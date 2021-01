Đại gia tuần qua: "Chia tay" ông Phạm Nhật Vượng, Vinmart lần đầu có lãi

Thứ Bảy, ngày 30/01/2021 16:22 PM (GMT+7)

Hệ thống bán lẻ VinCommerce của Tập đoàn Masan lần đầu đạt EBITDA dương trong quý IV/2020 với lợi nhuận 16 tỷ đồng.

Về tay đại gia Masan,VinMart bắt đầu báo lãi

Kết thúc năm tài chính 2020, Tập đoàn Masan hoàn thành kế hoạch được đại hội cổ đông thông qua. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 77.218 tỷ đồng, tăng 107% so với năm 2019 và lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông công ty đạt 1.234 tỷ đồng trong năm 2020.

Doanh thu của Masan tăng mạnh do việc hợp nhất hệ thống bán lẻ VinCommerce từ đầu năm. Tuy nhiên, do chuỗi siêu thị này vẫn còn lỗ nên lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ.

Quý 4/2020, VinCommerce đạt doanh thu 7.300 tỷ đồng.

Đặc biệt, VinCommerce lần đầu có EBITDA (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) dương trong quý IV/2020 dù con số còn rất khiêm tốn.

Cụ thể, quý 4/2020, VinCommerce đạt doanh thu 7.300 tỷ đồng với lợi nhuận EBITDA 16 tỷ đồng, tương đương biên EBITDA 0,2%. Biên EBITDA của VinCommerce trong năm nay được cải thiện từ mức âm 4,8% vào quý 1 và âm 8,4% trong quý 2 khi chịu ảnh hưởng bởi biện pháp giãn cách xã hội do dịch bệnh lên âm 3% vào quý 3 trước khi đạt mức dương trong quý 4.

Tuy nhiên, lũy kế cả năm 2020, EBITDA của VinCommerce vẫn âm 1.234 tỷ đồng. Tỷ suất EBITDA tương ứng âm 4%.

CEO 36 tuổi của Sunshine vào ban lãnh đạo Kienlongbank

Ngân hàng Kienlongbank vừa bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT mới nhiệm kỳ 2018-2022 gồm ông Lê Hồng Phương và bà Trần Thị Thu Hằng. Đây đều là hai nhân sự đến từ các tập đoàn liên quan lĩnh vực bất động sản.

Bà Trần Thị Thu Hằng sinh năm 1985, đang giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Sunshine, một trong những chủ đầu tư bất động sản lớn ở khu vực phía Bắc. Bà Hằng đồng thời là lãnh đạo nhiều công ty thành viên của Sunshine. Trước đó, bà có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng, trải qua một số vị trí quản lý ở LienVietPostBank và MSB.

Bà Trần Thị Thu Hằng sinh năm 1985, đang giữ chức Tổng giám đốc Tập đoàn Sunshine

Còn ông Lê Hồng Phương sinh năm 1976, từng làm quyền Tổng giám đốc Ngân hàng Quốc Dân (NCB) và hiện là Tổng giám đốc BBGroup. Đây là một doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, tài chính, năng lượng, F&B.

Chủ tịch HĐQT hiện nay của BBGroup là ông Vũ Quang Bảo. Ông Bảo cũng đồng thời là cổ đông lớn nhất sở hữu 65% vốn điều lệ doanh nghiệp. Ông Bảo là Tổng giám đốc Bitexco còn anh trai ông Vũ Quang Hội là Chủ tịch tập đoàn này.

Vincom Retail của ông Vượng giảm 16% năm 2020 vì Covid-19

Báo cáo tài chính quý IV/2020 của Công ty CP Vincom Retail mới công bố cho thấy hoạt động kinh doanh và vận hành các trung tâm thương mại của doanh nghiệp đã ổn định trở lại trong giai đoạn cuối năm 2020. Tuy nhiên, tính chung cả năm, kết quả kinh doanh của công ty vẫn chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch Covid-19.

Cụ thể, tính riêng 3 tháng cuối năm vừa qua, nhà quản lý và vận hành các trung tâm thương mại của Vingroup ghi nhận 3.253 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 17% so với cùng kỳ 2019. Đây là quý tăng trưởng doanh thu duy nhất mà Vincom Retail ghi nhận được trong năm 2020 vừa qua, sau 3 quý sụt giảm liên tiếp.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo doanh nghiệp, mức tăng doanh thu nói trên chủ yếu đến từ khoản tăng thêm ở mảng chuyển nhượng bất động sản (tăng hơn 760 tỷ đồng) do bàn giao 2 dự án nhà phố thương mại lớn ở Mỹ Tho và Bạc Liệu. Trong khi đó, hoạt động kinh doanh chính là cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp dịch vụ liên quan của công ty vẫn giảm hơn 300 tỷ đồng trong quý.

