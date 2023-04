Bỏ túi thêm hơn 150 tỷ, nữ Chủ tịch 62 tuổi sở hữu khối tài sản 4.900 tỷ đồng

Trong phiên giao dịch ngày 20/4, thị trường chứng khoán Việt Nam giao dịch rằng co trong biên độ hẹp. Kết phiên, chỉ số VN-Index tăng 0,27 điểm để đóng cửa ở mức 1.049,25 điểm. Chỉ số HN-Index cũng tăng 0,76 điểm để đóng cửa ở mức 206,61 điểm, trong khi đó chỉ số Upcom-Index giảm 0,26 điểm để đóng cửa ở 77,85 điểm.

Trong phiên giao dịch rằng co của VN-Index, mã cổ phiếu VHC của CTCP Vĩnh Hoàn lại ghi nhận mức tăng mạnh 1.900đ/cổ phiếu tương đương tăng 3,17% so với phiên liền trước để đóng cửa ở mức 61.900đ/cổ phiếu.

Với đà tăng của VHC trong phiên giao dịch ngày 20/4, khối tài sản của Chủ tịch Trương Thị Lệ Khanh cũng tăng thêm hơn 150 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường, nữ Chủ tịch 62 tuổi đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá 4.900 tỷ đồng.

“Nữ hoàng cá tra” Trương Thị Lệ Khanh đang sở hữu khối tài sản 4.900 tỷ đồng

Trái ngược với đà tăng mạnh của thị giá cổ phiếu những phiên giao dịch gần đây, VHC vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2023 với lợi nhuận giảm mạnh tới tới 60% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu quý 1 của VHC đạt 2.221 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm mạnh hơn giá vốn khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 51% xuống còn 384 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 23,8% xuống chỉ còn 12,8%.

Trong khi doanh thu tài chính tăng 17% do lãi từ gửi và chênh lệch tỷ giá hối đoái đã thực hiện, chi phí tài chính của doanh nghiệp lại tăng gấp đôi, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 17% so với cùng kỳ, chi phí bán hàng giảm 40%. Kết quả, Vĩnh Hoàn thu về gần 219 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 1, giảm tới 60% so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm cuối tháng 3, tổng tài sản Vĩnh Hoàn tăng nhẹ so với hồi đầu năm lên mức 11.665 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 66%. Lượng tiền mặt quý này tăng thêm 300 tỷ so với hồi đầu năm lên 847 tỷ đồng, trong đó các khoản tương đương tiền lại giảm 90% xuống còn vỏn vẹn 819 triệu đồng. Hàng tồn kho tăng 18% lên 3.316 tỷ đồng.

Đáng chú ý Vĩnh Hoàn là một trong những doanh nghiệp đang lỗ nặng khi tham gia đầu tư chứng khoán. Cụ thể, doanh nghiệp của “nữ hoàng cá tra” có danh mục đầu tư chứng khoán với giá gốc 179 tỷ đồng, nhưng công ty lại phải trích lập dự phòng giảm giá gần 84 tỷ đồng, tương đương mức lỗ gần 47%.

Trong đó, khoản đầu tư vào NLG có giá gốc 77 tỷ đồng và đang phải dự phòng 32,5 tỷ, tương đương lỗ 42%; DXS có giá gốc 57 tỷ đồng, đang phải dự phòng 39 tỷ, tương đương lỗ 67%; KBC giá gốc 32 tỷ đồng nhưng đang lỗ 23%. Ngoài ra, các khoản đầu tư vào cổ phiếu khác của công ty có giá gốc 11 tỷ đồng nhưng cũng đang lỗ 42%.

Sau phiên giao dịch rằng co, nhận định về xu hướng thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch ngày 21/4, chuyên gia của Công ty chứng khoán Bản Việt (VCSC) dự báo lực bán có thể được thúc đẩy trở lại sau phiên hồi phục với thanh khoản thấp ngày thứ Năm. Theo đó, chỉ số VN-Index có thể ghi nhận một phiên giảm điểm về vùng hỗ trợ tại 1.035-1.040 điểm trước khi có thể hình thành những nhịp phục hồi kỹ thuật. Khi đó, các chỉ số như VNMidcap và VNSmallcap cũng sẽ kiểm định hỗ trợ của tại 1.313 và 1.053 điểm. Tuy nhiên, nếu các chỉ số tiếp tục giảm sau đó và vi phạm các ngưỡng trợ nói trên, tín hiệu ngắn hạn của thị trường chung sẽ chuyển về mức Tiêu cực. Khi đó, những mã có khả năng đi ngược thị trường sẽ ngày càng ít đi.

Chuyên gia của CTCK Asean (Aseansc) cho rằng khả năng thị trường sẽ cần phải tích lũy thêm trước khi có xu hướng rõ ràng hơn. Dự báo trong phiên giao dịch 21/04, sự giằng co có thể sẽ diễn ra giữa lực mua tại hỗ trợ 1.040–1.045 điểm và lực bán tại kháng cự 1.050–1.055 điểm, trước khi có sự phân định xu hướng rõ ràng hơn về cuối ngày.

Chuyên gia của CTCK Vietcombank (VCBS) nhận định về góc nhìn kỹ thuật việc VN-Index kết phiên 20/04 hình thành nến Spinning top thể hiện sự lưỡng lự của nhà đầu tư sau phiên giảm điểm. Xét về khung đồ thị giờ, chỉ báo MACD và RSI đã hình thành đáy 2 cho tín hiệu phân kỳ dương báo hiệu tín hiệu phục hồi của thị trường. Nếu lực cầu gia tăng tốt trở lại, VN-Index hoàn toàn có thể quay lại khu vực điểm giao cắt với MA20 quanh 1.060 ngay trong các phiên tới.

Chuyên gia của CTCK MB (MBS) cho rằng về kỹ thuật, chỉ số VN-Index đang đi ngang ở vùng 1.050 điểm sang phiên thứ 4 liên tiếp với thanh khoản giảm dần, khả năng chỉ số này điều chỉnh xuống phía dưới có xác suất cao hơn là phồi phục khi vẫn nằm dưới các ngưỡng cản quan trọng ở: 1.052; 1.055; và 1.058 điểm.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bo-tui-them-hon-150-ty-nu-chu-tich-62-tuoi-so-huu-khoi-tai-san-4-900-...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/bo-tui-them-hon-150-ty-nu-chu-tich-62-tuoi-so-huu-khoi-tai-san-4-900-ty-ong-a604126.html