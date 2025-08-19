“Nước biển Bắc Cực” được rao bán trên mạng, 1 chai đắt ngang xe máy

Vài chục triệu đồng cho một chai “nước biển Bắc Cực”: Hàng thật hay cú lừa?

Gần đây, hiện tượng bán “nước biển Bắc Cực” với giá cao trên các sàn giao dịch đồ cũ đã gây ra nhiều tranh cãi tại Trung Quốc.

Ảnh minh họa

Theo phóng viên của Cover News tìm hiểu, một người dùng tự xưng là thành viên của một đoàn thám hiểm khoa học đã công khai rao bán "mẫu nước biển Bắc Cực" trên sàn giao dịch với giá lên tới 9.999 NDT, tương đương 35,6 triệu đồng/chai.

Người bán này tuyên bố trên gian hàng của mình rằng đây là “mẫu nước biển được lấy từ độ sâu 4.222m trong chuyến thám hiểm khoa học Bắc Cực lần thứ 13 của Trung Quốc”. Người bán cũng cho biết thêm, đội thám hiểm gồm 98 thành viên, mỗi người được nhận một chai kỷ niệm.

Chai "nước biển Bắc Cực" được rao bán trên một sàn giao dịch đồ cũ tại Trung Quốc

Người bán tự giới thiệu mình là một thủy thủ tàu ngầm từ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, đồng thời là thành viên của đoàn thám hiểm Nam Cực và Bắc Cực.

Các chai “nước biển Bắc Cực” được dán logo của đội thám hiểm Bắc Băng Dương, tên tàu phá băng Xue Long 2. Số lượng sản phẩm ban đầu được ghi là “chỉ có 150 chai khắp Trung Quốc”. Tuy nhiên sau đó, số lượng được cập nhật thành 100.

Một phóng viên sau đó đã đóng giả làm người mua để hỏi thông tin chi tiết của sản phẩm. Người bán trả lời rằng lô hàng này do đoàn thám hiểm tự sản xuất và không có số chứng nhận. Người này cũng nói rằng cô đã lấy nước biển từ Bắc Cực vào ngày 4/9/2023.

Tuy nhiên, theo thông tin công khai, đoàn thám hiểm khoa học Bắc Băng Dương thứ 13 của Trung Quốc đến Bắc Cực vào lúc 13:55 ngày 5/9/2023. Đến ngày 8 và 9/8 vừa qua, trang của người bán đã không còn hiển thị sản phẩm “nước biển Bắc Cực”. Viện Khoa học và Kỹ thuật Biển Sâu, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc hiện cũng đang điều tra cụ thể tình hình.

Được biết, các mẫu nước biển thu thập được trong các chuyến thám hiểm vùng cực thường có giá trị khoa học cao. Các nhà sinh vật học phân tích mẫu để tìm kiếm sinh vật phù du nhỏ bé, vô hình với mắt thường. Các nhà nghiên cứu hóa học sẽ thêm thuốc thử để phân tích thành phần hữu cơ và vô cơ trong nước biển.