Nhờ đà tăng doanh thu nói trên mà doanh nghiệp quản lý 80 trung tâm thương mại của Vingroup thu về 1.572 tỷ đồng lãi gộp sau 3 tháng, tăng 13%.

Novaland của "ông trùm" Bùi Thành nhơn lãi lớn nhờ bán vốn tại một loạt công ty

Trong quý IV/2020, doanh thu thuần của Novaland đạt 1.223 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, Novaland hạch toán khoản lãi gần 800 tỷ vào doanh thu hoạt động tài chính từ việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần vốn góp tại nhóm công ty Nova Nippon và Sun City.

Nhờ đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của đại gia địa ốc phía Nam trong quý cuối năm lên tới 862 tỷ đồng trong khi chỉ tiêu này cùng kỳ 2019 âm 138 tỷ đồng.

Novaland của "ông trùm" Bùi Thành nhơn lãi lớn nhờ bán vốn tại một loạt công ty

Tuy nhiên, trong quý IV/2019, Novaland ghi nhận khoản lãi đột biến giao dịch mua rẻ từ chênh lệch đánh giá lại giữa phần sở hữu của tập đoàn trong giá trị hợp lý của tài sản thuần lớn hơn giá phí khoản đầu tư mua các công ty con mới trong kỳ. Các khoản thu nhập khác đột biến này không xuất hiện trong quý IV/2020.

Do đó, lợi nhuận ròng của Novaland trong 3 tháng cuối năm 2020 chỉ đạt 586 tỷ đồng, sụt giảm tới 75% so với mức lãi sau thuế 2.302 tỷ cùng kỳ 2019. Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần của Novaland đạt 5.026 tỷ, sụt giảm tới 54% so với 2019. Điểm sáng trong hoạt động của doanh nghiệp bất động sản này là biên lợi nhuận gộp tăng thêm 7% lên 36%.

Trong bối cảnh nguồn thu từ chuyển nhượng bất động sản giảm nghiêm trọng, Novaland lại có nguồn thu 6.210 tỷ đồng từ hoạt động tài chính năm 2020.

Trong năm qua, Novaland bán toàn bộ vốn góp tại các công ty Bất động sản Phong Điền, Nova Nippon, Sun City, một phần vốn tại Cảng Phú Định, Phú Trí với tổng giá trị giao dịch lên tới 10.860 tỷ đồng và lãi 3.358 tỷ đồng. Ngoài ra, đại gia địa ốc này còn ghi nhận 2.384 tỷ đồng tiền lãi từ việc đánh giá lại khoản đầu tư ở các công ty con sau khi hoàn tất sáp nhập vào tập đoàn trong kỳ.

FLC Faros của tỷ phú Thanh Hoá báo lãi gấp đôi cùng kỳ

FLC Faros mới công bố báo cáo tài chính quý IV/2020 cho thấy doanh thu thuần hợp nhất đạt 245 tỷ đồng, giảm 81,5% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận ròng đạt 151 tỷ đồng.

Theo giải trình của công ty, doanh thu và lợi nhuận gộp tương ứng giảm sút là do hoạt động kinh doanh quý IV vừa qua bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và không còn ghi nhận khoản doanh thu từ bán căn hộ Dự án 18 Phạm Hùng của công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Tài chính và Quản lý tài sản RTS.

Về kết quả kinh doanh quý IV/2019, FLC Faros ban đầu báo lãi 101 tỷ đồng. Tuy nhiên ngày 21/1 vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt công ty này 170 triệu đồng vì công bố thông tin sai lệch liên quan tới báo cáo tài chính năm 2018 và 2019.

Sau quyết định xử phạt này, FLC Faros đã điều chỉnh hồi tố số lợi nhuận sau thuế quý IV/2019 xuống còn 66 tỷ đồng, tương đương giảm 35% so với số ban đầu.

Nếu so với số sau hồi tố, lợi nhuận quý IV/2020 của FLC Faros tăng trưởng 129%; nếu so với số trước hồi tố, mức tăng trưởng là 50%.

