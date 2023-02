Người Việt đổ xô mua vàng tích trữ, đại gia vàng lãi đậm

Biến động của thị trường chứng khoán và sự chững lại của thị trường BĐS trong nửa cuối năm 2022 đã giúp vàng và gửi tiết kiệm ngân hàng được nhiều người dân lựa chọn để giữ tiền nhàn rỗi.

Với kênh vàng, báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới (WGC) vừa công bố cho biết, tiêu thụ vàng của Việt Nam trong quý IV/2022 tăng 58% so với cùng kỳ 2021, đạt 13,5 tấn. Sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu tiêu thụ được thúc đẩy bởi nhu cầu vàng thỏi và xu vàng, cũng như nhu cầu trang sức.

Cụ thể, nhu cầu vàng thỏi và vàng xu đạt 9 tấn, tăng 48% so với 6,1 tấn của cùng kỳ năm 2021. Bên cạnh đó, nhu cầu trang sức tăng hơn 80%, từ 2,5 tấn lên 4,5 tấn. Tính chung cả năm 2022, Việt Nam tiêu thụ 59,1 tấn vàng, tăng 37% so với mức 43 tấn của năm 2021.

Cùng với nhu cầu tăng vọt của người dân trong việc lựa chọn vàng là kênh đầu tư và tích lũy, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp trong ngành cũng tăng ấn tượng.

Nhu cầu tích lũy vàng của người dân tăng mạnh trong năm 2022

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ cho thấy cả doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế đều tăng mạnh so với cùng kỳ. Theo đó, PNJ ghi nhận doanh thu đạt 33.876 tỷ đồng (tăng 73,3% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.807 tỷ đồng (tăng 75,6% so với cùng kỳ).

Theo công bố của PNJ, về tăng trưởng doanh thu theo từng kênh, doanh thu bán lẻ năm 2022 tăng 80%; doanh thu bán sỉ tăng 56% so với cùng kỳ. Đặc biệt, doanh thu vàng 24K tăng 75% do nhu cầu của khách hàng trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô và địa chính trị còn nhiều rủi ro.

Ngoài ra, biên lợi nhuận gộp trung bình năm 2022 đạt 17,5% so với mức 18,4% cùng kỳ do sự thay đổi cơ cấu hàng bán và sự ảnh hưởng của lạm phát.

Theo thống kê, lượng hàng tồn kho (đã bao gồm trích lập dự phòng) của PNJ tại thời điểm 31/12/2022 đạt giá trị hơn 10.500 tỷ đồng, tăng 1.200 tỷ đồng so với thời điểm cuối quý 3/2022. Đây cũng là mức tồn kho kỷ lục của doanh nghiệp từ trước tới nay.

Tổng chi phí hoạt động năm 2022 tăng 60% so với cùng kỳ, tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp đạt 59,1% giảm so với mức 60,8% cùng kỳ nhờ những nỗ lực tối ưu hoá vận hành.

Tính đến cuối tháng 12/2022, hệ thống PNJ có 364 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành.

