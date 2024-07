Sở hữu kho tiền khủng, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã rót bao nhiêu tiền vào VinFast?

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2024 của Tập đoàn Vingroup do tỷ phú Phạm Nhật Vượng giữ vị trí Chủ tịch cho thấy doanh thu thuần đạt 43.304 tỷ đồng, tương đương 91,6% kết quả cùng kỳ 2023. Đóng góp vào tổng doanh thu thuần có 22.353 tỷ đồng doanh thu chuyển nhượng bất động sản, chiếm tỷ trọng 51,6%.

Doanh thu thuần cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đạt 320 tỷ đồng. Doanh thu thuần cung cấp dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và các dịch vụ liên quan đạt 1.436 tỷ đồng. Doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ bệnh viện và các dịch vụ liên quan đạt 1.097 tỷ đồng và từ cung cấp hoạt động giáo dục và các dịch vụ liên quan đạt 1.189 tỷ đồng. Trong kỳ, hoạt động sản xuất mang về cho Vingroup 8.127 tỷ đồng, doanh thu khác ghi nhận 8.782 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ.

Sau khi trừ giá vốn bán hàng, VIC ghi nhận lợi nhuận gộp hơn 8.556 tỷ đồng, giảm hơn 2.000 tỷ đồng so với cùng kỳ 2023. Tuy nhiên, trong kỳ, VIC ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính tăng vọt lên hơn 11.177 tỷ đồng, gần gấp 3 lần so với con số hơn 4.189 tỷ đồng trong quý 2/2023.

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang sở hữu kho tiền đạt 28.544 tỷ đồng

Trong kỳ, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính đều tăng so với cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí này, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận lãi trước thuế 4.062 tỷ đồng, tăng gần 500 tỷ đồng so với khoản lãi 3.636 tỷ đồng quý 2/2023 và lãi sau thuế 684 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với khoản lãi chỉ 400 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023.

Tổng doanh thu thuần hợp nhất trong nửa đầu năm nay của tập đoàn đạt 65.043 tỷ đồng, ghi nhận sự thay đổi tích cực từ các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm 2024 đạt 2.019 tỷ đồng tăng hơn 100% so với khoản lợi nhuận chỉ 989 tỷ đồng 6 tháng đầu năm 2023.

Về dư nợ vay, tính đến cuối quý 2/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của VIC là 222,4 nghìn tỷ đồng (tăng 4% so với đầu năm và giảm 2% so quý trước), trong đó nợ vay bằng USD chiếm 29,1% tổng nợ vay. Các khoản nợ vay đáo hạn trong vòng 12 tháng bao gồm các khoản vay hạn mức tín dụng 43,7 nghìn tỷ đồng, các khoản nợ vay dài hạn đến hạn trong 6 tháng cuối năm 2024 là 44,5 nghìn tỷ đồng (trong đó 100% đã được bảo đảm hoặc đang thảo luận về kế hoạch tái cấp vốn, theo ban lãnh đạo) và các khoản nợ vay khác sẽ đến hạn trong 6 tháng 2025 là 22,1 nghìn tỷ đồng.

VinFast công bố đã giao 12.058 xe ô tô điện trong năm 2024

Theo báo cáo riêng quý 2/2024, công ty mẹ Vingroup cũng đang cho các công ty trong hệ sinh thái vay tổng cộng 67.441 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ so với số đầu năm. Trong đó, công ty mẹ Vingroup ghi nhận dư nợ cho vay với CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast hơn 52.200 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD), trong đó có gần 44.826 tỷ đồng các khoản vay ngắn hạn và gần 7.429 tỷ đồng vay dài hạn.

Các khoản cho VinFast vay chiếm hơn 77% tổng các khoản Vingroup cho các công ty con vay. Lãi suất Vingroup cho VinFast vay là 11-12%/năm, tương đương lãi suất cho các công ty con khác vay. Hai công ty con của VinFast là VinES và VinES Hà Tĩnh cũng đang được cho vay hơn 2.600 tỷ.

Về đầu tư, tính tới cuối quý 2/2024, Vingroup đã rót hơn 65.700 tỷ đồng (tương đương gần 2,6 tỷ USD) vào VinFast, trong tổng cộng hơn 175.900 tỷ đồng (gần 6,7 tỷ USD) đầu tư vào các công ty con.

Đầu tháng 7/2024, VinFast công bố đã giao 12.058 xe, tăng 24% so với quý 1 và 26% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế nửa đầu năm, hãng xe điện này đã giao tổng cộng 21.747 ô tô điện trong nửa đầu năm 2024, tăng trưởng 92% so với cùng kỳ năm 2023. Theo VinFast, do những bất ổn kinh tế và thách thức trên toàn cầu đòi hỏi một chiến lược thận trọng hơn trong những tháng còn lại của năm 2024. Do đó, Công ty điều chỉnh mục tiêu giao xe ở mức khoảng 80.000 xe trong năm 2024, tăng 2,3 lần so với năm 2023 (34.855 xe).

Tại ngày 30/6, tổng tài sản Vingroup đạt 722.259 tỷ đồng, tăng nhẹ 8,2% so với thời điểm 31/12/2023. Trong đó, VIC đang sở hữu kho tiền đạt 28.544 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là 27.544 tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ. Vốn chủ sở hữu của VIC tại thời điểm 30/6 đạt hơn 162 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 14 nghìn tỷ đồng so với đầu năm. VIC có hơn 36 nghìn tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, tăng hơn 157% so với đầu năm.

