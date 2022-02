Thế Giới Di Động công bố đạt kỷ lục doanh thu với hơn 16.000 tỷ đồng trong tháng 1/2022

Theo công bố của CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã: MWG), MWG lập kỷ lục mới trong tháng 1/2022 với hơn 16.000 tỷ đồng tổng doanh thu và 2.300 tỷ đồng doanh thu online do mùa bán hàng cao điểm phục vụ Tết Nguyên Đán 2022 diễn ra trọn trong tháng đầu năm.

Như vậy, tháng 2 năm nay không có thời gian bán hàng trước Tết và chỉ mở cửa hoạt động 75% thời gian của tháng bình thường. Do đó, MWG cho biết sẽ công bố báo cáo kinh doanh cho cả mùa Tết (hai tháng đầu năm) để có ý nghĩa so sánh so với cùng kỳ.

Trong tháng 1, chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) đạt doanh số cao nhất từ trước đến nay là 13.500 tỷ đồng, nhờ không để xảy ra tình trạng thiếu hàng bán trong bối cảnh nguồn cung khan hiếm; triển khai các chương trình khuyến mãi và chuẩn bị về nguồn lực để đảm bảo năng lực giao hàng – lắp đặt không bị gián đoạn trong mùa cao điểm.

Thế Giới Di Động (MWG) lập kỷ lục doanh thu tháng, sắp mở cửa hàng ở Indonesia (Ảnh: dienmayxanh.com)

MWG cho biết Topzone mở thêm 8 cửa hàng mô hình AAR và 1 cửa hàng độc lập APR mới trong tháng 1/2022, nâng tổng số điểm bán lên 19 và hiện diện tại 14 tỉnh thành. Như vậy, chỉ sau 4 tháng chính thức ra mắt trên thị trường, Topzone đã trở thành đại lý ủy quyền cao cấp nhất của Apple tại Việt Nam với mạng lưới cửa hàng, độ phủ và thị phần lớn nhất.

Sau khi hết hiệu ứng ra mắt sản phẩm mới và Topzone mở thêm nhiều cửa hàng ở thị trường tỉnh, doanh số cửa hàng đã đi vào ổn định ở mức 8-10 tỷ đồng/tháng.

Ngày 10/1, MWG thử nghiệm 12 cửa hàng độc lập bán lẻ: sản phẩm mẹ và bé (AVAKids); đồ thể thao (AVASport); thời trang (AVAFashion); đồng thời, triển khai shop-in-shop kinh doanh: trang sức (AVAJi) tại cửa hàng TGDĐ và xe đạp (AVACycle) tại cửa hàng ĐMX. Do khai trương ngay trong dịp Tết, các điểm bán thuộc chuỗi AVA đã có bước khởi đầu thuận lợi và đóng góp hơn 50 tỷ đồng doanh thu.

Về chuỗi Bách Hoá Xanh, với hơn 2.100 cửa hàng và kênh online, chuỗi ghi nhận doanh thu hơn 2.400 tỷ trong tháng 1 nhờ nhu cầu mua sắm hàng tăng cao trong dịp Tết. Doanh số Bách Hoá Xanh dự kiến sẽ thấp nhất trong tháng 2 do sức mua FMCGs (ngành hàng tiêu dùng nhanh) giảm mạnh ngay sau Tết và chuỗi tích cực triển khai khuyến mãi để xử lý hàng tồn kho.

Một cửa hàng Bluetronics tại Campuchia (Ảnh: Cambo-report/MWG).

Về kế hoạch 2022, MWG đặt mục tiêu 140.000 tỷ đồng doanh thu, 6.350 tỷ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 14% và 30% so với năm 2021.

Trong đó, TGDĐ/ĐMX vẫn là trụ cột mang lại dòng tiền chính, đóng góp 75%-80% doanh thu cho MWG thông qua mở mới Trung tâm Điện máy, ĐMX Supermini, Topzone và phát triển mạng lưới công tác viên đại lý; nâng size cửa hàng/ chuyển đổi từ TGDĐ sang ĐMX đối với những cửa hàng đang có doanh thu cao và ở khu vực còn nhiều tiềm năng; kinh doanh thêm sản phẩm mới để tăng doanh số cho cửa hàng hiện hữu và đẩy mạnh doanh thu để đưa Bluetronics đạt điểm hòa vốn và "lấn sân" sang thị trường Indonesia.

Tháng 12/2019, MWG ra mắt cửa hàng bán lẻ điện máy đầu tiên – Bluetronics tại Campuchia. Hết năm 2021, MWG có tổng cộng 50 cửa hàng Bluetronics.

Về Bách Hoá Xanh, chuỗi sẽ tạm ngưng mở mới để củng cố nền tảng vận hành, chuẩn bị cho mở rộng từ năm 2023.

Trong năm 2022, MWG cho biết chuỗi này sẽ tập trung vào thu hút lôi kéo khách hàng và tích cực cải thiện doanh thu, nâng cao chất lượng và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi với giá bán cạnh tranh để biến hàng tươi sống trở thành thành điểm đến của chuỗi. Bách Hoá Xanh được kỳ vọng đóng góp 20%-25% doanh số cho tập đoàn.

Sau khi An Khang được hợp nhất vào kết quả kinh doanh của tập đoàn, MWG cho biết sẽ đầu tư cho chuỗi này cả về tài chính và đội ngũ lãnh đạo chuyên trách để xử lý những vấn đề trọng yếu ở những cửa hàng hiện tại nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng và xây dựng mô hinh kinh doanh mới - nâng cấp hơn để tăng tốc nhân rộng sau khi hoàn thiện.

Ngoài ra, các chuỗi tập trung vào tối ưu năng lực mua hàng và đầu tư mạnh cho các chương trình thúc đẩy bán hàng sản lượng lớn để tăng doanh thu và lợi nhuận tuyệt đối. Công ty cũng tiếp tục thử nghiệm/phát triển các ngành hàng/chuỗi mới để chuẩn bị động lực tăng trưởng cho tương lai.

