Đại gia tuần qua: Choáng với kho tiền hàng vạn tỷ đồng của đại gia dầu khí

Có kho tiền hàng vạn tỷ đồng gửi ngân hàng, đại gia dầu khí thu về bao nhiêu tiền lãi?

"Kho tiền" (bao gồm tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn dưới 1 năm) của Tổng công ty khí Việt Nam PV Gas lên tới hàng vạn tỷ đồng. Riêng lượng tiền lãi từ gửi ngân hàng cũng đóng góp đáng kể vào lợi nhuận của doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm nay.

PV Gas sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi lớn nhất lên tới 39.759 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,7 tỷ USD, đứng đầu trong các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán. Con số này chiếm 46% tổng tài sản của GAS và tăng 16% (3.900 tỷ đồng) so với cuối năm ngoái. Sau 9 tháng, khoản tiền gửi ngân hàng này đã đem về cho công ty hơn 1.570 tỷ đồng lãi.

PV Gas có kho tiền khủng

Ngày 2/11, gần 7.000 tỷ đồng cổ tức sẽ về tài khoản cổ đông của Tổng công ty khí Việt Nam. Theo phương án đã được cổ đông thông qua, tổng công ty sẽ trả cổ tức tiền mặt năm 2022 tỷ lệ 36% mệnh giá và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20% (sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được 2 cổ phiếu mới). Tức tổng tỷ lệ chia thưởng đạt đến 56%, mức chia thưởng cao nhất từ trước đến nay.

PV GAS đã chốt danh sách cổ đông chia cổ tức tiền mặt 2022 ngày 30/8 và thưởng cổ phiếu ngày 25/9 vừa qua. Lượng cổ phiếu phát hành thêm dự kiến sẽ về tài khoản nhà đầu tư và được giao dịch trong tháng 11.

Nuôi heo đem về cho doanh nghiệp của đại gia Trương Sỹ Bá hơn 900 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023, CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam ghi nhận 1.219 tỷ đồng doanh thu, giảm 37% so với cùng kỳ. Giá vốn giảm 37% xuống 1.076 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 143 tỷ đồng, giảm 34% so với quý III/2022.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh thu BAF đạt 3.625 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ. Trong đó, nông sản là mảng mang về nguồn thu lớn nhất với 2.679 tỷ đồng, chiếm 74%, giảm 32% so với cùng kỳ. Tiếp theo là mảng chăn nuôi với 928 tỷ đồng, giảm 3% so với 9 tháng đầu năm 2022.

Lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đạt 53 tỷ đồng, lãi ròng đạt 51 tỷ đồng, giảm lần lượt 81%, 82% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh, BAF cho biết, giá bán từ đầu năm duy trì ở nền thấp hơn so với cùng kỳ. Sản lượng heo bán ra chưa tăng tương ứng với quy mô đàn và các trang trại mới được đưa vào vận hành trong năm nay. Do đó, công ty đã giữ lại được lượng heo cai sữa để nuôi bán thịt thay vì phải bán heo cai sữa như trước đây.

Bên cạnh đó, công ty đã cắt giảm hoạt động kinh doanh thương mại nông sản theo lộ trình để tập trung nguồn lực vào hoạt động chăn nuôi chuỗi khép kín, đúng theo chiến lược đề ra.

Đại gia lọc hóa dầu có gần 40 nghìn tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng

CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn vừa công bố BCTC quý 3/2023 với doanh thu tinh đạt 37,755 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn với mức gần 13% còn 33,925 tỷ đồng giúp lợi nhuận gấp 5,8 lần tăng 3,830 tỷ đồng.

BSR ghi nhận 3,260 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ, gấp 6,8 lần so với cùng kỳ năm trước. EPS tăng từ 127 đồng lên 1,052 đồng.

Lọc hóa dầu Bình Sơn làm ăn có lãi

Theo trình tự BSR, quý 3/2023 giá nguyên liệu đầu tháng 7 đã tăng từ 80,05 USD/thùng lên 94 USD/thùng trong tháng 9/2023. Bờ viền đó, khoảng cách giữa giá sản phẩm và giá dầu thô quý 3/2023 tốt hơn quý 3/2022. Với lợi ích từ giá dầu thô tăng và khoảng cách giá tốt đã làm cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh quý 3/2023 lợi hơn cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của BSR tại ngày 30/9 đạt 88,917 tỷ đồng, tăng 10.000 tỷ đồng so với số đầu năm. Trong đó, số tiền gửi và tiền mặt của doanh nghiệp sử dụng tỷ lệ lớn nhất trong tổng tài sản, ở mức 36,496 tỷ đồng, tăng hơn 12.000 tỷ đồng sau 9 tháng và tăng hơn 7.000 tỷ đồng sau một quý.

Thế giới Di động của đại gia Nguyễn Đức Tài thu về bao nhiêu tiền từ việc bán Iphone 15?

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động vừa công bố sơ bộ doanh thu 9 tháng đầu năm với 86.858 tỷ doanh thu, giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 64% mục tiêu năm. Trong đó, chuỗi Điện Máy Xanh đóng góp 48% vào tổng doanh thu, chuỗi Thế Giới Di Động là 23,8%, Bách Hoá Xanh chiếm 25,7%.

Lũy kế 9 tháng, tổng doanh thu của hai chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đạt 62.400 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ.

Trong quý III, tổng doanh thu củaThế Giới Di Động và Điện Máy Xanh đạt hơn 20.800 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ và giảm 4% so với quý II (mùa cao điểm máy lạnh).

Riêng tháng 9, tổng doanh thu hai chuỗi đạt hơn 7.200 tỷ đồng, tăng 7% so với tháng 8 nhờ bán hàng điện thoại trong các đợt ra mắt sản phẩm mới và máy tính xách tay trong mùa tựu trường. Trong đó, riêng sản phẩm iPhone 15 đóng góp gần 600 tỷ đồng từ hơn 18.000 sản phẩm bán ra.

Tổng doanh thu trên kênh online 9 tháng đầu năm đạt gần 17.500 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]