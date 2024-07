Bất ngờ với giá bán và lượng giao dịch chung cư tại Hà Nội

Đang có nhu cầu tìm mua căn hộ chung cư để ổn định cuộc sống sau hơn 10 năm thuê nhà tại Hà Nội, tuy nhiên anh Thanh Bình quê Bắc Ninh cho biết khi tham khảo nhiều dự án được chào bán gần đây, anh thấy giá vẫn rất cao. Theo anh Bình, giá chung cư ngoại thành đang được rao bán ở mức 50-70 triệu đồng một m2, thậm chí có những khu vực giá rao bán cao hơn.

Theo khảo sát, nguồn cung mới hiện tập trung chủ yếu tại khu vực phía Tây và phía Đông. Giá bán các căn hộ khu Tây Hà Nội dao động từ 60-100 triệu đồng/m2. Tại khu vực phía Đông, giá căn hộ vào khoảng 60-70 triệu đồng/m2, phân khúc trung cấp (30-50 triệu đồng/m2) ngày càng vắng bóng trên thị trường.

Giá bán và lượng giao dịch chung cư tại Hà Nội tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2024

Dù giá rao bán căn hộ chung cư đang neo ở mức cao nhưng lượng giao dịch căn hộ chung cư tại Hà Nội vẫn ghi nhận tăng mạnh. Theo báo cáo của CBRE, trong quý 2/2024, thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận sức mua tăng mạnh với gần 10.200 căn hộ mới được bán. Doanh số quý 2 gấp 5 lần so với quý 1 và cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm, có hơn 12.200 căn chung cư được giao dịch, "vượt mức ghi nhận của cả năm 2023".

Theo CBRE, nguyên nhân giao dịch chung cư tăng mạnh do cung căn hộ mở bán quý 2 tăng gần gấp 4 lần theo quý, đạt khoảng 8.500 căn. Tính 6 tháng đầu năm, tổng nguồn cung gần 11.000 căn từ 17 dự án, mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây ở Hà Nội.

CBRE cũng chỉ ra mặt bằng giá chung cư tại Hà Nội đang tiệm cận TP HCM. Tại thị trường sơ cấp, mỗi m2 căn hộ ở thủ đô gần 60 triệu đồng (chưa gồm VAT và phí bảo trì), thấp hơn 3 triệu so với TP HCM. Mức này tăng gần 25% so với cùng kỳ năm trước. Trên thị trường thứ cấp, giá cũng tăng hơn 22% so với năm trước, lên gần 38 triệu đồng một m2.

Tương tự, dữ liệu kênh Batdongsan cho biết giá rao bán căn hộ Hà Nội trong tháng 5 đạt trung bình 50 triệu đồng mỗi m2, ngang với TP HCM. Trong khi vào quý 1, khoảng cách giá căn hộ tại hai đô thị lớn nhất nước là 2-4 triệu đồng mỗi m2.

Dự báo từ nay tới cuối năm, nguồn cung mới tại Hà Nội tiếp tục dồi dào với hơn 9.000 căn hộ, nâng tổng lượng mở bán cả năm đạt gần 20.000 đơn vị, mức cao nhất 5 năm. Về giá bán, các dự án được kỳ vọng còn nhiều dư địa khi tăng khoảng 18-22% một năm. Theo CBRE, thị trường Hà Nội đã đón đợt tăng giá rất lớn trong giai đoạn vừa rồi nhưng vẫn có thể nhích lên tiếp, nên đây sẽ là cơ hội cho những ai muốn tham gia đầu tư.

Nhận định của CBRE Việt Nam về giá chung cư Hà Nội cũng tương đồng với báo cáo toàn cảnh thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm do Batdongsan công bố. Đơn vị nghiên cứu này cho biết nửa đầu năm vừa qua, chung cư Hà Nội là mảng sôi động nhất trên thị trường. Nhu cầu tìm mua chung cư Hà Nội đạt đỉnh vào tháng 3, tăng gần 60% so với cuối năm 2023. Chung cư hiện vẫn là loại hình có thanh khoản tốt nhất thị trường, 48% môi giới tham gia khảo sát nhận định chung cư đang ở trong giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Trong khi đó, số liệu của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) cho thấy, trong 6 tháng đầu năm, giá chào bán căn hộ chung cư bình quân toàn thị trường có xu hướng tăng từ cuối năm 2023 đến thời điểm hiện tại, đặc biệt tại các đô thị lớn như Hà Nội và TPHCM.

Lượng giao dịch đối với loại hình căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ và đất nền có xu hướng tăng, quý sau cao hơn quý trước và cao hơn so với cùng kỳ năm 2023. Trong 6 tháng đầu năm có khoảng 253.000 giao dịch BĐS thành công, bằng 110,26% so với 6 tháng cuối năm 2023.

Theo Bộ Xây dựng, nguồn cung BĐS sau một thời gian còn hạn chế đang có dấu hiệu chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Thị trường ghi nhận sự quay trở lại của hàng loạt dự án cũ được tái khởi động, dự án mới mở bán.

Các chuyên gia trên lĩnh vực tài chính cho rằng, việc lãi suất ngân hàng được điều chỉnh giảm, các chủ đầu tư đưa ra nhiều chính sách có lợi cho người mua nhà đã gia tăng niềm tin của khách hàng và thanh khoản trên thị trường.

