổng doanh thu của Vinhomes.

Với quỹ đất lớn tại Hải Phòng, Vinhomes sẽ ưu tiên đối tượng khách thuê là VinFast và các đối tác trong chuỗi cung ứng cho nhà máy VinFast, sau đó tiếp tục mở rộng ra cho các doanh nghiệp khác ngoài thị trường.

Bầu Thụy rời ghế chủ tịch khách sạn Kim Liên

Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2020, Công ty CP Du lịch Kim Liên (chủ sở hữu khách sạn cùng tên) đã thống nhất không thực hiện tăng vốn điều lệ theo nghị quyết cổ đông bất thường trước đó.

Sau quá trình nghiên cứu thị trường và xem xét ý kiến của cổ đông, HĐQT khách sạn nhận thấy việc tăng vốn là không khả thi. Vì vậy, đã trình cổ đông thông qua việc không tăng vốn để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, cổ đông của khách sạn này vẫn thông qua việc tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư để triển khai dự án.

Cùng với việc không tăng vốn, HĐQT Kim Liên cũng thông qua đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch và Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Đức Thụy và ông Nguyễn Chí Kiên từ ngày 24/5.

Thay vào đó, cổ đông lớn nhất tại khách sạn - ThaiGroup đề cử thay thế 2 ứng viên HĐQT mới là ông Phan Mạnh Hùng và Trịnh Văn Thiệm. Trong đó, ông Thiệm đang là Tổng giám đốc của Bình Minh Group (cổ đông sở hữu 11% vốn khách sạn).

Đồng thời, ông Thiệm cũng sẽ là người đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT mới tại khách sạn Kim Liên từ ngày 24/5.

Sếp Thế Giới Di Động rời ban lãnh đạo PNJ

Theo tin từ CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), ông Robert Alan Willett đã có đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 28/5. Dự kiến đại hội cổ đông thường niên tổ chức ngày 10/6 tới đây sẽ bầu một thành viên HĐQT để thay thế vị trí của ông Willett.

Ông Willett sinh năm 1947, quốc tịch Anh, từng là Giám đốc điều hành BestBuy International. Từ tháng 4/2013 đến nay, ông Willett còn là Thành viên HĐQT kiêm Cố vấn cao cấp của một doanh nghiệp bán lẻ có tiếng khác tại Việt Nam là CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG).

Trong thời gian từ ngày 21/11 đến 6/12/2019, ông Willett đã mua 400.000 cổ phiếu PNJ với giá 61.050 đồng/cp theo chương trình ESOP. PNJ cho biết ông Willet chưa đủ điều kiện thâm niên để được mua cổ phiếu ESOP nhưng do có nhiều đóng góp nên được phát hành riêng 400.000 cổ phiếu với giá chiết khấu 25% so với giá thị trường, cụ thể là giảm 25% so với giá đóng cửa bình quân 10 phiên giao dịch liên tiếp từ 9/9 đến 20/9/2019.

Công ty liên quan ông Trịnh Văn Quyết thay chủ tịch

Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes đã bầu bà Bùi Hải Huyền lên đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐQT thay thế bà Hương Trần Kiều Dung từ ngày 25/5.

Cụ thể, công ty bất động sản nằm trong hệ sinh thái tập đoàn FLC này vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm bà Bùi Hải Huyền – Thành viên HĐQT công ty giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 25/5.

Cùng ngày, FLCHomes cũng miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT với bà Hương Trần Kiều Dung.

Hồi tháng 3 trước đó, bà Bùi Hải Huyền cũng chính là nhân sự được Tập đoàn FLC bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc thay cho bà Hương Trần Kiều Dung.

Thực tế, tân chủ tịch tại FLCHomes cũng là nhân sự đã gắn bó từ lâu với các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của FLC.

Trong đó, bà Huyền từng là Phó tổng giám đốc Tập đoàn FLC, hiện tại bà cũng đang là Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nông dược H.A.I.

Đề nghị truy tố nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Petroland

Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Bùi Minh Chính, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (Petroland) cùng 8 đồng phạm về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, lập khống 17/21 hợp đồng, gây thất thoát của Petroland hơn 50 tỉ đồng.

Trong 8 bị can đồng phạm, có nhiều bị can là thuộc cấp của Bùi Minh Chính; ngoài ra có bị can Nguyễn Bá Hội, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Khôi Nguyên; Nguyễn Thế Công, nguyên Giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển Bình An...

Với số tiền của Petroland bị rút ruột, có dùng vào việc phục vụ các khoản chi tiêu cho cá nhân trong ban lãnh đạo Petroland...

