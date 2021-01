Hệ sinh thái của đại gia Lê Văn Tám- ông chủ tòa lâu đài nghìn tỷ tại khu đất vàng đắt bậc nhất Phú Thọ

Thứ Hai, ngày 25/01/2021 19:16 PM (GMT+7)

Không chỉ có nhiều công ty thành viên hoạt động trong nước, đại gia xăng dầu Hải Linh Lê Văn Tám còn có một Công ty thương mại hoạt động tại Singapore và nhiều dự án đang thực hiện.

Đại gia xăng dầu Hải Linh Lê Văn Tám.

Về qua TP.Việt Trì (Phú Thọ), không ai là không bị thu hút bởi "siêu lâu đài" được nhắc tới nằm ngay mặt đường Nguyễn Tất Thành, sát Công viên Văn Lang thuộc khu Vòng 1, xã Trưng Vương, TP.Việt Trì. Đây là vị trí đất vàng đắc địa, với giá đất giao dịch được xem là cao nhất tại tỉnh này.

Khởi công đầu năm 2019, tòa lâu đài được xây dựng làm trụ sở, văn phòng kinh doanh của Công ty TNHH Hải Linh (Công ty Hải Linh), có địa chỉ tại khu 6, xã Sông Lô, TP.Việt Trì, Phú Thọ.

Theo tìm hiểu, Công ty Hải Linh do vợ chồng đại gia Lê Văn Tám thành lập từ năm 2002.

Sau gần 20 năm thành lập, Công ty Hải Linh vươn lên trở thành một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất cả nước hoạt động trong lĩnh vực xăng dầu và dịch vụ logistics.

Tính đến tháng 12/2020, vốn điều lệ của doanh nghiệp này là 1.700 tỷ đồng. Cổ đông lớn nhất là ông Lê Văn Tám (nắm 68,67% vốn) hiện đang là Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc. Cổ đông còn lại là bà Nguyễn Thị Hải sở hữu 31,33% vốn điều lệ.

Chia sẻ trên báo Phú Thọ, ông Lê Văn Tám cho biết, Hải Linh có 7 đơn vị thành viên đang hoạt động trong nước (trong đó tại Phú Thọ có 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH Hải Linh và Công ty TNHH MTV Dầu khí Hải Linh Tây Bắc). Ngoài các đơn vị hoạt động trong nước, Hải Linh còn có một Công ty thương mại hoạt động tại Singapore và nhiều dự án đang thực hiện.

Hải Linh Tây Bắc được thành lập năm 2015, trụ sở tại khu 2, xã Sông Lô, TP.Việt Trì, do ông Nguyễn Xuân Tùng làm Chủ tịch công ty kiêm Tổng Giám đốc.

Trong hệ sinh thái của đại gia Lê Văn Tám, không thể không nhắc đến Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước. Doanh nghiệp có trụ sở tại số 99, đường Phan Văn Bảy, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM với vốn điều lệ là 2.415 tỷ đồng, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất điện (Xây dựng nhà máy nhiệt điện).

Công ty này được thành lập từ năm 2008, chủ sở hữu là Công ty Power (JV) Company Hong Kong Limited. Đến tháng 4/2019, Điện lực Hiệp Phước mới sang tên, đổi chủ về thuộc sở hữu của Công ty Hải Linh.

Công ty này thực hiện nhiều dự án như: Kho xăng dầu ngoại quan ở Cái Mép - Vũng Tàu có sức chứa 120.000m3 và đang được nâng công suất lên 320.000m3; Dự án xây dựng bể chứa khí hóa lỏng thiên nhiên sức chứa 220.000m3 tại Cái Mép Vũng Tàu hay dự án Nhà máy điện khí Hiệp Phước 1 (công suất 1.000MKW), nhà máy điện khí Hiệp Phước 2 (công suất 1.500MKW).

Đạt doanh thu "khủng" nhưng lãi của Hải Linh lại rất "khiêm tốn".

Theo dữ liệu của PV, tất cả các quyền và lợi ích phát sinh từ các hợp đồng liên quan đến nhà máy điện Hiệp Phước của Công ty TNHH Điện Lực Hiệp Phước tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TPHCM (theo Giấy chứng nhận quyền dụng đất số O 425647 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 23/08/1999 cho Công ty Điện Lực Hiệp Phước; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 829726 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/12/1997 cho Công ty Điện Lực Hiệp Phước; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A 829736 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25/12/1997 cho Công ty Điện Lực Hiệp Phước) đang được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ.

Ngoài ra, theo thông tin từ website của Tổng Cục thuế (bộ Tài chính), đại gia Lê Văn Tám còn là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH MTV Hải Linh Bắc Ninh; Công ty TNHH MTV dầu khí Hải Linh Hà Nam.

Về tình hình kinh doanh của Công ty Hải Linh, từ năm 2017 đến 2019, doanh nghiệp này luôn đạt doanh thu trên 10.000 tỷ đồng, song lãi thuần chỉ ở mức vài chục tỷ đồng.

Cụ thể, năm 2017, doanh thu của Công ty Hải Linh đạt 11.549 tỷ đồng, lãi thuần là 39,5 tỷ đồng. Còn năm 2018 doanh thu đạt 17.663 đồng và lãi thuần chỉ đạt 25 tỷ đồng. Đến năm 2019, doanh thu thuần của công ty Hải Linh cán mức gần 19.000 tỷ đồng, tuy nhiên, lãi thuần chỉ vỏn vẹn 46 tỷ đồng.

Theo dữ liệu của PV, vợ chồng đại gia Lê Văn Tám đã dùng cổ phần của mình tại Công ty Hải Linh để đảm bảo cho chính công ty này thế chấp tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/he-sinh-thai-cua-dai-gia-le-van-tam-ong-chu-toa-lau-d...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/he-sinh-thai-cua-dai-gia-le-van-tam-ong-chu-toa-lau-dai-nghin-ty-tai-khu-dat-vang-dat-bac-nhat-phu-tho-a353829.html